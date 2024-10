Bluestar Alliance, LLC oznamuje akvizíciu spoločnosti Off-White LLC, vlastníka značky Off-White, od spoločnosti LVMH

PARÍŽ, 1. októbra 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť LVMH oznamuje predaj spoločnosti Off-White LLC, vlastníka značky Off-White. Novým majiteľom sa stáva Bluestar Alliance, LLC, spoločnosť na správu značiek so sídlom v New Yorku. Podmienky transakcie nie sú zverejnené. Off-White je medzinárodná značka luxusného streetwear oblečenia, ktorú v roku 2012 založil Virgil Abloh.

„Virgil bol kreatívnym priekopníkom, ktorý mal hlboký vplyv na svetový módny priemysel a kreatívnu komunitu. Akvizícia Off-White predstavuje pre Bluestar Alliance jedinečnú príležitosť uctiť si trvalé dedičstvo Virgila Abloha a ďalej na ňom stavať. Jeho vizionársky prístup k móde hlboko rezonuje s našimi základnými hodnotami. Schopnosť Abloha spojiť pouličnú kultúru so špičkovou módou položila silný základ, ktorý je v súlade s našou víziou podpory inovácií a rozmanitosti zároveň. Akvizícia Off-White a príležitosť strategicky investovať a stavať na našej globálnej sieti zdrojov umožní pokračovanie kultúrnej a kreatívnej dynamiky, ktorú naštartoval Virgil a ktorú sa Bluestar Alliance zaviazala niesť ďalej," hovorí Joey Gabbay, generálny riaditeľ spoločnosti Bluestar Alliance.

Spoločnosť LVMH je hrdá na odkaz, ktorý vybudovala značka Off-White pod vizionárskym vedením Virgila Abloha. Bluestar Alliance je dokonalým partnerom, ktorý toto dedičstvo posunie ďalej. Bluestar Alliance zdieľa náš záväzok rešpektovať integritu tvorivosti a sme presvedčení, že pod ich vedením bude Off-White pokračovať v inováciách a zároveň rešpektovať ducha a hodnoty značky.

O značke Off-White c/o Virgil Abloh™

Značka Off-White™, založená v roku 2013, definuje sivú oblasť medzi čiernou a bielou ako samostatnú farbu. Sezónne kolekcie pánskeho a dámskeho oblečenia, predmety, nábytok aj publikácie pod touto značkou vyjadrujú aktuálnu kultúrnu víziu. Kolekcie sú zapracované do opakujúceho sa príbehu s dôrazom na vytváranie odevov, ktoré majú už v dizajne osobitú identitu. S dizajnérskym štúdiom so sídlom v talianskom Miláne značka spája históriu a remeselnú zručnosť krajiny, no zároveň ponúka globálny pohľad na dizajn a trendy. Kreatívny riaditeľ a dizajnér Virgil Abloh mal jasnú víziu spájania reality nosenia odevov s umeleckým vyjadrením vysokej módy. Skúmal pritom koncepty v oblasti kultúry mládeže v súčasnom kontexte.

O spoločnosti LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton je zastúpený v oblasti vín a liehovín portfóliom značiek, ktoré zahŕňa Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps a Château Minuty. Divízia módy a koženého tovaru zahŕňa značky Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira a Vuarnet. V sektore parfumov a kozmetiky pôsobí LVMH s parfumami Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfumy Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty od Rihanny, Maison Francis Kurkdjian a Officine Universelle Buly. Divízia hodiniek a šperkov spoločnosti LVMH zahŕňa Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred a Hublot. LVMH pôsobí aj v selektívnom maloobchode, ako aj v iných oblastiach prostredníctvom hotelov DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond a Cheval Blanc.

O spoločnosti Bluestar Alliance, LLC

Bluestar Alliance, ktorú založili Joseph Gabbay a Ralph Gindi v roku 2006, vlastní, spravuje a obchoduje s portfóliom spotrebiteľských značiek na mnohých úrovniach distribúcie s veľkým dôrazom na maloobchodné značky obchodných domov. Do jej portfólia patria značky ako Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass a Limited Too.

