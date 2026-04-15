La centésima trigésima novena Canton Fair abrirá sus puertas el 15 de abril con un mayor tamaño y un mayor enfoque en la innovación

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139.ª Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair) se celebrará en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo, y se desarrollará en tres fases.

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La 139.ª Canton Fair abarcará una superficie total de exposición de 1,55 millones de metros cuadrados, 75.700 stands y más de 32.000 empresas participantes, cifras que superan las de ediciones anteriores. Participarán alrededor de 3.900 expositores por primera vez, lo que destaca la función de la Canton Fair a la hora de conectar a las empresas con los mercados mundiales y con oportunidades comerciales de alta calidad.

Como reflejo de los cambios en el comercio mundial y el desarrollo del sector, la Feria ha optimizado aún más su combinación de expositores y la estructura de sus exposiciones. La cantidad de zonas se ha ampliado a 179, incluidas nueve zonas de reciente incorporación centradas en sectores de rápido crecimiento, como los dispositivos portátiles inteligentes, las tecnologías de visualización, los drones de consumo, las casas prefabricadas y las instalaciones para patios. Estas nuevas zonas reúnen a aproximadamente 670 empresas repartidas en más de 1.300 stands.

La fabricación avanzada y las nuevas fuerzas productivas de calidad ocupan un lugar destacado. Más del 60 % de los expositores han adoptado tecnologías de última generación, como aplicaciones de Internet industrial, inteligencia artificial, soluciones 5G y métodos de producción ecológicos y con bajas emisiones de carbono. La feria presentará más de 4,65 millones de productos, entre los que destacan los productos innovadores, los productos ecológicos y los productos con propiedad intelectual propia.

Los servicios para compradores también se han mejorado aún más en la Feria, con la inauguración de un centro de servicios integral para compradores, la preinscripción disponible durante todo el año y un boletín informativo exclusivo de la Canton Fair dirigido a los compradores. Estas mejoras permiten una difusión de la información y una puesta en contacto entre la oferta y la demanda más eficientes y personalizadas, lo que ayuda a los compradores a moverse por la feria con mayor facilidad y mejora su experiencia general. Desde la perspectiva de un nuevo comprador, la Feria ofrece una experiencia inteligente e integral, desde la planificación de la asistencia y la preinscripción hasta el seguimiento posterior a la feria, gracias a la aplicación mejorada de la Canton Fair, que ahora cuenta con 26 funciones y 14 nuevos escenarios de aplicación de IA.

La participación de compradores internacionales sigue creciendo tanto en volumen como en diversidad. Al 9 de abril, más de 210.000 compradores extranjeros se habían preinscrito, lo que supone un aumento del 20 % con respecto a la edición de la primavera pasada, mientras que la cantidad de empresas de abastecimiento de primer nivel confirmadas aumentó en un 30 %, hasta alcanzar las 290. Los compradores procedentes de los países de la Iniciativa la Franja y la Ruta, América Latina y África registraron un crecimiento considerable, y los compradores especializados representan ahora, por primera vez, más del 70 % de las inscripciones.

Para adaptarse a las restricciones de viaje de los compradores de Oriente Medio, la Feria ha mejorado su modelo de servicio híbrido, que incluye servicios de intermediación entre la oferta y la demanda en línea, eventos retransmitidos en directo a través de redes sociales en el extranjero y servicios presenciales optimizados para las empresas extranjeras que operan en China.

Para preinscribirse, haga clic en:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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FUENTE Canton Fair