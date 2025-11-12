A Rockwell Automation lança o SecureOT Solution Suite para fortalecer a resiliência da cibersegurança industrial

Plataforma e serviços de segurança desenvolvidos para TO ajudam organizações industriais a reduzir riscos, maximizar o tempo de operação e simplificar a conformidade em todo o ciclo de vida da cibersegurança

MILWAUKEE, Wis., 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje o lançamento do SecureOT™ Solution Suite, um portfólio abrangente de soluções de cibersegurança industrial criado para ajudar fabricantes e operadores de infraestrutura crítica a proteger operações essenciais e construir ambientes seguros.

Conforme as operações industriais se tornam cada vez mais conectadas, as organizações enfrentam um aumento acentuado nas ameaças cibernéticas direcionadas aos sistemas de tecnologia operacional (TO). Muitos sistemas em obsolescência nunca foram projetados com foco em cibersegurança, e as ferramentas tradicionais de TI frequentemente falham em proteger ambientes industriais complexos e antigos. O SecureOT foi desenvolvido para eliminar essa lacuna, permitindo que as organizações protejam sua infraestrutura de TO com tecnologia e experiência voltadas às demandas reais das operações industriais modernas.

O SecureOT integra a plataforma SecureOT da Rockwell Automation, serviços profissionais e serviços gerenciados de segurança em uma solução unificada que oferece proteção integral para sistemas industriais complexos, antigos e altamente regulamentados.

"As ameaças cibernéticas às operações industriais estão evoluindo mais rápido do que nunca, e as defesas tradicionais simplesmente não conseguem acompanhar", afirmou Matthew Fordenwalt, vice-presidente sênior de Serviços de ciclo de vida da Rockwell Automation. "O SecureOT é mais do que uma marca, é uma mudança estratégica na forma como as organizações industriais abordam a cibersegurança. Estamos combinando nossaprofunda experiência industrial com tecnologia e serviços específicos de TO, que ajudam os clientes a se antecipar às ameaças e manter suas operações funcionando com segurança."

Projetado para a complexidade industrial

O SecureOT foi desenvolvido para enfrentar os desafios específicos dos ambientes de TO, oferecendo proteção abrangente em todos os níveis de maturidade em cibersegurança. A plataforma SecureOT oferece visibilidade dos ativos em tempo real, priorização de riscos e gestão de vulnerabilidades em diversos ecossistemas de fornecedores.

Por meio de seus serviços profissionais, o SecureOT oferece consultoria estratégica, avaliações e suporte à implementação, ajudando as organizações a fortalecer sua postura de segurança. Seus serviços gerenciados de segurança oferecem monitoramento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de resposta a incidentes a partir dos centros dedicados de Operações de Segurança de TO (SOC) e Operações de Rede (NOC) da Rockwell Automation.

O SecureOT está alinhado a referenciais globais reconhecidos, incluindo o NIST CSF, a NIS2 e a IEC 62443, e adota uma abordagem independente de fornecedores para proteger sistemas de controle industrial e arquiteturas de tecnologia.

"As organizações industriais precisam de estratégias de cibersegurança desenvolvidas para as realidades da tecnologia operacional (TO)", afirmou Hollie Hennessy, analista líder em cibersegurança de TO/IoT da Omdia. "O SecureOT atende a essa necessidade com uma abordagem em camadas, que integra visibilidade de ativos, gestão de vulnerabilidades e serviços gerenciados de detecção em uma estrutura unificada. É um avanço significativo na maturidade da cibersegurança industrial."

Resultados reais

O SecureOT está ajudando líderes industriais a transformar sua postura de cibersegurança:

Um grande produtor de petróleo e gás obteve visibilidade completa dos ativos de TO e corrigiu riscos críticos em operações remotas em apenas seis meses.

Um grande fabricante de bebidas migrou sua rede industrial antiga e sua base instalada de computação para uma infraestrutura totalmente gerenciada e suportada, abrangendo mais de 150 unidades em todo o mundo.

Uma empresa de energia duplicou suas pontuações de maturidade no NIST CSF, gerando retorno sobre o investimento mensurável para a liderança executiva.

Uma concessionária de energia elétrica obteve visibilidade segura e em tempo real de subestações remotas, alcançando conformidade com o NERC CIP e reduzindo custos por meio da monitoração sem agentes.

Com o SecureOT, as organizações industriais podem mitigar riscos com confiança, manter a continuidade operacional e executar operações mais seguras, independentemente do estágio em que se encontrem em sua jornada de cibersegurança. Para saber mais sobre o SecureOT, acesse https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html.

