ROCKWELL AUTOMATION APRE UNA NUOVA ERA DEL MANUFACTURING CON LE SOLUZIONI MES FLESSIBILI, UNIFICANDO OT E IT SU UNA PIATTAFORMA CLOUD RESILIENTE

MILWAUKEE, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi una serie di innovazioni strategiche all'interno del proprio portafoglio di offerta MES (Manufacturing Execution System), con focus su flessibilità, scalabilità e resilienza.

Le soluzioni MES flessibili di Rockwell Automation si basano su una piattaforma MES cloud-native e interoperabile progettata per unificare le operazioni tra operational technology (OT) e information technology (IT). Questo approccio flessibile e modulare accelera il time-to-value, semplifica la gestione operativa e consente alle aziende manifatturiere di adattare le funzionalità in base alle esigenze, favorendo il processo di transizione verso operazioni autonome.

Le soluzioni MES tradizionali spesso operano in modo compartimentato, limitando la visibilità tra gli ambienti OT e IT. Secondo il report "State of Smart Manufacturing 2025" di Rockwell, il 21% dei leader del settore manifatturiero indica le complessità d'integrazione come uno dei principali ostacoli interni. Il MES flessibile di Rockwell elimina queste barriere grazie a un'unica piattaforma unificata che connette l'intero ciclo di vita della produzione, dai materiali fino all'inventario, dalla produzione fino all'attrezzaggio. I sistemi di analisi integrati, gli insight basati sull'AI e la tecnologia per i lavoratori connessi abilitano una produzione agile, visibile e ottimizzata.

"I sistemi MES tradizionali, pur essendo fondamentali, sono diventati un ostacolo all'agilità in un'era caratterizzata da rapidi cambiamenti", ha affermato Lorenzo Veronesi, Associate Research Director di IDC, un istituto di ricerca nel settore manifatturiero. "Il futuro è rappresentato da piattaforme MES moderne, flessibili e scalabili che consentono alle aziende manifatturiere di riconfigurare i processi su richiesta, di integrarsi perfettamente nel sistema digitale e di accelerare l'innovazione. Questa evoluzione rappresenta un passaggio fondamentale per portare il settore verso operazioni realmente adattive e pronte per il futuro".

"La nostra strategia e gli investimenti in soluzioni MES flessibili stanno determinando un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende manifatturiere collegano e ottimizzano le loro operazioni", ha affermato Anthony Murphy, vice president of product management di Rockwell Automation. "I sistemi fai da te ed eterogenei aumentano i costi, i rischi e la complessità. L'approccio flessibile al MES di Rockwell unifica le applicazioni critiche degli ambienti OT e IT su un'architettura cloud-native e resiliente, in grado di crescere insieme ai nostri clienti".

Soluzioni MES flessibili di Rockwell

Le soluzioni MES di Rockwell rappresentano la spina dorsale digitale del moderno manufacturing, collegando software, hardware e servizi in un ambiente OT/IT unificato. Progettata per garantire interoperabilità e scalabilità, la piattaforma combina la potenza del cloud con la resilienza dell'edge.

Il portafoglio MES di Rockwell presenta le seguenti caratteristiche di flessibilità:

Progettate per le aziende manifatturiere: pensate per settori discreti, ibridi e regolamentati, per garantire conformità, tracciabilità e sicurezza

pensate per settori discreti, ibridi e regolamentati, per garantire conformità, tracciabilità e sicurezza Funzionalità complete: un ambiente Software as a Service (SaaS) multi-tenant con tecnologia AI integrata per guidare le aziende manifatturiere nel loro percorso verso operazioni autonome

un ambiente Software as a Service (SaaS) multi-tenant con tecnologia AI integrata per guidare le aziende manifatturiere nel loro percorso verso operazioni autonome Integrazione OT/IT unificata: connettività continua per una visibilità completa e una maggiore resilienza aziendale

connettività continua per una visibilità completa e una maggiore resilienza aziendale Espandibilità: una piattaforma sicura e resiliente progettata per integrarsi con i sistemi già esistenti e sfruttare tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale

una piattaforma sicura e resiliente progettata per integrarsi con i sistemi già esistenti e sfruttare tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale Implementazione edge-to-cloud resiliente: opzioni flessibili, dalle configurazioni cloud-only a quelle ibride, per soddisfare ogni tipo di esigenza operativa.

"Plex ci dà la flessibilità di far crescere la nostra infrastruttura digitale in base ai nostri ritmi", dice David Rudofsky, Chief Financial Officer di Wonton Food Inc. "Inizialmente abbiamo selezionato ciò che era più adatto alle nostre esigenze iniziali, tenendo conto delle altre funzionalità disponibili per un'espansione futura, come la traccibilità dei materiali e l'efficienza produttiva". Per settori come quello del food & beverage, le soluzioni MES specificamente progettate da Rockwell semplificano la conformità agli standard SQF e agli audit dei clienti e riducono i tempi di implementazione eliminando la necessità di personalizzazioni complesse. Le nostre operazioni si basano su una infrastruttura sicura e connessa che favorisce il miglioramento continuo".

Impatto operativo e risultati aziendali

I produttori di tutto il mondo stanno già sperimentando i vantaggi delle soluzioni MES di Rockwell:

Un produttore di articoli di cancelleria, accendini e rasoi ha scelto Plex MES per introdurre funzionalità scalabili e ottenere una visibilità in tempo reale sulla produzione.

Un produttore di preparati da forno ha automatizzato la gestione del WIP e migliorato le prestazioni finanziarie e operative grazie a Plex MES.

Un'azienda farmaceutica ha implementato FactoryTalk® PharmaSuite® per creare un sistema di produzione digitale e migliorare l'efficienza.

Il portafoglio MES di Rockwell consente di disporre di una guida intelligente, di sfruttare analisi predittive e ottenere maggiore agilità operativa, aiutando le aziende manifatturiere a ottimizzare la produzione e ad evolversi verso operazioni autonome.

Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

