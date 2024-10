Firma Bluestar Alliance, LLC informuje o przejęciu od LVMH Off-White LLC, spółki będącej właścicielem marki Off-White

PARYŻ, 1 października 2024 r. /PRNewswire/ -- LVMH informuje o sprzedaży Off-White LLC, spółki będącej właścicielem marki Off-White, nowojorskiej firmie zarządzającej markami Bluestar Alliance, LLC. Szczegółowe warunki transakcji nie zostały ujawnione. Założona w 2012 roku przez Virgila Abloha spółka Off-White jest międzynarodową marką luksusowej odzieży typu streetwear.

„Virgil był kreatywnym pionierem, który wywarł ogromny wpływ na światowy przemysł modowy i branżę kreatywną. Przejęcie Off-White stanowi dla Bluestar Alliance wyjątkową okazję do uhonorowania i rozwijania ugruntowanego dziedzictwa Virgila Abloha. Jego wizjonerskie podejście do mody doskonale wpisuje się w nasze zasadnicze wartości. Cechująca Abloha zdolność do łączenia kultury ulicznej z wysokiej klasy modą to solidny fundament dla realizacji naszej wizji promowania innowacji z uwzględnieniem różnorodności. Przejęcie Off-White oraz możliwość zrealizowania strategicznych inwestycji i rozwijania globalnej sieci zasobów pozwoli nam utrzymać kulturowy i kreatywny rozmach, który zapoczątkował Virgil, a który Bluestar Alliance zobowiązuje się kontynuować" - powiedział Joey Gabbay, dyrektor generalny Bluestar Alliance.

LVMH wyraża dumę z osiągnięć, jakie spółka Off-White zapisała na swoim koncie pod wizjonerskim przywództwem Virgila Abloha. Bluestar Alliance jest idealnym partnerem w kontekście jej dalszego rozwoju. Bluestar Alliance podziela nasze zobowiązanie do poszanowania kreatywnej integralności, dlatego jesteśmy przekonani, że pod ich przywództwem Off-White będzie nadal wprowadzać innowacje zgodne z duchem i wartościami marki.

Off-White w ramach marki Virgil Abloh™

Założona w 2013 roku marka Off-White™ oznacza „szarą strefę" między czernią a bielą, kolor złamanej bieli. Tworzone pod jej szyldem sezonowe kolekcje odzieży męskiej i damskiej, akcesoria, meble i publikacje wyrażają aktualną wizję kulturową marki. Kolekcje mają spójny charakter, a szczególny nacisk kładziony jest na tworzenie ubrań, które zyskują indywidualny wymiar dzięki wzornictwu. Poprzez swoje studio projektowe w Mediolanie we Włoszech marka czerpie z historii i rzemiosła tego kraju, a jednocześnie oferuje globalne spojrzenie na projektowanie i trendy. Przyjmując jasną wizję połączenia rzeczywistości, w której ludzie korzystają z mody na co dzień, z artystyczną ekspresją wysokiej klasy, dyrektor kreatywny i projektant Virgil Abloh zajmował się zgłębianiem koncepcji w sferze kultury młodzieżowej we współczesnym kontekście.

LVMH

Koncern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton w segmencie win i mocnych alkoholi reprezentuje portfolio marek takich jak Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d'Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps i Château Minuty. Dział mody i wyrobów skórzanych obejmuje marki Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira i Vuarnet. Koncern LVMH jest obecny również w sektorze perfum i kosmetyków poprzez marki Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian i Officine Universelle Buly. Dział zegarków i biżuterii LVMH obejmuje marki Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred i Hublot. LVMH działa ponadto w selektywnej sprzedaży detalicznej, a także w innych obszarach za pośrednictwem marek DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond i Cheval Blanc.

Bluestar Alliance, LLC

Założona przez Josepha Gabbaya i Ralpha Gindiego w 2006 roku firma Bluestar Alliance jest właścicielem portfolio marek konsumenckich, którymi zarządza i wprowadza je do obrotu na wielu poziomach dystrybucji, z naciskiem na marki detaliczne domów towarowych. Wśród nich znajdują się Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass i Limited Too.

