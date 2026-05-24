La ville brille de tous ses feux à l'occasion du lancement de Vivid Sydney 2026

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Programme complet et billets disponibles sur www.vividsydney.com

SYDNEY, 24 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le port et du quartier des affaires de Sydney ont une fois de plus été réimaginés en une ville vibrante de couleurs, alors que Vivid Sydney entame sa 16e édition. Les visiteurs peuvent s'attendre à une créativité inégalée dans le cadre des événements et expériences organisés cette année dans les domaines de la lumière, de l'esprit, de la musique et de la gastronomie.

Dès d'aujourd'hui, les festivaliers pourront assister à plus de 200 événements pendant 23 nuits qui enflammeront leurs sens, stimuleront leur esprit et leur feront découvrir des merveilles inexplorées, offrant aux habitants et aux visiteurs une occasion unique de découvrir Sydney sous un jour nouveau.

Le programme de cette année comprend plus de 80 % d'événements gratuits en journée et en soirée, une promenade lumineuse condensée de 6,5 km avec 43 installations, projections et œuvres d'art à grande échelle, ainsi que le retour très attendu du spectacle de drones qui, cette année, brillera de mille feux au-dessus de Cockle Bay au cours de 22 représentations.

En outre, la très appréciée Vivid Fire Kitchen a élu domicile dans la réserve de Barangaroo et propose une liste de grands noms de la gastronomie, tandis que Vivid Minds (anciennement Ideas) propose des conversations et des spectacles avec certains des plus grands esprits créatifs du monde.

Brett Sheehy AO, directeur du festival Vivid Sydney, déclare : « Cette année marque le début d'une évolution passionnante pour Vivid Sydney. Nous avons élargi le programme à tous les piliers, ouvert le champ d'action des artistes et supprimé les limites créatives liées à la nécessité de se concentrer sur un thème clé.

« Les visiteurs peuvent s'attendre à une expérience plus immersive et interactive qui les encouragera à explorer de nouveaux lieux, des installations inattendues, et à passer plus de temps à profiter du festival - aussi bien après la tombée de la nuit que pendant la journée.

« Nous sommes revenus à l'essence même de Vivid Sydney, qui consiste à stimuler la créativité, et grâce à cela, nous disposons d'une incroyable plateforme pour présenter les grands talents australiens, ainsi que d'une chance d'attirer des talents internationaux légendaires à Sydney. »

Partenaires de Vivid Sydney

Les partenaires majeurs pour 2026 sont Kia et Samsung Electronics Australia.

Kia revient pour la cinquième année consécutive en tant que partenaire majeur et présentera Kia Refraction dans la réserve Bligh & Barney.

Samsung sera présent avec une installation sculpturale immersive et interactive, Sky Portal Studio, dans le parc First Fleet pour sa 5e année en tant que partenaire.

Rejoignant les partenaires majeurs de 2026, IREN est le fier sponsor du spectacle « Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show ».

Le partenaire officiel de 2026 est Lilly Australia. Célébrant son 150e anniversaire, Lilly présentera un panel dans le cadre de Vivid Minds intitulé A New Horizon of Health.

Uber fait également son entrée en tant que partenaire officiel, avec des zones de prise en charge et de dépôt dédiées sur l'ensemble de la zone.

Dine Out with Uber Eats sera également le partenaire de la scène Food for Thought dans la Vivid Fire Kitchen.

Le partenaire caritatif du festival pour 2026 est Foodbank NSW & ACT qui sera au parc Tumbalong avec son installation interactive baptisée Foodbank Truck Packer.

Vivid Sydney se déroule du vendredi 22 mai au samedi 13 juin. Pour plus d'informations, consultez le site vividsydney.com.

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