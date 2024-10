Bluestar Alliance, LLC приобретает Off-White LLC, владеющую брендом Off-White, у LVMH

ПАРИЖ, 1 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- LVMH объявляет о продаже Off-White LLC, компании, владеющей брендом Off-White, нью-йоркской компании по управлению брендами Bluestar Alliance, LLC. Условия сделки не разглашаются. Off-White, основанный в 2012 году Вирджилом Абло, является международным брендом роскошной уличной одежды.

«Вирджил был творческим новатором, который оказал глубокое влияние на мировую индустрию моды и творческое сообщество. Приобретение Off-White представляет собой уникальную возможность для альянса Bluestar почтить и развить вечное наследие Вирджила Абло. Его дальновидный подход к моде глубоко перекликается с нашими основными ценностями. Способность Абло объединять уличную культуру с высокой модой заложила мощный фундамент, который соответствует нашему видению стимулирования инноваций, одновременно учитывая разнообразие. Приобретение Off-White и возможность предоставить стратегические инвестиции и использовать нашу глобальную сеть ресурсов позволят продолжить культурный и творческий импульс, который зажег Вирджил и который Bluestar Alliance стремится развивать», — говорит Джои Габбэй (Joey Gabbay), генеральный директор Bluestar Alliance.

LVMH гордится наследием, созданным Off-White под дальновидным руководством Вирджила Абло. Bluestar Alliance — идеальный партнер для продвижения этого наследия. Bluestar Alliance разделяет наше стремление уважать творческую целостность, и мы уверены, что под их руководством Off-White продолжит внедрять инновации, уважая дух и ценности бренда.

Об Off-White c/o Virgil Abloh™

Основанная в 2013 году, компания Off-White™ определяет серую зону между черным и белым как цвет. Под этой торговой маркой сезонные коллекции мужской и женской одежды, предметы, мебель и издания подчеркивают актуальное культурное видение. Коллекции встроены в повторяющуюся предысторию с акцентом на создание предметов одежды, которые отличаются дизайном. С дизайнерской студией, расположенной в итальянском Милане бренд использует историю и мастерство страны, но предлагает глобальный взгляд на дизайн и тенденции. Имея четкое видение того, как одежда сочетается с художественным выражением высокой моды, креативный директор и дизайнер Вирджил Абло исследовал концепции в области молодежной культуры в современном контексте.

О LVMH

Компания LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton представлена в алкогольном секторе портфелем брендов, который включает Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d' Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps и Château Minuty. Подразделение моды и кожаных товаров включает Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira и Vuarnet. LVMH присутствует в секторе парфюмерии и косметики с Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian и Officine Universelle Buly. Подразделение часов и ювелирных изделий LVMH включает Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred и Hublot. LVMH также активно занимается выборочной розничной торговлей, а также другими видами деятельности через отели DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond и Cheval Blanc.

О Bluestar Alliance, LLC

Основанная Джозефом Габбэем и Ральфом Гинди (Ralph Gindi) в 2006 году, Bluestar Alliance владеет, управляет и торгует портфелем потребительских брендов, которые охватывают многие уровни дистрибуции, уделяя особое внимание розничным брендам универмагов. В портфель входят такие бренды, как Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass и Limited Too.

