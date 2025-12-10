No comunicado à imprensa, A AUTOMAÇÃO ROCKWELL LIDERA UMA NOVA ERA DE MANUFATURA COM OFERTAS DE MES FLEXÍVEIS, UNIFICANDO TO E TI EM UMA PLATAFORMA RESILIENTE BASEADA EM NUVEM, emitido 09-Dec-2025 pela Rockwell Automation, Inc. através da PR Newswire, fomos informados pela empresa de que foram feitas alterações. Segue abaixo a versão completa e corrigida, com informações adicionais no final:

A ROCKWELL AUTOMATION LIDERA UMA NOVA ERA DE MANUFATURA COM OFERTAS DE MES FLEXÍVEIS, UNIFICANDO TO E TI EM UMA PLATAFORMA RESILIENTE BASEADA EM NUVEM

Os produtos MES da Rockwell atendem às necessidades imediatas dos fabricantes e, ao mesmo tempo, estabelecem as bases para futuras operações autônomas

MILWAUKEE, 9 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje uma série de inovações estratégicas para seu portfólio de sistema de execução de manufatura (MES), com foco em flexibilidade, expansibilidade e resiliência.

O portfólio de sistemas de execução de manufatura flexíveis da Rockwell é uma plataforma de sistema de execução de manufatura nativa da nuvem e interoperável desenvolvida para unificar as operações em tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI). Essa abordagem flexível e modular acelera o rendimento, simplifica as operações e permite que os fabricantes dimensionem os recursos conforme necessário – capacitando o progresso em direção a operações autônomas

Geralmente, as soluções MES tradicionais operam em silos, limitando a visibilidade em TO e TI. De acordo com o Relatório do estado da produção inteligente de 2025 da Rockwell, 21% dos líderes de produção citam os desafios de integração como um dos principais obstáculos internos. O sistema de execução de manufatura flexível da Rockwell elimina essas barreiras com uma plataforma única e unificada que conecta o ciclo de vida da fabricação, desde materiais e inventário até produção e ferramentas. Análise incorporada, insights orientados por IA e tecnologia de trabalhador conectado mantêm a produção ágil, visível e otimizada.

"Os sistemas MES em obsolescência, embora sejam fundamentais, tornaram-se barreiras para a agilidade em uma era definida por mudanças rápidas", disse Lorenzo Veronesi, diretor de pesquisa associado, IDC, um serviço de pesquisa de produção. "Esse futuro está em plataformas MES modernas, flexíveis e expansíveis que permitem aos fabricantes reconfigurar processos sob demanda, integrar-se perfeitamente ao segmento digital e acelerar a inovação. Essa evolução marca um passo crítico para mover a indústria em direção a operações verdadeiramente adaptativas e prontas para o futuro."

"Nossa estratégia e investimentos em MES flexível conduzem uma mudança fundamental na forma como os fabricantes conectam e otimizam suas operações", disse Anthony Murphy, vice-presidente de gestão de produtos da Rockwell Automation. "Sistemas DIY e díspares aumentam o custo, o risco e a complexidade. O MES flexível da Rockwell unifica aplicações críticas em TO e TI em uma arquitetura nativa da nuvem e resiliente que cresce com nossos clientes."

Soluções de MES flexível da Rockwell

As soluções MES da Rockwell atuam como a espinha dorsal digital da fabricação moderna, conectando software, hardware e serviços em um ambiente unificado de TO/TI. Desenvolvida para interoperabilidade e expansibilidade, a plataforma combina o poder da nuvem com a resiliência da borda.

O portfólio MES da Rockwell inclui as seguintes qualidades de elasticidade:

Criado especificamente para a fabricação: personalizado para setores discretos, híbridos e regulamentados, garantindo conformidade, rastreabilidade e segurança

personalizado para setores discretos, híbridos e regulamentados, garantindo conformidade, rastreabilidade e segurança Recursos abrangentes: Um ambiente de software como serviço (SaaS) multilocatário com tecnologia de IA incorporada para orientar os fabricantes ao longo de sua jornada de operações autônomas

Um ambiente de software como serviço (SaaS) multilocatário com tecnologia de IA incorporada para orientar os fabricantes ao longo de sua jornada de operações autônomas Integração unificada de TO/TI: a conectividade integrada oferece visibilidade holística e resiliência empresarial mais forte

a conectividade integrada oferece visibilidade holística e resiliência empresarial mais forte Extensível por projeto: uma plataforma segura e resiliente desenvolvida para se integrar aos sistemas existentes e aproveitar tecnologias emergentes como IA

uma plataforma segura e resiliente desenvolvida para se integrar aos sistemas existentes e aproveitar tecnologias emergentes como IA Implantação de edge-to-cloud resiliente: opções flexíveis, desde configurações apenas na nuvem até configurações híbridas para atender às necessidades operacionais de cada local

"O Plex nos dá flexibilidade para desenvolver nossa infraestrutura digital no nosso próprio ritmo", diz David Rudofsky, diretor financeiro da Wonton Food Inc. "Selecionamos o que funcionou para nós inicialmente e há vários recursos que podemos considerar para expansão futura, como rastreamento de materiais e eficiência da produção. Para setores como alimentos e bebidas, as ofertas de MES específico da Rockwell simplificam a conformidade para auditorias do cliente e do sistema de execução de manufatura e reduzem o tempo de implementação, eliminando a necessidade de personalização pesada. Nossas operações se beneficiam de uma base segura e conectada que incentiva a melhoria contínua."

Impacto operacional e resultados de negócios

Fabricantes em todo o mundo já estão percebendo os benefícios das soluções de MES da Rockwell:

Um fabricante de papelaria, isqueiro e barbeador aproveitou o MES Plex para desbloquear recursos expansíveis e obter visibilidade da produção em tempo real.

Um fabricante de mistura de panificação automatizou a gestão de WIP e melhorou o desempenho em finanças e operações com o MES Plex.

Um desenvolvedor farmacêutico implementou o FactoryTalk® PharmaSuite® para criar um núcleo de fabricação digital e aumentar a eficiência.

O portfólio de MES da Rockwell oferece orientação inteligente, insights preditivos e agilidade operacional, ajudando os fabricantes a otimizar a produção e evoluir para operações autônomas.

Para saber mais sobre as soluções de MES flexível da Rockwell, visite o site Plex.

