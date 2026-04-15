A centésima trigésima nona Canton Fair será inaugurada em 15 de abril com escala expandida e foco de inovação mais forte

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A 139ª Feira de Importação e Exportação da China (Canton Fair) será realizada de 15 de abril a 5 de maio, em três fases.

A 139ª Canton Fair cobrirá uma área total de exposição de 1,55 milhão de metros quadrados, com 75.700 estandes e mais de 32.000 empresas participantes, todas excedendo as sessões anteriores. Cerca de 3.900 expositores pela primeira vez participarão, ressaltando o papel da Canton Fair em conectar empresas com mercados globais e oportunidades comerciais de alta qualidade.

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Refletindo mudanças no comércio global e no desenvolvimento do setor, a Feira otimizou ainda mais seu mix de expositores e estrutura de exposições. O número de zonas foi ampliado para 179, incluindo nove zonas recém‑introduzidas que se concentram em setores de rápido crescimento, como dispositivos vestíveis inteligentes, tecnologias de display, drones de consumo, casas pré‑fabricadas e instalações de pátio. Essas novas zonas reúnem aproximadamente 670 empresas em mais de 1.300 estandes.

A manufatura avançada e as novas forças produtivas de qualidade ocupam um lugar de destaque. Mais de 60% dos expositores adotaram tecnologias de última geração, como aplicativos industriais de internet, inteligência artificial, soluções 5G e produção ecológica e de baixo carbono. A Feira apresentará mais de 4,65 milhões de exposições, com produtos inovadores, produtos ecológicos e produtos com propriedade intelectual exclusiva representando uma parcela significativa.

Os serviços ao comprador também foram aprimorados na Feira, com a inauguração de um centro de serviços completo para compradores, pré-inscrição durante todo o ano e um boletim informativo dedicado à Canton Fair para compradores. Essas melhorias permitem uma entrega de informações mais eficiente e personalizada e melhor alinhamento entre oferta e demanda, ajudando os compradores a navegar na feira com mais facilidade e melhorar sua experiência geral. Do ponto de vista de um novo comprador, a Feira oferece uma jornada inteligente e contínua, desde o planejamento de atendimento e pré-registro até o acompanhamento pós-feira, com o aplicativo Canton Fair atualizado, agora com 26 funções e 14 novos cenários de aplicação de IA.

A participação global do comprador continua a crescer em escala e diversidade. Em 9 de abril, mais de 210.000 compradores estrangeiros já haviam feito o pré‑registro, um aumento de 20% em relação à sessão da primavera passada, enquanto o número de grandes empresas confirmadas para aquisição cresceu 30%, chegando a 290. Compradores dos países da BRI, da América Latina e da África registraram crescimento significativo, e compradores especializados agora representam mais de 70% das inscrições pela primeira vez.

Para atender aos compradores do Oriente Médio que enfrentam restrições de viagem, a Feira aprimorou seu modelo de serviço híbrido, incluindo o alinhamento online entre oferta e demanda, transmissões ao vivo em redes sociais no exterior e serviços presenciais otimizados para empresas estrangeiras que operam na China.

Para pré-registro, acesse:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955623/image1.jpg

FONTE Canton Fair