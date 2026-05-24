悉尼璀璨更勝往昔，2026年繽紛悉尼燈光音樂節絢麗啟幕

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新南威爾士州旅遊局

24 5月, 2026, 12:04 CST

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完整活動日程與票務信息請訪問：www.vividsydney.com

悉尼2026年5月24日 /美通社/ -- 第16屆繽紛悉尼燈光音樂節(Vivid Sydney)正式啟幕，悉尼港與中央商務區再度披上絢爛光影外衣，化身繽紛多彩的魅力都市。本屆燈光節首次取消統一創作主題，藝術家和創作者不再受限創作框架，令游客可以期待在精心策劃的「燈光（Light）」、「創想（Minds）」、「音樂（Music）」和「美食（Food）」活動中，體驗到前所未有的創意盛宴。

即日起，燈光節將持續23個夜晚，推出超200場活動。各式體驗將震撼感官、激蕩思想，開啟未知的奇妙體驗，讓本地居民與游客以全新視角領略悉尼風情。

VS26_SOH_OperaMundibyYannNguema_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)
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VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)
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今年的活動超八成為免費項目，白天夜間都有；6.5公里濃縮的光影步道上，布設43處燈光裝置、投影作品及大型公共藝術展品；萬眾期待的無人機表演也重磅回歸，將在海扇灣(Cockle Bay)上演22場璀璨空中光影秀。

此外，備受喜愛的Vivid Fire Kitchen（繽紛篝火廚房）美食活動已遷至巴蘭加魯保護區的新址，並匯聚重量級廚師陣容。Vivid Minds（繽紛創想，前身為「Ideas」）板塊則帶來全球領先創意人士的思想對話與精彩表演。

繽紛悉尼燈光音樂節總監Brett Sheehy AO表示：「今年標志著繽紛悉尼燈光音樂節邁入全新發展階段。我們全面擴充四大板塊活動內容，放開藝術創作要求，摒棄單一主題束縛。」

「游客可以期待更加沉浸式的互動體驗，這將鼓勵他們探索全新的展點，邂逅驚喜裝置藝術，日夜皆能暢享節慶樂趣，流連忘返。」

「我們回歸音樂節的核心初衷，全力釋放創意活力。這裡既是澳大利亞本土優秀創作者的展示舞台，也能邀請國際知名藝術家齊聚悉尼，綻放藝術魅力。」

繽紛悉尼燈光音樂節合作伙伴

起亞(Kia)三星電子澳大利亞公司(Samsung Electronics Australia)將在2026年再度回歸，擔任主要合作伙伴。

這是起亞連續第5年作為主要合作伙伴回歸，屆時將在Bligh & Barney Reserve展出名為Kia Refraction的作品。

三星同樣合作五載，於First Fleet Park打造沉浸式互動雕塑裝置Sky Portal Studio

IREN新晉成為2026年的合作伙伴，冠名贊助「Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show」（星際之旅：繽紛悉尼燈光音樂節無人機表演）。

禮來澳大利亞公司(Lilly Australia)作為官方合作伙伴加入，恰逢品牌創立150周年，將在Vivid Minds板塊中呈現一場名為A New Horizon of Health（健康新視野）的專題討論會。

優步(Uber)也作為官方合作伙伴加入，在活動區域內設有專門的上下車點。

Dine Out with Uber Eats也將作為冠名合作伙伴，呈現Vivid Fire Kitchen板塊中的Food for Thought Stage（美食啟迪舞台）活動。

音樂節的2026年公益合作伙伴是Foodbank NSW & ACT，他們將在Tumbalong公園設置互動裝置Foodbank Truck Packer

繽紛悉尼燈光音樂節將於5月22日（周五）至6月13日（周六）舉行。欲了解更多信息，請訪問vividsydney.com

SOURCE 新南威爾士州旅遊局

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