شركة Bluestar Alliance المحدودة تُعلِن الاستحواذ على Off-White المحدودة، الشركة المالكة للعلامة التجارية Off-White من مجموعة LVMH

باريس، 2 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة LVMH عن بيع شركة Off-White المحدودة، الشركة المالكة للعلامة التجارية Off-White، إلى شركة Bluestar Alliance المحدودة، وهي شركة لإدارة العلامات التجارية مقرها نيويورك، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. تأسست شركة Off-White في عام 2012 على يد Virgil Abloh، وهي علامة تجارية دولية للملابس الفاخرة.

"كان Virgil رائدًا إبداعيًا، حيث كان له تأثير عميق على صناعة الموضة العالمية والمُجتَمع الإبداعي، ويُمَثل الاستحواذ على Off-White فرصة فريدة لـ Bluestar Alliance لتكريم الإرث الدائم لـ Virgil Abloh والبناء عليه، حيث يَتوافَق نهجه الُمبتَكَر في مجال الموضة تمامًا مع قِيِمنا الأساسية. لقد أرست قدرة Abloh على دمج ثقافة الشارع مع الأزياء الراقية أساسًا قويًا يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار مع احتضان التَنوُّع. إن الاستحواذ على Off-White، وفرصة توفير الاستثمار الاستراتيجي والبناء على شبكتنا العالمية من الموارد سيسمح لنا بمواصلة الزخم الثقافي والإبداعي الذي أشعله Virgil، وهو الزخم الذي تلتزم Bluestar Alliance بالمُضي قُدمًا فيه"، وفقًا لما قاله Joey Gabbay، رئيس Bluestar Alliance.

تفتخر LVMH بالإرث الذي بنته Off-White تحت قيادة Virgil Abloh الحكيمة، وتُعتبَر Bluestar Alliance هي الشريك المثالي لمواصلة هذا الإرث والتقدُّم فيه، حيث تُشاركنا Bluestar Alliance التزامنا باحترام النزاهة الإبداعية، ونحن واثقون من أن Off-White، تحت قيادتها، ستُواصل الابتكار مع احترام روح العلامة التجارية وقيمها.

نبذة عن Off-White العلامة التجارية لـ Virgil AblohTM

تأسست شركة Off-White™ عام 2013، حيث تُعيد الشركة تعريف مجموعة الألوان الرمادية بين الأسود والأبيض، وتُعَبر مجموعات الملابس، والأشياء، والأثاث، والتشكيلات الموسمية لملابس لرجال والنساء، والإصدارات عن رؤية ثقافية مُعاصرة، تحت اسم العلامة التجارية. يتم تضمين المجموعات في خلفية درامية متكررة، مع التركيز على إنشاء الملابس التي لها هوية حسب التصميم، ومن خلال استوديو تصميم يقع في ميلانو بإيطاليا، تستغل العلامة تاريخ البلاد وحِرَفيتها، وتُقَدم منظورًا عالميًا للتصميم والاتجاهات. من خلال رؤية واضحة لربط واقع كيفية ارتداء الملابس مع التعبير الفني للأزياء الراقية، استكشف المدير الإبداعي والمصمم Virgil Abloh المفاهيم في عالم ثقافة الشباب في السياق المعاصر.

نُبذة عن LVMH

يتم تمثيل LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton في مُنتَجات النبيذ والمشروبات من خلال مجموعة من العلامات التجارية التي تشمل Moët & Chandon وDom Pérignon وVeuve Clicquot وKrug وRuinart وMercier وChâteau d'Yquem وDomaine du Clos des Lambrays وChâteau Cheval Blanc وColgin Cellars وHennessy وGlenmorangie وArdbeg وBelvedere وWoodinville وVolcán de Mi Tierra وChandon وCloudy Bay وTerrazas de los Andes وCheval des Andes وNewton وBodega Numanthia وAo Yun وChâteau d'Esclans وChâteau Galoupet وJoseph Phelps وChâteau Minuty، ويشمل قسم الأزياء والمُنتَجات الجلدية Louis Vuitton وChristian Dior وCeline وLoewe وKenzo وGivenchy وFendi وEmilio Pucci وMarc Jacobs وBerluti وLoro Piana وRIMOWA وPatou وBarton Perreira وVuarnet، وتُثبِت LVMH وجودها في قطاع العطور والمستحضرات مع العلامات التجارية Parfums Christian Dior وGuerlain وParfums Givenchy وKenzo Parfums وParfums Loewe وBenefit Cosmetics وMake Up For Ever وAcqua di Parma وFresh وFenty Beauty by Rihanna وMaison Francis Kurkdjian وOfficine Universelle Buly. ويشمل قسم الساعات والمجوهرات في LVMH Bulgari العلامات التجارية Tiffany & Co. وTAG Heuer وChaumet وZenith وFred وHublot، وتعمل LVMH أيضًا في مجال التجزئة الانتقائية وكذلك في أنشطة أخرى من خلال DFS وSephora وLe Bon Marché وLa Samaritaine وGroupe Les Echos وCova وLe Jardin d'Acclimatation وRoyal Van Lent وفنادق Belmond وCheval Blanc.

نبذة عن Bluestar Alliance المحدودة

تأسست Bluestar Alliance من قِبَل Joseph Gabbay وRalph Gindi في عام 2006، وتمتلك وتُدير وتُسَوِّق محفظة تَضُم العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية التي تمتد عبر العديد من مستويات التوزيع مع التركيز بشكل كبير على العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في المتاجر الكبرى، وتشمل العلامات التجارية داخل المحفظة Hurley وScotch & Soda وbebe وElie Tahari وKensie وJustice وCatherine Malandrino وNanette Lepore وEnglish Laundry وBrookstone وJoan Vass وLimited Too.

