A Bluestar Alliance, LLC anuncia que adquiriu a Off-White LLC, a empresa proprietária da marca Off-White, da LVMH

PARIS, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- LVMH anunciou a venda da Off-White LLC, a empresa proprietária da marca Off-White, para a Bluestar Alliance, LLC, uma empresa de gestão de marcas sediada em Nova York. Os termos da transação não estão sendo divulgados. Fundada em 2012 por Virgil Abloh, a Off-White é uma marca internacional de streetwear de luxo.

"Virgil foi um pioneiro criativo que teve um impacto profundo na indústria da moda global e na comunidade criativa. A aquisição Off-White representa uma oportunidade única para a Bluestar Alliance honrar e desenvolver o legado duradouro de Virgil Abloh. Sua abordagem visionária da moda ressoa profundamente com nossos valores fundamentais. A capacidade de Abloh de fundir a cultura de rua com a alta moda estabeleceu uma base poderosa que se alinha à nossa visão de promover a inovação e, ao mesmo tempo, abraçar a diversidade. A aquisição da Off-White e a oportunidade de fornecer investimento estratégico e aproveitar nossa rede global de recursos permitirão a continuação do impulso cultural e criativo que Virgil acendeu, um que a Bluestar Alliance está comprometida em levar adiante ", diz Joey Gabbay, CEO da Bluestar Alliance.

A LVMH orgulha-se do legado que a Off-White construiu sob a liderança visionária de Virgil Abloh. A Bluestar Alliance é o parceiro perfeito para levar esse legado adiante. A Bluestar Alliance compartilha nosso compromisso de respeitar a integridade criativa e estamos confiantes de que, sob sua administração, a Off-White continuará a inovar, respeitando o espírito e os valores da marca.

Sobre a Off-White c/o Virgil Abloh™

Fundada em 2013, a Off-White™ está definindo a área cinza entre preto e branco como uma cor. Sob a marca, coleções de roupas masculinas e femininas sazonais, objetos, móveis e publicações articulam uma visão cultural atual. As coleções são incorporadas em uma história de fundo recorrente, com ênfase na criação de roupas que tenham uma identidade por design. Com um estúdio de design sediado em Milão, Itália, a marca aproveita a história e o artesanato do país, mas oferece uma perspectiva global sobre design e tendências. Com uma visão clara de emendar a realidade de como as roupas são usadas com a expressão artística da alta moda, o diretor criativo e designer Virgil Abloh explorou conceitos no âmbito da cultura jovem no contexto contemporâneo.

Sobre a

LVMH A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton é representada na Wines and Spirits por um portfólio de marcas que inclui Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d' Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps e Château Minuty. Sua divisão de Moda e Artigos de Couro inclui Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira e Vuarnet. A LVMH está presente no setor de Perfumes e Cosméticos com a Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian e Officine Universelle Buly. A divisão de relógios e joias da LVMH inclui Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred e Hublot. A LVMH também atua no varejo seletivo, bem como em outras atividades através dos hotéis DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond e Cheval Blanc.

Sobre a Bluestar Alliance, LLC

Fundada por Joseph Gabbay e Ralph Gindi em 2006, a Bluestar Alliance possui, gerencia e comercializa um portfólio de marcas de consumo que abrangem muitos níveis de distribuição, com forte ênfase em marcas de varejo de lojas de departamento. As marcas do portfólio incluem Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass e Limited Too.

