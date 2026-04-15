Plus grande et davantage axée sur l'innovation, la 139e Foire de Canton ouvre ses portes le 15 avril

GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton) se tiendra à Guangzhou du 15 avril au 5 mai, en trois phases.

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La 139e Foire de Canton couvrira une surface d'exposition totale de 1,55 million de mètres carrés, avec 75 700 stands et plus de 32 000 entreprises participantes, dépassant toutes les éditions précédentes. Quelque 3 900 nouveaux exposants y participeront, soulignant ainsi le rôle de la Foire de Canton dans la mise en relation des entreprises avec les marchés mondiaux et les opportunités commerciales de haute qualité.

Reflétant l'évolution du commerce mondial et du développement de l'industrie, la foire a encore optimisé son éventail d'exposants et la structure de ses expositions. Le nombre de zones est passé à 179, dont neuf zones nouvellement introduites qui se concentrent sur des secteurs à croissance rapide tels que les vêtements intelligents, les technologies d'affichage, les drones grand public, les maisons préfabriquées et les installations de cour. Ces nouvelles zones rassemblent environ 670 entreprises réparties sur plus de 1 300 stands.

La fabrication avancée et les nouvelles forces productives de qualité occupent une place prépondérante. Plus de 60 % des exposants ont adopté des technologies de nouvelle génération telles que les applications de l'internet industriel, l'intelligence artificielle, les solutions 5G et la production verte et à faible émission de carbone. La foire présentera plus de 4,65 millions de produits, dont une part importante est constituée de produits innovants, de produits verts et de produits dotés d'une propriété intellectuelle exclusive.

Les services aux acheteurs ont également été améliorés, avec le lancement d'un centre de service unique pour les acheteurs, une préinscription tout au long de l'année et une lettre d'information dédiée à la Foire de Canton pour les acheteurs. Ces améliorations permettent de fournir des informations plus efficaces et personnalisées et de rapprocher l'offre et la demande, ce qui aide les acheteurs à naviguer plus facilement dans la foire et à améliorer leur expérience globale. Du point de vue du nouvel acheteur, la foire offre un parcours intelligent et transparent, depuis la planification de la participation et la préinscription jusqu'au suivi après la foire, grâce à la version améliorée de l'application Canton Fair, qui comporte désormais 26 fonctions et 14 nouveaux scénarios d'application de l'IA.

La participation des acheteurs mondiaux continue de s'accroître, tant en termes d'ampleur que de diversité. Au 9 avril, plus de 210 000 acheteurs étrangers s'étaient préinscrits, soit une augmentation de 20 % par rapport à la dernière session de printemps, tandis que le nombre de sociétés d'approvisionnement de premier plan confirmées a augmenté de 30 % pour atteindre 290. Les acheteurs des pays membres de la Ceinture et de la Route, d'Amérique latine et d'Afrique ont tous enregistré une croissance notable, et les acheteurs spécialisés représentent désormais plus de 70 % des inscriptions pour la première fois.

Pour répondre aux besoins des acheteurs du Moyen-Orient confrontés à des contraintes de déplacement, la foire a amélioré son modèle de services hybrides, y compris la mise en relation de l'offre et de la demande en ligne, les événements en direct sur les médias sociaux à l'étranger et les services optimisés sur place pour les entreprises étrangères opérant en Chine.

Pour vous préinscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant :https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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