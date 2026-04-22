-La Conferencia Internacional de Socios Comerciales 2026 de Geely Auto se inaugura en Hangzhou; la estrategia "One Geely" acelera el desarrollo global.

HANGZHOU, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Auto organiza su Conferencia Internacional de Socios Comerciales 2026 en Hangzhou del 21 al 23 de abril. La conferencia reúne a más de 1.000 representantes de concesionarios de más de 100 países y regiones, incluidos los principales grupos minoristas de automóviles del mundo, para presentar la estrategia comercial internacional de Geely bajo el marco "One Geely" y reafirmar el compromiso de la compañía de expandir su presencia global junto con sus socios.

2026 Geely Auto International Business Partner Conference

Durante la conferencia, la alta dirección de Geely presentó una visión general integral de la hoja de ruta estratégica global del grupo, destacando la estrecha coordinación de sus sistemas de I+D para impulsar la planificación tecnológica y la innovación con visión de futuro. Los tres institutos de investigación de vehículos de Geely, Lynk & Co y Zeekr compartieron modelos clave y planes de productos futuros para los mercados internacionales. Este enfoque integrado y colaborativo continúa fortaleciendo el marco estratégico "One Geely", proporcionando un fuerte impulso para un crecimiento global de alta calidad.

Las ambiciones globales de Geely se sustentan en un sólido rendimiento. En 2025, Geely Holding Group superó por primera vez los 4 millones de unidades en ventas anuales totales, situándose entre los diez principales fabricantes de automóviles del mundo y liderando el crecimiento. Solo Geely Auto Group entregó 3,025 millones de vehículos, un 39% más que el año anterior. De cara al futuro, Geely Holding se ha fijado como objetivo estratégico para 2030 el lema "One Geely, Leading through Innovation and Integration" (Un solo Geely, liderando a través de la innovación y la integración): ventas globales que superen los 6,5 millones de unidades, incluidos los vehículos comerciales, una posición entre los cinco primeros fabricantes de automóviles mundiales por volumen, una combinación de vehículos de nueva energía de aproximadamente el 75 % y ventas en el extranjero que representen más de un tercio del volumen total.

Al comenzar 2026, Geely Auto Group ha mantenido su rápida trayectoria de crecimiento, estableciendo un nuevo récord en el primer trimestre con 709.400 unidades vendidas y exportaciones que superaron las 200.000 unidades, lo que representa un aumento interanual del 126%. En medio de una acelerada transformación del panorama automotriz mundial, Jerry Gan, consejero delegado de Geely Auto, señaló que "Geely fortalece continuamente sus bases y perfecciona sus competencias clave. Al integrar lo mejor de la industria automotriz global con nuestras propias fortalezas, estamos construyendo un ecosistema automotriz de clase mundial".

Guiada por una filosofía de colaboración mutuamente beneficiosa, Geely continúa fortaleciendo sus alianzas con socios internacionales, al tiempo que desarrolla un sistema operativo global adaptado a las necesidades locales. En línea con la estrategia 2030, Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group y consejero delegado de Geely Auto International Corporation, presentó una hoja de ruta clara para el desarrollo global del negocio. Hizo hincapié en un enfoque multienergético que abarca tanto vehículos de combustión interna como eléctricos, con especial atención a la creación de ventajas competitivas sostenibles basadas en el valor para el usuario. Hasta la fecha, Geely ha establecido más de 1.800 puntos de venta y servicio en más de 100 países y regiones, atendiendo a más de 20 millones de usuarios en todo el mundo.

Además de las sesiones estratégicas, la conferencia también ofrece a los socios globales la oportunidad de conocer de primera mano las capacidades integrales de "One Geely" mediante visitas al Centro de Seguridad Global de Geely, la Fábrica Inteligente Zeekr y demostraciones inmersivas de tecnología avanzada de conducción inteligente. Al mostrar sus principales fortalezas en seguridad, fabricación y movilidad inteligente, Geely busca fortalecer la confianza de sus socios e impulsar el crecimiento global en el futuro.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es una empresa automotriz líder a nivel mundial con sede en Hangzhou, China. Fundada en 1986 y perteneciente a Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group desarrolla y fabrica vehículos de pasajeros bajo las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr.

En 2025, Geely Auto alcanzó unas ventas acumuladas de 3.024.567 unidades, superando el objetivo anual con un crecimiento interanual del 39%. Las ventas de vehículos de nueva energía (VNE) llegaron a 1.687.767 unidades, lo que representa un incremento interanual del 90%.

Con un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, la electrificación y la movilidad sostenible, Geely Auto Group opera centros de I+D y plantas de fabricación de primer nivel en China, Europa y mercados internacionales clave. El Grupo se compromete a ofrecer vehículos seguros, de alta calidad e inteligentes, impulsados por tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión híbridos, arquitecturas totalmente eléctricas, conectividad inteligente y sistemas de conducción autónoma.

Como empresa global, Geely Auto Group continúa expandiendo su presencia internacional a través de alianzas estratégicas, operaciones locales y plataformas líderes en la industria. Geely se esfuerza por crear soluciones de movilidad más ecológicas, inteligentes y accesibles, impulsando así el futuro del transporte sostenible.

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