ロックウェル･オートメーション、クラウドベースのレジリエントなプラットフォーム上でOTとITを統合する柔軟性のあるMES製品で製造の新時代をリード

ロックウェル･オートメーションのMES製品は、製造メーカの差し迫ったニーズを満たすと同時に、将来の自律運用の基盤を構築します

ミルウォーキー, 2025年12月9日 /PRNewswire/ -- 産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーション(NYSE: ROK)は、本日、製造実行システム(MES)製品ラインにおける、柔軟性、拡張性、およびレジリエンシに焦点を当てた一連の戦略的イノベーションを発表しました。

ロックウェル･オートメーションの柔軟なMES製品ラインは、制御技術(OT)と情報技術(IT)全体のオペレーションを統合するために設計されたクラウドネイティブの相互運用可能なMESプラットフォームです。この柔軟でモジュール式のアプローチにより、価値実現までの時間が短縮され、オペレーションが簡素化され、必要に応じて製造メーカが機能を拡張できるため、自律運用への進歩が促進されます。

Kristin Fielder, Group Product Manger, Rockwell Automation, presenting Rockwell's MES solutions at the 2025 Plex Summit

従来のMESソリューションは多くの場合、サイロ状態で動作するため、OTとIT全体の可視性が制限されます。ロックウェル･オートメーションの2025年の「スマートマニュファクチャリング報告書」によると、製造業のリーダの21%が、重大な内部障害の1つとして統合の課題を挙げています。ロックウェル･オートメーションの柔軟性のあるMESは、材料や在庫から生産、工具まで、製造ライフサイクルをつなぐ単一の統一されたプラットフォームでこれらの障害を取り除きます。組み込まれた分析、AI主導の洞察、コネクテッド･ワーカー･テクノロジにより、生産のアジリティ(俊敏性)、可視性、最適化が維持されます。

ロックウェル･オートメーションの柔軟なMESソリューション

ロックウェル･オートメーションのMESソリューションは、最新の製造のデジタルバックボーンとして機能し、ソフトウェア、ハードウェア、サービスを統一されたOT/IT環境に接続します。相互運用性と拡張性を重視して設計されたこのプラットフォームは、クラウドのパワーとエッジのレジリエンスを兼ね備えています。

ロックウェル･オートメーションのMES製品ラインには、次のような柔軟な特長があります。

製造向けに設計 : ディスクリート、ハイブリッド、規制産業向けにカスタマイズされ、コンプライアンス、トレーサビリティ、セキュリティを確保

包括的な機能 : AIテクノロジを搭載したマルチテナントSaaS (サービスとしてのソフトウェア)環境により、自律運用に向けた製造メーカの指針として役立つ

OT/ITの統合: シームレスな接続により、総合的な可視性とより強力なビジネスレジリエンシを実現

設計による拡張性 : 既存のシステムと統合し、AIなどの新興テクノロジを活用するよう設計されたセキュアでレジリエントなプラットフォーム

レジリエントなエッジ･ツー･クラウドの展開: クラウドのみからハイブリッド構成まで、各サイトの運用ニーズに適した柔軟なオプション

オペレーションへの影響とビジネス成果

世界中の製造メーカは、ロックウェル･オートメーションのMESソリューションのメリットをすでに実感しています。

事務用品やライター、シェーバーの製造メーカは、Plex MESを活用してスケーラブルな機能を引き出し、生産に関するリアルタイムの可視性を獲得しました。

ベーキングミックスの製造メーカは、Plex MESを使用してWIP (仕掛品)管理を自動化し、財務およびオペレーション全体のパフォーマンスを改善しました。

ある製薬開発会社は、FactoryTalk® PharmaSuite®を導入してデジタル製造コアを作成し、効率を向上させました。

ワンタン･フード社の最高財務責任者(CFO)であるデビッド･ルドフスキー氏は次のように述べています。「Plexは、デジタルインフラを自社のペースで成長させる柔軟性を提供します。最初はうまく機能するものを選択しましたが、材料追跡や生産効率など、将来の拡張のために検討できるさまざまな機能があります。食品飲料などの業界では、ロックウェル･オートメーションの専用MES製品により、SQFおよび顧客監査のコンプライアンスが簡素化され、大幅なカスタマイズが不要になり、実装時間が短縮されます。当社のオペレーションは、継続的改善を促進するセキュアで接続された基盤から恩恵を受けます。」

製造研究サービス機関であるIDCの研究副部長であるロレンソ･ベロネシ氏は次のように述べています。「旧式のMESシステムは、産業の基礎を構成するものですが、急速な変化を特長とするこの時代ではアジリティへの障害になっています。この未来は、最新で柔軟、スケーラブルなMESプラットフォームにかかっています。そのようなプラットフォームによって、製造メーカはオンデマンドでプロセスを再構成し、デジタルスレッド全体でシームレスに統合し、イノベーションを加速することが可能になります。この進化は、真に適応的で将来を見据えたオペレーションに向けて業界を動かすための重要なステップです。」

ロックウェル･オートメーションの製品管理担バイスプレジデントであるアンソニー･マーフィーは次のように述べています。「当社の柔軟なMES戦略と投資が、製造メーカの接続性とオペレーションの最適化に根本的な変化をもたらしています。DIYシステムと異種システムは、コスト、リスク、複雑さを高めます。ロックウェル･オートメーションの柔軟なMESは、OTとIT全体にわたる重要なアプリケーションを、当社のお客様と共に成長するクラウドネイティブでレジリエントな(回復力のある)アーキテクチャで統一します。」

ロックウェル･オートメーションのMES製品ラインは、インテリジェントなガイダンス、予測的洞察、オペレーションのアジリティを提供し、製造メーカが生産を合理化し、自律運用に向けて進化するのを支援します。

ロックウェル･オートメーションの柔軟なMESソリューションの詳細は、Plexのウェブサイトをご覧ください。

ロックウェル･オートメーションについて

ロックウェル･オートメーション(NYSE: ROK )は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp.html

