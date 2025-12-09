Rockwell Automation inaugure une nouvelle ère de la fabrication avec ses offres de solutions MES adaptables, unifiant l'OT et l'IT sur une plateforme cloud résiliente

Les produits MES de Rockwell répondent aux besoins actuels des fabricants, tout en jetant les bases des futures opérations autonomes

MILWAUKEE, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce une série d'innovations stratégiques axées sur la flexibilité, l'évolutivité et la résilience pour sa gamme de systèmes de gestion de la production (MES).

Rockwell propose une gamme de solutions MES adaptables basées sur une plateforme MES interopérable cloud-native, conçue pour unifier les technologies de la production (OT) et les technologies de l'information (IT). Cette approche modulaire adaptable accélère le retour sur investissement, simplifie les opérations et permet aux fabricants d'ajuster leurs capacités selon leurs besoins, pour une autonomie opérationnelle accrue.

Les solutions MES traditionnelles fonctionnent souvent en silos, ce qui limite la visibilité entre les opérations OT et IT. Selon le Rapport 2025 sur l'état de la fabrication intelligente de Rockwell, 21 % des leaders du secteur manufacturier citent les défis de l'intégration comme un obstacle interne majeur. Le MES adaptable de Rockwell élimine ces obstacles grâce à une plateforme unifiée unique qui relie toutes les étapes du cycle de vie de la fabrication, des matériaux aux stocks, en passant par la production et l'outillage. L'analytique embarquée, les informations basées sur l'intelligence artificielle et les technologies au service du personnel connecté permettent à la production de rester agile, visible et optimisée.

« Les systèmes MES existants, bien que fondamentaux, sont devenus des freins à l'agilité, dans une époque caractérisée par des évolutions rapides », déclare Lorenzo Veronesi, directeur de recherche associé chez IDC, cabinet de conseil spécialiste du secteur manufacturier. « L'avenir réside dans des plateformes MES modernes, flexibles et évolutives, qui permettent aux fabricants de reconfigurer les processus à la demande, d'intégrer de manière transparente l'ensemble du fil numérique et d'accélérer l'innovation. Cette évolution marque une étape majeure pour faire progresser l'industrie vers des opérations véritablement adaptatives et pérennes. »

« Notre stratégie et nos investissements en matière de MES adaptable modifient fondamentalement la manière dont les fabricants connectent et optimisent leurs opérations », explique Anthony Murphy, vice-président de la gestion des produits chez Rockwell Automation. « Les systèmes faits maison et hétérogènes augmentent les coûts, les risques et la complexité. Le MES adaptable de Rockwell unifie les applications OT et IT critiques au sein d'une architecture résiliente cloud-native, qui évolue avec nos clients. »

Solutions MES adaptables de Rockwell

Les solutions MES de Rockwell servent de colonne vertébrale numérique à la fabrication moderne, en connectant les logiciels, le matériel et les services dans un environnement OT/IT unifié. Conçue pour l'interopérabilité et l'évolutivité, la plateforme combine la puissance du cloud avec la résilience de l'environnement de périphérie (edge).

La gamme MES de Rockwell présente les qualités adaptables suivantes :

Solution dédiée à la fabrication : conçue pour les industries discrètes, hybrides et réglementées, assurant la conformité, la traçabilité et la sécurité

conçue pour les industries discrètes, hybrides et réglementées, assurant la conformité, la traçabilité et la sécurité Capacités complètes : un environnement Logiciel en tant que Service (SaaS) multi-locataire doté d'une technologie d'IA embarquée pour guider les fabricants dans leur parcours vers des opérations autonomes

un environnement Logiciel en tant que Service (SaaS) multi-locataire doté d'une technologie d'IA embarquée pour guider les fabricants dans leur parcours vers des opérations autonomes Intégration OT/IT unifiée : la connectivité transparente offre une visibilité globale et une résilience métier renforcée

la connectivité transparente offre une visibilité globale et une résilience métier renforcée Extensible de par sa conception : une plateforme sécurisée et résiliente, conçue pour s'intégrer aux systèmes existants et exploiter les technologies émergentes telles que l'IA

une plateforme sécurisée et résiliente, conçue pour s'intégrer aux systèmes existants et exploiter les technologies émergentes telles que l'IA Déploiement résilient de la périphérie au cloud : des options flexibles proposant des configurations cloud et hybrides pour répondre aux besoins opérationnels de chaque site

« Plex nous offre la flexibilité nécessaire pour développer notre infrastructure numérique à notre rythme », déclare David Rudofsky, directeur financier chez Wonton Food Inc. « Nous avons sélectionné ce qui fonctionnait pour nous initialement et il existe différentes capacités que nous pouvons envisager pour notre expansion future, comme le suivi des matériaux et l'efficacité de la production. Pour des secteurs tels que l'agroalimentaire, les offres MES spécialisées de Rockwell simplifient la conformité aux normes SQF et aux audits clients, et réduisent les délais de mise en œuvre en éliminant le besoin de personnalisation excessive. Nos opérations s'appuient sur un socle sécurisé et connecté, qui favorise l'amélioration continue. »

Impact opérationnel et résultats commerciaux

Les fabricants du monde entier tirent déjà parti des avantages des solutions MES de Rockwell :

Un fabricant de produits de papeterie, de briquets et de rasoirs a exploité le Plex MES pour débloquer des capacités évolutives et obtenir une visibilité de la production en temps réel.

Un fabricant de préparations instantanées a automatisé la gestion des encours de production ( WIP ) et amélioré les performances financières et opérationnelles avec Plex MES.

) et amélioré les performances financières et opérationnelles avec Plex MES. Un spécialiste du développement pharmaceutique a mis en œuvre FactoryTalk® PharmaSuite® pour créer une solution de fabrication numérique et améliorer l'efficacité.

La gamme de solutions MES de Rockwell fournit des conseils basés sur l'intelligence, des informations prédictives et une agilité opérationnelle, afin d'aider les fabricants à rationaliser la production et à évoluer vers des opérations autonomes.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l'exercice 2025, près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « The Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

