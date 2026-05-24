悉尼璀璨更勝往昔，2026年繽紛悉尼燈光音樂節絢麗啟幕

今年的活動超八成為免費項目，白天夜間都有；6.5公里濃縮的光影步道上，布設43處燈光裝置、投影作品及大型公共藝術展品；萬眾期待的無人機表演也重磅回歸，將在海扇灣(Cockle Bay)上演22場璀璨空中光影秀。

此外，備受喜愛的Vivid Fire Kitchen（繽紛篝火廚房）美食活動已遷至巴蘭加魯保護區的新址，並匯聚重量級廚師陣容。Vivid Minds（繽紛創想，前身為「Ideas」）板塊則帶來全球領先創意人士的思想對話與精彩表演。

繽紛悉尼燈光音樂節總監Brett Sheehy AO表示：「今年標志著繽紛悉尼燈光音樂節邁入全新發展階段。我們全面擴充四大板塊活動內容，放開藝術創作要求，摒棄單一主題束縛。」

「游客可以期待更加沉浸式的互動體驗，這將鼓勵他們探索全新的展點，邂逅驚喜裝置藝術，日夜皆能暢享節慶樂趣，流連忘返。」

「我們回歸音樂節的核心初衷，全力釋放創意活力。這裡既是澳大利亞本土優秀創作者的展示舞台，也能邀請國際知名藝術家齊聚悉尼，綻放藝術魅力。」

繽紛悉尼燈光音樂節合作伙伴

起亞(Kia)、三星電子澳大利亞公司(Samsung Electronics Australia)將在2026年再度回歸，擔任主要合作伙伴。

這是起亞連續第5年作為主要合作伙伴回歸，屆時將在Bligh & Barney Reserve展出名為Kia Refraction的作品。

三星同樣合作五載，於First Fleet Park打造沉浸式互動雕塑裝置Sky Portal Studio。

IREN新晉成為2026年的合作伙伴，冠名贊助「Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show」（星際之旅：繽紛悉尼燈光音樂節無人機表演）。

禮來澳大利亞公司(Lilly Australia)作為官方合作伙伴加入，恰逢品牌創立150周年，將在Vivid Minds板塊中呈現一場名為A New Horizon of Health（健康新視野）的專題討論會。

優步(Uber)也作為官方合作伙伴加入，在活動區域內設有專門的上下車點。

Dine Out with Uber Eats也將作為冠名合作伙伴，呈現Vivid Fire Kitchen板塊中的Food for Thought Stage（美食啟迪舞台）活動。

音樂節的2026年公益合作伙伴是Foodbank NSW & ACT，他們將在Tumbalong公園設置互動裝置Foodbank Truck Packer。

繽紛悉尼燈光音樂節將於5月22日（周五）至6月13日（周六）舉行。欲了解更多信息，請訪問vividsydney.com。

SOURCE 新南威爾士州旅遊局