ซิดนีย์เจิดจรัสยิ่งกว่าเคย ด้วยการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของเทศกาล Vivid Sydney 2026
24 May, 2026, 02:48 CST
ซิดนีย์, 24 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- อ่าวซิดนีย์และย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง ได้ถูกเนรมิตใหม่อีกครั้งให้กลายเป็นมหานครแห่งสีสันอันมีชีวิตชีวา ในโอกาสที่เทศกาล Vivid Sydney ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเทศกาลที่ไม่มีการกำหนดธีมหลักให้เหล่าศิลปินและครีเอเตอร์ยึดถือเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ ผู้มาเยือนงานจึงจะได้สัมผัสกับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ในหมวด Light, Minds, Music และ Food ที่ผ่านการคัดสรรอย่างโดดเด่นในปีนี้
โดยตั้งแต่วันนี้ ผู้ร่วมงานเทศกาลจะได้พบกับกิจกรรมมากกว่า 200 รายการ ตลอด 23 คืน ที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัส จุดประกายความคิด และเปิดประตูสู่โลกสุดพิศวงและแปลกใหม่ เพื่อมอบโอกาสพิเศษให้ทั้งชาวเมืองท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ตื่นตากับซิดนีย์ในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
โปรแกรมปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เข้าชมฟรีมากกว่า 80% ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน พร้อมเส้นทางเดินชมแสงไฟระยะทาง 6.5 กิโลเมตรที่ถูกออกแบบให้กระชับขึ้น และเต็มไปด้วยผลงานศิลปะจัดวาง งานฉายภาพโปรเจกชัน และงานศิลปะสาธารณะขนาดใหญ่รวม 43 ชิ้น รวมถึงการกลับมาอย่างสมการรอคอยของการแสดงโดรน ที่ในปีนี้จะเปล่งประกายเหนืออ่าว Cockle Bay ตลอดการแสดงทั้งหมด 22 รอบ
นอกจากนี้ Vivid Fire Kitchen โซนอาหารยอดนิยม ก็ได้ย้ายไปจัดในสถานที่แห่งใหม่ที่ Barangaroo Reserve พร้อมขบวนเชฟและบุคลากรระดับแนวหน้าด้านอาหารอย่างคับคั่ง ส่วน Vivid Minds (เดิมใช้ชื่อว่า Ideas) จะนำเสนอเวทีเสวนาและการแสดงระดับโลกจากเหล่านักคิดและครีเอทีฟชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก
Brett Sheehy AO ผู้อำนวยการเทศกาล Vivid Sydney กล่าวว่า "ปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการบทใหม่อันน่าตื่นเต้นของ Vivid Sydney เราได้ขยายโปรแกรมในทุกมิติ พร้อมเปิดอิสระทางความคิดให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยการปลดข้อจำกัดความคิดสร้างสรรค์ที่เคยต้องยึดโยงอยู่กับธีมหลักเพียงหนึ่งเดียว
"ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟและสามารถมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวนให้พวกเขาออกไปค้นพบพื้นที่ใหม่ ๆ ผลงานจัดแสดงที่เหนือความคาดหมาย และใช้เวลาเพลิดเพลินกับเทศกาลได้ยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งในยามค่ำคืนและช่วงเวลากลางวัน
"เราได้หวนกลับไปสู่หัวใจสำคัญที่แท้จริงของ Vivid Sydney นั่นคือการจุดประกายพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และจากจุดนั้นเอง เทศกาลนี้จึงได้กลายเป็นเวทีอันทรงพลังและยอดเยี่ยมในการนำเสนอพรสวรรค์ของศิลปินชั้นนำจากออสเตรเลีย ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ศิลปินระดับตำนานจากนานาชาติได้เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับภูมิทัศน์ของนครซิดนีย์ด้วย"
พันธมิตรของ Vivid Sydney
ในปี 2569 Kia และ SamsungElectronics Australia กลับมาในฐานะพันธมิตรหลักอีกครั้ง
Kia เข้าร่วมเทศกาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะพันธมิตรหลัก และจะนำเสนอผลงาน Kia Refraction ใน Bligh & Barney Reserve
Samsung เตรียมนำเสนอ Sky Portal Studio ผลงานศิลปะจัดวางเชิงประติมากรรมแบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ชวนผู้ชมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ ใน First Fleet Park ในฐานะพันธมิตรของเทศกาลเป็นปีที่ 5
สำหรับพันธมิตรหลักรายใหม่ในปี 2569 นี้ ได้แก่ IREN ผู้สนับสนุนการแสดง "Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show"
ส่วนพันธมิตรอย่างเป็นทางการรายใหม่ในปีนี้ คือ Lilly Australia ด้วยการจัดเสวนาในหมวด Vivid Minds ภายใต้หัวข้อ A New Horizon of Health เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี
นอกจากนี้ Uber ก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการเช่นกัน พร้อมจัดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะภายในพื้นที่จัดงาน
ขณะที่ Dine Out with Uber Eats จะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักของเวที Food for Thought Stage ภายในโซน Vivid Fire Kitchen
ส่วนพันธมิตรด้านการกุศลของเทศกาลในปี 2569 คือ Foodbank NSW & ACT ซึ่งจะนำเสนอ Foodbank Truck Packer ผลงานศิลปะจัดวางเชิงอินเทอร์แอคทีฟ ที่ Tumbalong Park
เทศกาล Vivid Sydney จัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vividsydney.com
