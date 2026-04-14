งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 139 เตรียมเปิดฉากในวันที่ 15 เมษายน ด้วยขนาดการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น พร้อมการมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
News provided byCanton Fair
14 Apr, 2026, 18:53 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 14 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกจีน (งานแคนตันแฟร์) ครั้งที่ 139 เตรียมจัดขึ้นที่เมืองกว่างโจว ระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม โดยแบ่งการจัดงานเป็น 3 ระยะ
งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 139 จะครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงรวมทั้งสิ้น 1.55 ล้านตารางเมตร ประกอบด้วยบูธจัดแสดงจำนวน 75,700 บูธ มีบริษัทและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมมากกว่า 32,000 ราย ซึ่งล้วนเป็นจำนวนที่มากกว่าการจัดงานครั้งก่อนหน้า ทั้งนี้ จะมีผู้จัดแสดงสินค้าที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกประมาณ 3,900 ราย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของงานในการเชื่อมบริษัทต่าง ๆ เข้ากับตลาดโลกและโอกาสทางการค้าที่มีคุณภาพสูง
เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรม การจัดงานครั้งนี้จึงได้ปรับปรุงและยกระดับทั้งโครงสร้างผู้แสดงสินค้าและองค์ประกอบของสินค้าที่จัดแสดงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนโซนจัดแสดงเป็น 179 โซน รวมถึงโซนที่เปิดตัวใหม่ 9 โซน ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เทคโนโลยีการแสดงผล โดรนสำหรับผู้บริโภค บ้านสำเร็จรูป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพื้นที่ลานบ้าน โดยโซนใหม่เหล่านี้ประกอบด้วยบริษัทที่เข้าร่วมประมาณ 670 แห่ง ครอบคลุมบูธจัดแสดงมากกว่า 1,300 บูธ
ภาคการผลิตขั้นสูงและพลังการผลิตอย่างมีคุณภาพรูปแบบใหม่มีบทบาทโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 60% ได้นำเทคโนโลยีรุ่นถัดไปเข้ามาปรับใช้ เช่น การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โซลูชัน 5G ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 4.65 ล้านรายการ โดยสินค้าเชิงนวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ถือเป็นสัดส่วนสำคัญในจำนวนของสินค้าที่จัดแสดง
นอกจากนี้ ยังได้มีการยกระดับและปรับปรุงบริการสำหรับผู้ซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการเปิดตัวศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ซื้อ ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจดหมายข่าว Canton Fair Newsletter สำหรับผู้ซื้อโดยเฉพาะ การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้มอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและยกระดับประสบการณ์โดยรวม จากมุมมองของผู้ซื้อรายใหม่ งานนี้มอบประสบการณ์แบบอัจฉริยะอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การวางแผนเข้าร่วมงาน การลงทะเบียนล่วงหน้า ไปจนถึงการติดตามผลหลังจบงาน ผ่านแอป Canton Fair เวอร์ชันอัปเกรด ซึ่งปัจจุบันมาพร้อมฟังก์ชัน 26 รายการ และแนวทางประยุกต์ใช้ AI แบบใหม่อีก 14 รูปแบบ
ผู้ซื้อจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 9 เมษายน มีผู้ซื้อจากต่างประเทศลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกว่า 210,000 ราย เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงฤดูใบไม้ผลิในปีที่แล้ว และจำนวนบริษัทจัดหาสินค้าชั้นนำที่ยืนยันเข้าร่วมงานยังเพิ่มขึ้น 30% เป็น 290 ราย จำนวนผู้ซื้อจากประเทศในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ภูมิภาคลาตินอเมริกา และแอฟริกา ก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และเป็นครั้งแรกที่ผู้ซื้อเฉพาะทางมีสัดส่วนมากกว่า 70% ของการลงทะเบียนทั้งหมด
นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อจากตะวันออกกลางที่เผชิญกับข้อจำกัดการเดินทาง การจัดงานครั้งนี้จึงได้ยกระดับรูปแบบบริการผสมผสานแบบไฮบริด ซึ่งรวมถึงการจับคู่อุปสงค์-อุปทานผ่านระบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมผ่านโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ และการปรับปรุงบริการภายในงานสำหรับบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศจีน
สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณาคลิกที่: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16
