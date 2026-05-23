ซิดนีย์เจิดจรัสยิ่งกว่าเคย ด้วยการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของเทศกาล Vivid Sydney 2026

Destination New South Wales

24 May, 2026, 02:48 CST

ซิดนีย์, 24 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- อ่าวซิดนีย์และย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง ได้ถูกเนรมิตใหม่อีกครั้งให้กลายเป็นมหานครแห่งสีสันอันมีชีวิตชีวา ในโอกาสที่เทศกาล Vivid Sydney ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเทศกาลที่ไม่มีการกำหนดธีมหลักให้เหล่าศิลปินและครีเอเตอร์ยึดถือเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ ผู้มาเยือนงานจึงจะได้สัมผัสกับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ในหมวด Light, Minds, Music และ Food ที่ผ่านการคัดสรรอย่างโดดเด่นในปีนี้

VS26_SOH_OperaMundibyYannNguema_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)
VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)
โดยตั้งแต่วันนี้ ผู้ร่วมงานเทศกาลจะได้พบกับกิจกรรมมากกว่า 200 รายการ ตลอด 23 คืน ที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัส จุดประกายความคิด และเปิดประตูสู่โลกสุดพิศวงและแปลกใหม่ เพื่อมอบโอกาสพิเศษให้ทั้งชาวเมืองท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ตื่นตากับซิดนีย์ในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

โปรแกรมปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เข้าชมฟรีมากกว่า 80% ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน พร้อมเส้นทางเดินชมแสงไฟระยะทาง 6.5 กิโลเมตรที่ถูกออกแบบให้กระชับขึ้น และเต็มไปด้วยผลงานศิลปะจัดวาง งานฉายภาพโปรเจกชัน และงานศิลปะสาธารณะขนาดใหญ่รวม 43 ชิ้น รวมถึงการกลับมาอย่างสมการรอคอยของการแสดงโดรน ที่ในปีนี้จะเปล่งประกายเหนืออ่าว Cockle Bay ตลอดการแสดงทั้งหมด 22 รอบ

นอกจากนี้ Vivid Fire Kitchen โซนอาหารยอดนิยม ก็ได้ย้ายไปจัดในสถานที่แห่งใหม่ที่ Barangaroo Reserve พร้อมขบวนเชฟและบุคลากรระดับแนวหน้าด้านอาหารอย่างคับคั่ง ส่วน Vivid Minds (เดิมใช้ชื่อว่า Ideas) จะนำเสนอเวทีเสวนาและการแสดงระดับโลกจากเหล่านักคิดและครีเอทีฟชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก

Brett Sheehy AO ผู้อำนวยการเทศกาล Vivid Sydney กล่าวว่า "ปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการบทใหม่อันน่าตื่นเต้นของ Vivid Sydney เราได้ขยายโปรแกรมในทุกมิติ พร้อมเปิดอิสระทางความคิดให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยการปลดข้อจำกัดความคิดสร้างสรรค์ที่เคยต้องยึดโยงอยู่กับธีมหลักเพียงหนึ่งเดียว 

"ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟและสามารถมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวนให้พวกเขาออกไปค้นพบพื้นที่ใหม่ ๆ ผลงานจัดแสดงที่เหนือความคาดหมาย และใช้เวลาเพลิดเพลินกับเทศกาลได้ยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งในยามค่ำคืนและช่วงเวลากลางวัน

"เราได้หวนกลับไปสู่หัวใจสำคัญที่แท้จริงของ Vivid Sydney นั่นคือการจุดประกายพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และจากจุดนั้นเอง เทศกาลนี้จึงได้กลายเป็นเวทีอันทรงพลังและยอดเยี่ยมในการนำเสนอพรสวรรค์ของศิลปินชั้นนำจากออสเตรเลีย ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ศิลปินระดับตำนานจากนานาชาติได้เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับภูมิทัศน์ของนครซิดนีย์ด้วย"

พันธมิตรของ Vivid Sydney

ในปี 2569 Kia และ SamsungElectronics Australia กลับมาในฐานะพันธมิตรหลักอีกครั้ง

Kia เข้าร่วมเทศกาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะพันธมิตรหลัก และจะนำเสนอผลงาน Kia Refraction ใน Bligh & Barney Reserve

Samsung เตรียมนำเสนอ Sky Portal Studio ผลงานศิลปะจัดวางเชิงประติมากรรมแบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ชวนผู้ชมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ ใน First Fleet Park ในฐานะพันธมิตรของเทศกาลเป็นปีที่ 5

สำหรับพันธมิตรหลักรายใหม่ในปี 2569 นี้ ได้แก่ IREN ผู้สนับสนุนการแสดง "Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show"

ส่วนพันธมิตรอย่างเป็นทางการรายใหม่ในปีนี้ คือ Lilly Australia ด้วยการจัดเสวนาในหมวด Vivid Minds ภายใต้หัวข้อ A New Horizon of Health เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี

นอกจากนี้ Uber ก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการเช่นกัน พร้อมจัดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะภายในพื้นที่จัดงาน

ขณะที่ Dine Out with Uber Eats จะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักของเวที Food for Thought Stage ภายในโซน Vivid Fire Kitchen

ส่วนพันธมิตรด้านการกุศลของเทศกาลในปี 2569 คือ Foodbank NSW & ACT ซึ่งจะนำเสนอ Foodbank Truck Packer ผลงานศิลปะจัดวางเชิงอินเทอร์แอคทีฟ ที่ Tumbalong Park

เทศกาล Vivid Sydney จัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vividsydney.com

Bandar Bersinar Lebih Terang Berbanding Sebelumnya Apabila Vivid Sydney 2026 Bermula

Sydney Harbour dan CBD sekali lagi diolah semula menjadi sebuah bandar meriah penuh warna apabila Vivid Sydney memulakan tahun ke-16nya. Buat pertama ...
