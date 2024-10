Bluestar Alliance, LLC 宣布已從 LVMH 手中收購擁有 Off-White 品牌的 Off-White LLC

巴黎2024年10月2日 /美通社/ -- LVMH 宣布已將擁有 Off-White 品牌的公司出售給紐約品牌管理公司 Bluestar Alliance, LLC。交易條款未有披露。Off-White 由 Virgil Abloh 於 2012 年創立,是一個國際奢華街頭服飾品牌。

「Virgil 是一位創意先驅,對全球時尚行業和創意社群影響深遠。收購 Offwhite 對 Bluestar Alliance 來說是一次獨一無二的機會,可以向 Virgil Abloh 致敬,並在其留下來的基礎上繼續發展。他對時尚的遠見與我們的核心價值觀深刻共鳴。Abloh 將街頭文化與高級時裝融合在一起的能力奠定了強大的基礎,與我們在擁抱多元化的同時促進創新的願景一致。收購 Off-White,以及提供策略性投資以及拓展我們的全球資源網絡的機會,將使 Virgil 引發的文化和創造力量得以繼續延續,Bluestar Alliance 會致力將其發揚光大。」Bluestar Alliance 行政總裁 Joey Gabbay 表示。

LVMH 對 Off-White 在 Virgil Abloh 高瞻遠矚的領導下承傳下來的一切到自豪。Bluestar Alliance 是進行這項承傳的最佳合作夥伴。Bluestar Alliance 與我們同樣承諾尊重創意的完整性,我們相信在他們的管理下,Off-White 將會在尊重品牌精神和價值的同時,繼續創新。

關於 Off-White c/o Virgil Abloh™

成立於 2013 年,將黑白之間的灰色領域定義為一種顏色。該品牌名下的季節性男女服裝系列、物品、家具和出版物表達出當前的文化視野。系列作品嵌入了持續的背景故事,強調以設計創造出具有身份認同的服裝。該品牌設計工作室位於意大利米蘭,充分利用當地的歷史與工藝,同時提供全球的設計和潮流觀點。創意總監兼設計師 Virgil Abloh 以清晰的願景,將現實中的服裝穿著方式與高級時裝的藝術表達相融合,探索當代背景下青年文化領域的概念。

關於 LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 在葡萄酒和烈酒領域擁有一系列品牌,包括 Moët & Chandon、Dom Pérignon、Veuve Clicquot、Krug、Ruinart、Mercier、Château d'Yquem、Domaine du Clos des Lambrays、Château Cheval Blanc、Colgin Cellars、Hennessy、Glenmorangie、Ardbeg、Belvedere、Woodinville、Volcán de Mi Tierra、Chandon、Cloudy Bay、Terrazas de los Andes、Cheval des Andes、Newton、Bodega Numanthia、Ao Yun、Château d'Esclans、Château Galoupet、Joseph Phelps 及 Château Minuty。其時尚與皮具部門包括 Louis Vuitton、Christian Dior、Celine、Loewe、Kenzo、Givenchy、Fendi、Emilio Pucci、Marc Jacobs、Berluti、Loro Piana、RIMOWA、Patou、Barton Perreira 及 Vuarnet。LVMH 在香水和化妝品領域擁有 Christian Dior、Guerlain、Parfums Givenchy、Kenzo Parfums、Perfumes Loewe、Benefit Cosmetics、Make Up For Ever、Acqua di Parma、Fresh、Fenty Beauty by Rihanna、Maison Francis Kurkdjian 及 Officine Universelle Buly。LVMH 的鐘錶珠寶部門包括 Bulgari、Tiffany & Co.、TAG Heuer、Chaumet、Zenith、Fred 及 Hublot。LVMH 躍於精品零售以及其他業務,包括 DFS、Sephora、Le Bon Marché、La Samaritaine、Groupe Les Echos、Cova、Le Jardin d'Acclimatation、Royal Van Lent、Belmond 及 Cheval Blanc 酒店。

關於 Bluestar Alliance, LLC

Bluestar Alliance 由 Joseph Gabbay 與 Ralph Gindi 於 2006 年創立,其擁有、管理和銷售一系列消費品牌,涵蓋多個分銷層級,其中以百貨零售品牌為重點。旗下品牌包括 Hurley、Scotch & Soda、bebe、Elie Tahari、Kensie、Justice、Catherine Malandrino、Nanette Lepore、English Laundry、Brookstone、Joan Vass 及 Limited Too。

