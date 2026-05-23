비비드 시드니 2026의 개막과 함께 그 어느 때보다 밝게 빛나는 도시

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비비드 시드니 2026 라이츠 온 개막 순간의 이미지와 VNR은 여기를 클릭(캠퍼 장관의 버튼 누르기 및 시드니 하버 전역의 불꽃놀이 포함) - 콘텐츠는 호주동부표준시(AEST) 오후 10시부터 게재 예정

전체 프로그램 및 티켓 정보는 www.vividsydney.com에서 확인 가능

시드니 2026년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 시드니 하버와 중심상업지구(CBD)가 비비드 시드니(Vivid Sydney) 개막과 함께 다시 한번 생동감 넘치는 색채의 도시로 재탄생했다. 올해로 16회를 맞는 이번 축제는 사상 처음으로 예술가와 창작자에게 특정 주제를 제시하지 않아, 관람객들은 올해 조명(Light), 마인즈(Minds), 음악(Music), 음식(Food) 분야에서 엄선된 행사와 체험을 통해 전례 없는 창의성을 만나볼 수 있다.

오늘부터 축제 관람객들은 23일 밤 동안 감각을 일깨우고, 사고를 자극하며, 아직 탐험하지 못한 경이로움을 선사할 200개 이상의 행사를 경험할 수 있으며, 현지인과 방문객 모두에게 시드니를 완전히 새로운 빛 속에서 경험할 특별한 기회를 제공한다.

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올해 프로그램은 낮과 저녁 시간대에 걸쳐 80% 이상이 무료 행사로 구성되며, 43개의 설치물과 프로젝션, 대규모 공공 예술작품이 집중적으로 배치된 6.5km 길이의 빛의 산책로가 마련된다. 또한 많은 기대를 모은 드론 쇼도 돌아와, 올해는 코클 베이 상공에서 22회에 걸쳐 화려하게 펼쳐진다.

아울러 많은 사랑을 받아온 비비드 파이어 키친(Vivid Fire Kitchen)은 바랑가루 리저브(Barangaroo Reserve)에 새 보금자리를 마련하고 유명 요리계 인사들이 대거 참여하는 라인업을 선보인다. 비비드 마인즈(Vivid Minds, 구 Ideas)는 전 세계를 대표하는 창의적 인재들이 참여하는 세계적 수준의 대담과 공연을 제공한다.

비비드 시드니의 브렛 시히 AO(Brett Sheehy AO) 페스티벌 디렉터는 "올해는 비비드 시드니의 흥미로운 진화가 시작되는 해"라며 "모든 축을 중심으로 프로그램을 확대했고, 예술가들을 위한 지침을 개방해 하나의 핵심 주제에 맞춰야 하는 창작 상의 제약을 없앴다"고 말했다.

그는 이어 "관람객들은 더 몰입감 넘치는 인터랙티브 경험을 기대할 수 있으며, 이를 통해 새로운 장소와 예상치 못한 설치물을 탐험하고, 낮뿐만 아니라 해가 지고 난 뒤에도 축제를 더 오래 즐기게 될 것이다"라고 말했다.

또한 "우리는 비비드 시드니의 본질, 즉 창의성을 일깨우는 데 다시 집중했다"며 "이를 통해 호주를 대표하는 인재들을 선보이는 놀라운 플랫폼이 마련되는 동시에, 전설적인 해외 인재들을 시드니의 풍경 속으로 초청할 기회도 생겼다"고 덧붙였다.

비비드 시드니 파트너

2026년에도 주요 파트너로는 기아(Kia)와 삼성전자 호주(Samsung Electronics Australia)가 다시 참여한다.

기아는 5년 연속 주요 파트너로 참여하며, 블라이 앤 바니 리저브(Bligh & Barney Reserve)에서 Kia Refraction을 선보인다.

삼성은 파트너로 참여한 지 5년째를 맞아 퍼스트 플리트 파크(First Fleet Park)에서 몰입형 및 인터랙티브 조형 설치물인 Sky Portal Studio를 운영한다.

2026년 주요 파트너로는 IREN도 합류해 '스타-바운드: 비비드 시드니 드론 쇼(Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show)'를 후원한다.

2026년 공식 파트너로는 릴리 오스트레일리아(Lilly Australia)가 합류한다. 창립 150주년을 기념하는 릴리는 비비드 마인즈의 일환으로 새로운 건강의 지평(A New Horizon of Health)이라는 패널을 선보일 예정이다.

우버(Uber)도 공식 파트너로 합류해 행사 구역 전반에 전용 승하차 구역을 운영한다.

Dine Out with Uber Eats는 비비드 파이어 키친의 Food for Thought Stage 발표 파트너로도 참여한다.

2026년 축제의 자선 파트너는 푸드뱅크 NSW & ACT(Foodbank NSW & ACT)로, 텀발롱 파크(Tumbalong Park)에서 Foodbank Truck Packer라는 인터랙티브 설치물을 선보일 예정이다.

비비드 시드니는 5월 22일 금요일부터 6월 13일 토요일까지 열린다. 자세한 내용은 vividsydney.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Destination New South Wales