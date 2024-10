Bluestar Alliance, LLC umumkan telah akuisisi Off-White LLC, perusahaan pemilik merek Off-White, dari LVMH

PARIS, 2 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- LVMH mengumumkan telah menjual Off-White LLC, perusahaan pemilik merek Off-White, kepada Bluestar Alliance, LLC, perusahaan manajemen merek asal New York. Ketentuan transaksi tidak diungkapkan. Didirikan pada tahun 2012 oleh Virgil Abloh, Off-White adalah merek streetwear mewah kelas internasional.

"Virgil adalah pelopor kreatif yang berdampak besar pada industri mode global dan komunitas kreatif. Mengakuisisi Off-White adalah kesempatan unik bagi Bluestar Alliance untuk menghormati dan membangun berdasarkan warisan Virgil Abloh yang abadi. Pendekatannya yang visioner terhadap fashion sangat selaras dengan nilai-nilai inti kami. Kemampuan Abloh dalam memadukan budaya jalanan dengan fashion kelas atas telah meletakkan fondasi kuat yang selaras dengan visi kami dalam mendorong inovasi sekaligus menerima keragaman. Akuisisi Off-White dan kesempatan menyediakan investasi strategis serta membangun berdasarkan jaringan sumber daya global kami akan memungkinkan kelanjutan momentum budaya dan momentum kreatif yang dipicu oleh Virgil. Dan Bluestar Alliance berkomitmen untuk meneruskan momentum ini," kata Joey Gabbay, CEO Bluestar Alliance.

LVMH merasa bangga akan warisan yang telah dibangun Off-White di bawah kepemimpinan visioner Virgil Abloh. Bluestar Alliance adalah mitra yang tepat untuk meneruskan warisan ini. Bluestar Alliance memiliki komitmen yang sama dengan kami untuk menghargai integritas kreatif. Kami yakin bahwa di bawah pengawasan Bluestar Alliance, Off-White akan terus berinovasi dan tetap menghormati semangat maupun nilai-nilai merek ini.

Tentang Off-White c/o Virgil Abloh™

Didirikan pada tahun 2013, Off-White™ menetapkan area abu-abu di antara hitam dan putih sebagai warna. Dengan nama merek ini, koleksi pakaian pria dan wanita musiman, barang, mebel, dan publikasi menyampaikan visi budaya saat ini. Koleksi tersebut tertanam dalam cerita latar yang berulang dengan menekankan pada penciptaan pakaian beridentitas berdasarkan desain. Dengan studio desain di Milan, Italia, label ini memanfaatkan sejarah dan keahlian Italia namun menyajikan perspektif global tentang desain dan tren. Dengan visi yang jelas untuk menyambungkan realita cara berbusana dengan ekspresi artistik fashion kelas atas, direktur kreatif dan desainer Virgil Abloh mengeksplorasi berbagai konsep dalam ranah budaya anak muda secara kontemporer.

Tentang LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton diwakili di Wines and Spirits oleh portofolio merek yang mencakup Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d'Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps dan Château Minuty. Divisi Fashion and Leather Goods Off-White™ meliputi Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira dan Vuarnet. Divisi Parfum dan Kosmetik LVMH terdiri dari merek Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian dan Officine Universelle Buly. Divisi Jam Tangan dan Perhiasan LVMH mencakup Bulgari, Tiffany & Co, TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred, dan Hublot. LVMH juga aktif dalam ritel selektif dan kegiatan lain melalui DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, hotel Belmond dan hotel Cheval Blanc.

Tentang Bluestar Alliance, LLC

Didirikan oleh Joseph Gabbay dan Ralph Gindi pada tahun 2006, Bluestar Alliance memiliki, mengelola, dan memasarkan portofolio merek-merek konsumen yang menjangkau berbagai tingkatan distribusi dengan penekanan utama pada merek ritel toserba. Merek-merek dalam portofolionya: Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass dan Limited Too.

