- La 139ª Feria de Cantón abrirá sus puertas el 15 de abril con una escala ampliada y un mayor enfoque en la innovación

GUANGZHOU, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se celebrará en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo, en tres fases.

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La 139ª Feria de Cantón abarcará una superficie total de exposición de 1,55 millones de metros cuadrados, con 75.700 expositores y más de 32.000 empresas participantes, superando todas las ediciones anteriores. Alrededor de 3.900 expositores participarán por primera vez, lo que subraya el papel de la Feria de Cantón en la conexión de empresas con mercados globales y oportunidades comerciales de alta calidad.

Como reflejo de los cambios en el comercio mundial y el desarrollo industrial, la feria ha optimizado aún más su combinación de expositores y la estructura de las exposiciones. El número de zonas se ha ampliado a 179, incluyendo nueve zonas de reciente creación centradas en sectores de rápido crecimiento como los dispositivos portátiles inteligentes, las tecnologías de visualización, los drones de consumo, las casas prefabricadas y las instalaciones para patios interiores. Estas nuevas zonas reúnen a aproximadamente 670 empresas en más de 1.300 expositores.

La fabricación avanzada y las nuevas fuerzas productivas de calidad ocupan un lugar destacado. Más del 60% de los expositores han adoptado tecnologías de última generación, como aplicaciones de internet industrial, inteligencia artificial, soluciones 5G y producción ecológica y baja en carbono. La feria exhibirá más de 4,65 millones de productos, de los cuales una parte significativa corresponderá a productos innovadores, productos ecológicos y productos con propiedad intelectual propia.

Los servicios para compradores también se han mejorado en la feria, con la inauguración de un centro de atención integral, la preinscripción durante todo el año y un boletín informativo exclusivo de la Feria de Cantón. Estas mejoras permiten una entrega de información más eficiente y personalizada, así como una mejor conexión entre la oferta y la demanda, lo que facilita a los compradores su experiencia en la feria. Desde la perspectiva del comprador, la feria ofrece una experiencia integral e inteligente, desde la planificación de la asistencia y la preinscripción hasta el seguimiento posterior, gracias a la aplicación mejorada de la Feria de Cantón, que ahora cuenta con 26 funciones y 14 nuevos escenarios de aplicación de IA.

La asistencia de compradores internacionales continúa creciendo tanto en volumen como en diversidad. A 9 de abril, más de 210.000 compradores extranjeros se habían preinscrito, un 20% más que en la edición de primavera anterior, mientras que el número de empresas de abastecimiento principales confirmadas aumentó un 30%, hasta alcanzar las 290. Los compradores de los países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Latinoamérica y África registraron un crecimiento notable, y los compradores especializados representan ahora, por primera vez, más del 70% de las inscripciones.

Para facilitar el acceso a los compradores de Oriente Medio que se enfrentan a restricciones de viaje, la feria ha mejorado su modelo de servicio híbrido, que incluye la puesta en contacto en línea entre oferta y demanda, eventos en directo en redes sociales para el extranjero y servicios optimizados en el recinto ferial para empresas extranjeras que operan en China.

Para preinscribirse, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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