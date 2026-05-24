Bandar Bersinar Lebih Terang Berbanding Sebelumnya Apabila Vivid Sydney 2026 Bermula

Klik di sini untuk pakej kandungan baharu termasuk temu bual dan rakaman gulung-b

Klik di sini untuk imej dan VNR detik pelancaran Lights On Vivid Sydney 2026 (termasuk Menteri Kamper menekan butang dan pertunjukan bunga api merentasi Sydney Harbour) - kandungan akan dimuat naik mulai 10 malam AEST.

Program penuh dan tiket boleh didapati di www.vividsydney.com

SYDNEY, 24 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sydney Harbour dan CBD sekali lagi diolah semula menjadi sebuah bandar meriah penuh warna apabila Vivid Sydney memulakan tahun ke-16nya. Buat pertama kali dalam sejarah festival itu, tiada tema ditetapkan untuk artis dan pencipta berkarya, justeru pengunjung boleh berharap untuk menyaksikan kreativiti yang tiada tandingan dalam acara dan pengalaman Light, Minds, Music dan Food yang dikurasi tahun ini.

VS26_SOH_OperaMundibyYannNguema_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales) VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)

Mulai hari ini, pengunjung festival boleh menikmati lebih 200 acara sepanjang 23 malam yang akan menghidupkan deria, merangsang minda dan membolehkan penerokaan keajaiban yang belum dieksplorasi, sekali gus memberi peluang unik kepada penduduk tempatan dan juga pelawat untuk menikmati pengalaman di Sydney dalam suasana cahaya serba baharu.

Program tahun ini menyediakan lebih 80% acara percuma pada waktu siang dan juga malam, laluan cahaya sepanjang 6.5km yang padat dengan 43 pemasangan, tayangan dan karya seni awam berskala besar, serta kembalinya pertunjukan dron yang amat dinanti-nantikan – tahun ini, bersinar terang merentasi Cockle Bay menerusi 22 persembahan.

Selain itu, Vivid Fire Kitchen yang disukai ramai kini ditempatkan di lokasi baharu di Barangaroo Reserve dan menampilkan barisan penting nama besar dalam dunia kulinari, manakala Vivid Minds (dahulunya dikenali sebagai Ideas) membawakan perbualan dan persembahan bertaraf dunia daripada beberapa pemikir kreatif yang terkemuka di peringkat global.

Pengarah Festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO berkata, "Tahun ini menandakan bermulanya satu evolusi yang menarik untuk Vivid Sydney. Kami memperluas program dalam kesemua tonggak utama dan meluaskan garis panduan untuk artis serta menghapuskan batasan kreatif yang biasanya perlu menumpukan pada satu tema utama.

"Pengunjung boleh mengharapkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif yang akan menggalakkan mereka meneroka lokasi baharu, pemasangan yang tidak diduga serta meluangkan lebih banyak masa menikmati festival itu — pada waktu malam dan juga waktu siang.

"Kami kembali kepada teras sebenar yang memberi erti kepada Vivid Sydney, iaitu memanfaatkan daya kreativiti dan menerusi pendekatan ini, platform yang luar biasa ini disediakan untuk mempamerkan bakat Australia yang terkemuka selain peluang membawa bakat antarabangsa yang menjadi legenda ke landskap Sydney."

Rakan Kongsi Vivid Sydney

Kembali sebagai Rakan Kongsi Utama untuk 2026 ialah Kia dan Samsung Electronics Australia.

Kia kembali untuk tahun kelima berturut-turut sebagai Rakan Kongsi Utama dan akan mempersembahkan Kia Refraction di Bligh & Barney Reserve.

Samsung pula akan muncul dengan pemasangan arca imersif dan interaktif, Sky Portal Studio di First Fleet Park untuk tahun kelima sebagai Rakan Kongsi.

Menyertai barisan Rakan Kongsi Utama untuk 2026 ialah IREN — penaja yang diraikan bagi 'Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show'.

Turut serta sebagai Rakan Kongsi Rasmi untuk 2026 ialah Lilly Australia. Sempena menyambut ulang tahun ke-150, Lilly akan mempersembahkan panel sebagai sebahagian daripada Vivid Minds yang bertajuk A New Horizon of Health.

Uber turut menyertai mereka sebagai Rakan Kongsi Rasmi dengan zon pengambilan dan penghantaran khusus di seluruh kawasan festival.

Dine Out with Uber Eats juga akan menjadi rakan penaja utama bagi Food for Thought Stage di Vivid Fire Kitchen.

Rakan Amal festival untuk 2026 ialah Foodbank NSW & ACT yang akan berada di Tumbalong Park dengan pemasangan interaktif mereka yang dikenali sebagai Foodbank Truck Packer.

Vivid Sydney berlangsung mulai Jumaat 22 Mei hingga Sabtu 13 Jun. Untuk maklumat lanjut, layari vividsydney.com.

SOURCE Destination New South Wales