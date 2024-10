Bluestar Alliance, LLC anuncia que ha adquirido Off-White LLC, la empresa propietaria de la marca Off-White, de LVMH

PARÍS, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- LVMH anuncia que ha vendido Off-White LLC, la empresa propietaria de la marca Off-White, a Bluestar Alliance, LLC, una empresa de gestión de marcas con sede en Nueva York. No se divulgan los términos de la transacción. Fundada en 2012 por Virgil Abloh, Off-White es una marca internacional de ropa urbana de lujo.

"Virgil fue un pionero creativo que tuvo un profundo impacto en la industria de la moda mundial y en la comunidad creativa. La adquisición de Off-White representa una oportunidad única para que Bluestar Alliance honre y aproveche el legado perdurable de Virgil Abloh. Su enfoque visionario de la moda resuena profundamente con nuestros valores fundamentales. La capacidad de Abloh para fusionar la cultura callejera con la alta costura ha sentado una base poderosa que se alinea con nuestra visión de fomentar la innovación y al mismo tiempo abrazar la diversidad. La adquisición de Off-White y la oportunidad de proporcionar inversión estratégica y aprovechar nuestra red global de recursos permitirán la continuación del impulso cultural y creativo que Virgil encendió, uno que Bluestar Alliance se compromete a llevar adelante ", dice Joey Gabbay, CEO de Bluestar Alliance.

LVMH se enorgullece del legado que Off-White ha construido bajo el liderazgo visionario de Virgil Abloh. Bluestar Alliance es el socio perfecto para llevar adelante ese legado. Bluestar Alliance comparte nuestro compromiso de respetar la integridad creativa y estamos seguros de que, bajo su dirección, Off-White continuará innovando respetando el espíritu y los valores de la marca.

Acerca de Off-White c/o Virgil Abloh™

Establecido en 2013, Off-White™ define el área gris entre el negro y el blanco como un color. Bajo la marca, las colecciones de ropa, objetos, muebles y publicaciones de temporada para hombres y mujeres articulan una visión cultural actual. Las colecciones están incrustadas en una historia de fondo recurrente, con énfasis en la creación de prendas que tienen una identidad por diseño. Con un estudio de diseño con sede en Milán, Italia, la etiqueta aprovecha la historia y la artesanía del país, pero ofrece una perspectiva global sobre el diseño y las tendencias. Con una visión clara de unir la realidad de cómo se usa la ropa con la expresión artística de la alta costura, el director creativo y diseñador Virgil Abloh exploró conceptos en el ámbito de la cultura juvenil en el contexto contemporáneo.

Sobre LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton está representada en Wines and Spirits por una cartera de marcas que incluye Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d' Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps y Château Minuty. Su división de Moda y Marroquinería incluye a Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, FENDI, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira y Vuarnet. LVMH está presente en el sector de Perfumes y Cosméticos con Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian y Officine Universelle Buly. La división de Relojería y Joyería de LVMH comprende Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred y Hublot. LVMH también participa activamente en la venta al por menor selectiva, así como en otras actividades a través de los hoteles DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond y Cheval Blanc.

Acerca de Bluestar Alliance, LLC

Fundada por Joseph Gabbay y Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance posee, administra y comercializa una cartera de marcas de consumo que abarcan muchos niveles de distribución con un fuerte énfasis en las marcas minoristas de los grandes almacenes. Las marcas dentro de la cartera incluyen Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass y Limited Too.

CONTACTOS :

LVMH

Media: Jean-Charles Tréhan / [email protected] / + 33 1 44 13 26 20

Analistas e inversores: Rodolphe Ozun / [email protected] / + 33 1 44 13 27 21

Bluestar Alliance

[email protected]

Sarah Rosen : [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2519714/Bluestar_LVMH_Logo.jpg

FUENTE Bluestar Alliance, LLC