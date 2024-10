Bluestar Alliance, LLC oznamuje převzetí společnosti Off-White LLC, vlastnící značku Off-White, od koncernu LVMH

PAŘÍŽ, 1. října 2024 /PRNewswire/ -- Koncern LVMH oznamuje odprodej společnosti Off-White LLC (vlastníka značky Off-White) newyorské společnosti Bluestar Alliance, LLC, která se zabývá správou značek. Podmínky transakce nebyly zveřejněny. Značka Off-White je luxusní mezinárodní streetwear brand, založený v roce 2012 návrhářem Virgilem Ablohem.

„Virgil Abloh byl kreativním průkopníkem, který hluboce ovlivnil globální módní průmysl a tvůrčí komunitu. Akvizice značky Off-White představuje pro Bluestar Alliance jedinečnou příležitost uctít jeho trvalý odkaz a navázat na něj. Jeho vizionářský přístup k módě hluboce souzní s našimi základními hodnotami. Ablohova schopnost spojit streetovou kulturu s vysokou módou vybudovala pevné základy, které korespondují s naší vizí podporovat inovace a zároveň přijímat rozmanitost. Akvizice značky Off-White, doprovázená příležitostí zajistit strategické investice a využít naši globální síť zdrojů, umožní další pokračování Virgilovy kulturní a kreativní dynamiky, kterou je Bluestar Alliance připravena dále rozvíjet," říká generální ředitel společnosti Bluestar Alliance Joey Gabbay.

Společnost LVMH je hrdá na odkaz, který značka Off-White pod vizionářským vedením Virgila Abloha vytvořila. Bluestar Alliance přitom představuje ideálního partnera pro jeho pokračování. Věříme, že pod patronátem společnosti Bluestar Alliance, která sdílí náš závazek zachování tvůrčí integrity, bude Off-White i nadále pokračovat v inovacích s respektem vůči duchu a hodnotám značky.

O značce Off-White c/o Virgil Abloh™

Značka Off-White™, založená v roce 2013, definuje šedou zónu mezi černou a bílou barvou. Pod názvem značky se skrývají sezónní kolekce pánského a dámského oblečení, předměty, nábytek a publikace vyjadřující soudobou kulturní vizi. Kolekce jsou zasazeny do opakujících se kulis s důrazem na vytváření oděvů s vlastní identitou. Díky návrhářskému studiu sídlícímu v italském Miláně využívá značka historii a řemeslnou zručnost této země, zároveň však nabízí globální pojetí designu a trendů. Kreativní ředitel značky a návrhář Virgil Abloh zkoumal s jasnou vizí propojení reality nošení oděvů a uměleckého vyjádření vysoké módy koncepty ze sféry kultury mládeže v kontextu současnosti.

O společnosti LVMH

Koncern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton je v oblasti vín a lihovin zastoupen portfoliem značek, které zahrnuje značky Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d'Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps a Château Minuty. Divize módního a koženého zboží zahrnuje značky Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira a Vuarnet. V odvětví parfémů a kosmetiky je společnost LVMH zastoupena značkami Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfumes Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian a Officine Universelle Buly. Divize hodinek a šperků LVMH zahrnuje značky Bulgari, Tiffany & Co, TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred a Hublot. LVMH je rovněž aktivní v selektivním maloobchodním prodeji a dalších aktivitách prostřednictvím značek DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond a Cheval Blanc hotels.

O společnosti Bluestar Alliance, LLC

Společnost Bluestar Alliance, kterou založili Joseph Gabbay a Ralph Gindi v roce 2006, vlastní, spravuje a dodává na trh portfolio spotřebitelských značek působících na mnoha úrovních distribuce s velkým důrazem na maloobchodní značky obchodních domů. Její portfolio zahrnuje značky Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass and Limited Too.

KONTAKTY :

