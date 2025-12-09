로크웰 오토메이션은 유연한 MES 제품군으로 제조의 새로운 시대를 주도하며 장애 대응력이 뛰어난 클라우드 기반 플랫폼에서 OT와 IT를 통합합니다.

로크웰 오토메이션의 MES 제품은 제조기업들의 즉각적인 필요를 충족하면서 미래의 자율 운영을 위한 기반을 마련합니다.

밀워키, 2025년 12월 9일 /PRNewswire/ -- 로크웰 오토메이션 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 오늘 유연성, 확장성 및 장애 대응력에 중점을 두고 제조 실행 시스템(MES) 포트폴리오에 대한 전략적 혁신을 발표했습니다.

로크웰 오토메이션의 유연한 MES 포트폴리오는 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 전반에 걸쳐 운영을 통합하도록 설계된 클라우드 네이티브 상호운용 MES 플랫폼입니다. 이러한 유연한 모듈형 접근 방식은 가치 창출 시간을 단축하고 운영을 단순화하며 제조기업이 필요에 따라 확장할 수 있도록 지원해 자율 운영을 향한 발전을 촉진합니다.

Kristin Fielder, Group Product Manger, Rockwell Automation, presenting Rockwell's MES solutions at the 2025 Plex Summit

기존 MES 솔루션은 사일로에서 운영되기 때문에 OT 및 IT 전반에 대한 가시성이 제한됩니다. 로크웰 오토메이션의 2025년 스마트 제조 현황 보고서에 따르면 제조업계 리더의 21%가 통합 문제를 가장 큰 내부 장애 요인으로 꼽고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 유연한 MES는 자재와 재고 관리에서 생산과 툴링에 이르는 제조 라이프사이클을 연결하는 단일 통합 플랫폼을 통해 이러한 장벽을 제거합니다. 내장형 분석 기능, AI 기반 인사이트 및 연결형 작업자 기술을 통해 생산을 민첩하고 가시적이며 최적화된 상태로 유지합니다.

"기존 MES 시스템은 제조의 기반 역할을 해왔지만, 급변하는 시대에서는 민첩성을 가로막는 장벽이 되었습니다."라고 제조 연구 서비스인 IDC의 부책임자 로렌초 베로네시(Lorenzo Veronesi)는 말합니다. "미래는 제조기업이 주문형으로 프로세스를 재구성하고, 디지털 스레드 전반에 걸쳐 원활하게 통합하고, 혁신을 가속할 수 있도록 지원하는 현대적이고 유연하며 확장 가능한 MES 플랫폼에 있습니다. 이러한 발전은 업계를 진정한 적응형, 미래 대비형 운영으로 전환하는 과정에서 중요한 단계입니다."

"우리의 유연한 MES 전략과 투자는 제조기업들이 운영을 연결하고 최적화하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다."라고 로크웰 오토메이션 제품 관리 부사장 앤서니 머피(Anthony Murphy)는 말합니다. "DIY 방식과 분산된 시스템들은 비용, 위험 그리고 복잡성을 증가시킵니다. 로크웰 오토메이션의 유연한 MES는 장애 대응력이 뛰어난 클라우드 네이티브 아키텍처로 OT와 IT 전반에 걸쳐 중요한 애플리케이션을 통합하여 고객의 성장에 맞춰 확장됩니다."

로크웰 오토메이션의 유연한 MES 솔루션

로크웰 오토메이션의 MES 솔루션은 첨단 제조의 디지털 백본 역할을 하여 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 통합 OT/IT 환경에 연결합니다. 상호운용성과 확장성을 위해 설계된 이 플랫폼은 클라우드의 성능과 엣지의 장애 대응력을 결합합니다.

로크웰 오토메이션의 MES 포트폴리오는 다음과 같은 유연한 특성을 갖추고 있습니다.

제조 목적 맞춤형 설계 : 이산, 하이브리드 및 규제 산업에 맞춤화되어 규정 준수, 추적성 및 보안성을 보장합니다.

이산, 하이브리드 및 규제 산업에 맞춤화되어 규정 준수, 추적성 및 보안성을 보장합니다. 종합적인 기능 : 제조기업들이 자율 운영을 진행할 수 있도록 안내하는 AI 기술이 내장된 다중 테넌트 SaaS(서비스형 소프트웨어) 환경을 제공합니다.

제조기업들이 자율 운영을 진행할 수 있도록 안내하는 AI 기술이 내장된 다중 테넌트 SaaS(서비스형 소프트웨어) 환경을 제공합니다. OT/IT 통합: 완벽한 연결을 통해 전체적인 가시성을 제공하고 기업의 장애 대응력을 강화합니다.

완벽한 연결을 통해 전체적인 가시성을 제공하고 기업의 장애 대응력을 강화합니다. 확장성을 고려한 설계 : 기존 시스템과 통합되고 AI와 같은 새로운 기술을 활용하도록 설계된 안전하고 장애 대응력이 뛰어난 플랫폼입니다.

기존 시스템과 통합되고 AI와 같은 새로운 기술을 활용하도록 설계된 안전하고 장애 대응력이 뛰어난 플랫폼입니다. 유연한 엣지 투 클라우드 배포: 클라우드 전용 구성에서 하이브리드 구성에 이르는 유연한 옵션으로 각 현장의 운영 요구사항을 충족합니다.

"Plex는 우리가 원하는 속도로 디지털 인프라를 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다."라고 Wonton Food Inc.의 최고재무책임자(CFO) 데이비드 루도프스키(David Rudofsky)는 말합니다. "처음에는 우리에게 맞는 기능을 선택했고, 자재 추적이나 생산 효율성 같이 향후 확장을 위해 다양한 기능을 고려할 수 있습니다. 식음료 산업과 같은 분야의 요구에 맞춰 설계된 로크웰 오토메이션의 MES 솔루션은 SQF 및 고객 감사 준수를 간소화하고, 대규모 맞춤화가 필요 없기 때문에 구현 시간을 단축합니다. 저희 운영은 지속적인 개선을 촉진하는 안전하고 연결된 기반의 혜택을 누리고 있습니다."

운영상의 영향과 비즈니스 성과

전 세계 제조기업들은 이미 로크웰 오토메이션 MES 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다.

한 문구류, 라이터, 면도기 제조기업은 Plex MES를 통해 확장 가능한 기능을 활용하고 실시간 생산 가시성을 확보했습니다.

한 제빵 믹스 제조기업은 Plex MES를 통해 WIP 관리를 자동화하고 재무 및 운영 전반의 성과를 개선했습니다.

한 의약품 개발사는 FactoryTalk® PharmaSuite®를 구현해 디지털 제조 코어를 구축하고 효율성을 높였습니다.

로크웰 오토메이션의 MES 포트폴리오는 지능형 가이드, 예측 인사이트 및 운영 민첩성을 제공하여 제조기업들이 생산을 간소화하고 자율 운영으로 발전할 수 있도록 지원합니다.

로크웰 오토메이션의 유연한 MES 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 Plex 웹 사이트를 방문하시기 바랍니다.

로크웰 오토메이션 소개

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

