A cidade brilha mais do que nunca com o início do Vivid Sydney 2026

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Clique aqui para acessar imagens e o VNR do momento de lançamento das luzes do Vivid Sydney 2026 (incluindo o Ministro Kamper apertando o botão e os fogos de artifício sobre o Porto de Sydney) – o conteúdo estará disponível a partir das 22h AEST.

O programa completo e os ingressos estão disponíveis em www.vividsydney.com

SYDNEY, 24 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O porto de Sydney e o distrito comercial central foram mais uma vez reinventados como uma cidade vibrante em cores, com o início da 16ª edição do Vivid Sydney. Pela primeira vez no festival, não há um tema definido para artistas e criadores trabalharem, então os visitantes poderão vivenciar uma criatividade sem precedentes nos eventos e experiências cuidadosamente organizados de Luz, Mentes, Música e Gastronomia deste ano.

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A partir de hoje, os participantes do festival podem vivenciar mais de 200 eventos ao longo de 23 noites, que irão despertar os sentidos, estimular a mente e revelar maravilhas ainda não exploradas, oferecendo tanto aos moradores quanto aos visitantes uma oportunidade única de experimentar Sydney sob uma nova perspectiva.

O programa deste ano conta com mais de 80% de eventos gratuitos, tanto durante o dia quanto à noite, um percurso de luz condensado de 6,5 km com 43 instalações, projeções e obras de arte públicas em grande escala, além do tão aguardado retorno do show de drones — que neste ano iluminará a Cockle Bay em 22 apresentações.

Além disso, a tão apreciada Vivid Fire Kitchen ganhou um novo espaço na reserva de Barangaroo e apresenta uma programação significativa de grandes nomes da gastronomia, enquanto o Vivid Minds (anteriormente conhecido como Ideas) oferece conversas e apresentações de nível mundial com algumas das principais mentes criativas do planeta.

Diretor do Festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO disse: "Este ano marca o início de uma evolução empolgante do Vivid Sydney. Expandimos o programa em todos os temas, abrimos o escopo para os artistas e removemos as limitações criativas de precisar se concentrar em um único tema central.

"Os visitantes podem esperar uma experiência mais imersiva e interativa, que os incentivará a explorar novos locais, instalações inesperadas e a passar mais tempo aproveitando o festival — tanto após o anoitecer quanto durante o dia.

Voltamos à essência do que o Vivid Sydney representa, que é explorar a criatividade e, por meio disso, oferecer uma plataforma incrível para destacar grandes talentos australianos, além de proporcionar a oportunidade de trazer talentos internacionais lendários para o cenário de Sydney também."

Parceiros do Vivid Sydney

Retornam como Parceiros Principais em 2026 a Kia e SamsungElectronics Australia.

Kia retorna em seu 5º ano consecutivo como Parceiro Principal e exibirá Kia Refraction na Bligh & Barney Reserve.

A Samsung apresentará uma instalação escultural imersiva e interativa, Sky Portal Studio, no First Fleet Park, em seu 5º ano como Parceiro.

Juntando-se aos Parceiros Principais de 2026 está a IREN – orgulhoso patrocinador do "Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show".

Juntando-se como Parceiro Oficial para 2026 está a Lilly Australia. Comemorando seu 150º aniversário, a Lilly apresentará um painel como parte do Vivid Minds intitulado Um Novo Horizonte da Saúde.

A Uber também se junta como Parceiro Oficial, com zonas dedicadas de embarque e desembarque em toda a área do festival.

O programa Dine Out with Uber Eats também será o parceiro apresentador do palco Food for Thought na Vivid Fire Kitchen.

O Parceiro de Caridade do festival para 2026 é Foodbank NSW & ACT, que estará no Tumbalong Park com sua instalação interativa chamada Foodbank Truck Packer.

O Vivid Sydney ocorrerá de sexta-feira, 22 de maio, a sábado, 13 de junho. Para mais informações, acesse vividsydney.com.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986588/VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW_KM_80509.jpg

FONTE Destination New South Wales