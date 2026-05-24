La ciudad brilla más que nunca con el inicio de Vivid Sydney 2026

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Haga clic aquí para obtener imágenes y el reportaje en video del inicio del encendido oficial de luces (Lights On) de Vivid Sydney 2026 (incluyendo el instante en el que el ministro Kamper presiona el botón, y comienzan los fuegos artificiales en la Bahía de Sídney) - el contenido estará disponible a partir de las 10:00 p. m., hora estándar del este de Australia.

El programa completo y las entradas están disponibles en www.vividsydney.com

SÍDNEY, 24 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La bahía de Sídney y el Distrito Central de Negocios (CBD, por sus siglas en inglés) han sido reinventados nuevamente como una vibrante ciudad en colores al iniciar este año la 16.a edición de Vivid Sydney. Por primera vez en el festival, no existe un tema para las obras de artistas y realizadores, por lo que este año los visitantes podrán apreciar una creatividad incomparable a través de la selección de eventos y experiencias en los cuatro pilares creativos: Luz, Ideas, Música y Gastronomía.

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A partir de hoy y durante 23 noches, los asistentes podrán disfrutar de más de 200 eventos que despertarán sus sentidos, estimularán sus mentes y les revelarán maravillas por descubrir, para ofrecerles tanto a locales como a visitantes la oportunidad única de conocer Sídney desde una perspectiva completamente nueva.

El programa de este año prevé el acceso gratuito a más del 80 % de los eventos tanto los diurnos como los nocturnos, un paseo concentrado de luces a lo largo de 6,5 km con 43 instalaciones, proyecciones y obras de arte públicas a gran escala, así como el tan esperado espectáculo de drones, que este año contará con 22 representaciones que resplandecerán en la bahía Cockle.

Asimismo, el popular Vivid Fire Kitchen, con su nueva sede en la reserva de Barangaroo, dispondrá de una amplia gama de importantes ofertas culinarias, mientras que Vivid Minds (llamado anteriormente Ideas) ofrecerá conversaciones y presentaciones de primer nivel con algunas de las principales mentes creadoras del mundo.

Brett Sheehy AO, director del festival Vivid Sydney expresó: "Este año marca el inicio de una emocionante evolución de Vivid Sydney. Hemos ampliado el programa en todos los pilares, hemos abierto el programa para los artistas y eliminado las limitaciones creativas de tener que enfocarse en un tema central.

"Los visitantes podrán vivir una experiencia más inmersiva e interactiva que los motive a explorar nuevos lugares, descubrir instalaciones sorprendentes y pasar más tiempo disfrutando del festival, tanto en las noches como durante el día.

"Hemos vuelto a la esencia de Vivid Sydney, que es aprovechar la creatividad, y a través de ello, proporcionamos una plataforma increíble para mostrar los principales talentos australianos, y a su vez tener la oportunidad de recibir en el escenario de Sídney a legendarias figuras internacionales".

Socios de Vivid Sydney

Kia y SamsungElectronics Australia volvieron como socios principales para 2026.

Kia regresa por 5.º año consecutivo como socio principal y mostrará su instalación artística Kia Refraction en la Reserva Bligh & Barney.

Samsung se activará con una instalación escultórica inmersiva e interactiva, Sky Portal Studio en el First Fleet Park en su 5.º año como socio del evento.

IREN se une a los socios principales en 2026, y se enorgullece de patrocinar el espectáculo de drones "Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show".

Lilly Australia se suma este 2026 como patrocinador oficial.Para celebrar su 150.º aniversario, Lilly presentará un panel titulado A New Horizon of Health (Un nuevo horizonte para la salud) como parte de Vivid Minds.

Uber también se une como patrocinador oficial con zonas de recogida y destino en todo el espacio.

Asimismo, Dine Out with Uber Eats será el socio presentador de Food for Thought Stage en Vivid Fire Kitchen.

El socio benéfico del festival en 2026 será el Foodbank NSW & ACT que estará en el Tumbalong Park con una instalación interactiva llamada Foodbank Truck Packer.

Vivid Sydney se celebrará del viernes, 22 de mayo al sábado, 13 de junio. Para obtener más información, visite vividsydney.com.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986590/VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW_KM_80509.jpg

FUENTE Destination New South Wales