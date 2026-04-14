Pameran Canton ke-139 Dibuka 15 April dengan Skala Lebih Besar dan Fokus Inovasi Dipertingkat

GUANGZHOU, China, 14 April 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Import dan Eksport China ke-139 (Pameran Canton) akan berlangsung di Guangzhou dari 15 April hingga 5 Mei, dianjurkan dalam tiga fasa.

Pameran Canton ke-139 meliputi keluasan pameran keseluruhan 1.55 juta meter persegi, dengan 75,700 gerai dan lebih 32,000 penyertaan perusahaan, semuanya melebihi edisi sebelumnya. Kira-kira 3,900 pempamer kali pertama akan turut serta, menegaskan peranan Pameran Canton dalam menghubungkan syarikat dengan pasaran global dan peluang perdagangan berkualiti tinggi.

Mencerminkan perubahan dalam perdagangan global dan perkembangan industri, pameran ini telah mengoptimumkan lagi komposisi pempamer dan struktur pameran. Jumlah zon telah berkembang kepada 179, termasuk sembilan zon baharu yang memberi tumpuan kepada sektor yang berkembang pesat seperti peranti boleh pakai pintar, teknologi paparan, dron pengguna, rumah pasang siap dan kemudahan halaman. Zon baharu ini menghimpunkan kira-kira 670 syarikat merentasi lebih 1,300 reruai.

Pembuatan maju dan daya produktif berkualiti baharu menjadi tumpuan utama. Lebih 60% pempamer telah mengguna pakai teknologi generasi seterusnya seperti aplikasi internet industri, kecerdasan buatan, penyelesaian 5G serta pengeluaran hijau dan rendah karbon. Pameran ini akan menampilkan lebih 4.65 juta pameran, dengan produk inovatif, produk hijau dan produk dengan harta intelek milik sendiri merangkumi bahagian signifikan.

Perkhidmatan pembeli turut dipertingkatkan, termasuk pelancaran pusat perkhidmatan sehenti untuk pembeli, prapendaftaran sepanjang tahun serta Surat Berita Pameran Canton khusus untuk pembeli. Penambahbaikan ini membolehkan penyampaian maklumat lebih cekap dan diperibadikan serta padanan penawaran-permintaan yang lebih tepat, membantu pembeli menavigasi pameran dengan lebih mudah dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Dari perspektif pembeli baharu, pameran ini menawarkan perjalanan pintar yang lancar daripada perancangan kehadiran dan prapendaftaran hingga susulan selepas pameran, dipacu oleh aplikasi Canton Fair APP, yang dinaik taraf dengan 26 fungsi dan 14 senario aplikasi AI baharu.

Kehadiran pembeli global terus meningkat dari segi skala dan kepelbagaian. Sehingga 9 April, lebih 210,000 pembeli luar negara telah membuat prapendaftaran, meningkat 20% berbanding sesi musim bunga lalu, manakala syarikat pembelian utama yang disahkan meningkat 30% kepada 290. Pembeli dari negara Inisiatif Jalur dan Jalan (BRI), Amerika Latin dan Afrika mencatat pertumbuhan ketara, dan buat pertama kali pembeli khusus merangkumi lebih 70% pendaftaran.

Bagi menampung pembeli dari Timur Tengah yang berdepan kekangan perjalanan, Pameran ini telah mempertingkatkan model perkhidmatan hibrid termasuk padanan penawaran-permintaan dalam talian, acara siaran langsung media sosial luar negara serta perkhidmatan di lokasi yang dioptimumkan untuk perusahaan luar negara yang beroperasi di China.

