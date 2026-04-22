2026 지리자동차 글로벌 비즈니스 파트너 콘퍼런스 항저우서 개막, '원 지리' 전략으로 글로벌 성장 가속화

항저우, 중국 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 지리자동차(Geely Auto)가 4월 21일부터 23일까지 항저우에서 2026 국제 비즈니스 파트너 콘퍼런스(2026 International Business Partner Conference)를 개최한다. 이번 콘퍼런스에는 전 세계 주요 자동차 리테일 그룹을 포함해 100개 이상의 국가 및 지역에서 1000명 이상의 딜러 대표가 참석해 '원 지리(One Geely)' 프레임워크 하에서의 국제 비즈니스 전략을 공유하고, 파트너들과 함께 글로벌 입지 확대에 대한 의지를 재확인한다.

콘퍼런스 기간 동안 지리의 고위 경영진은 그룹의 글로벌 전략 로드맵 전반을 제시하며, 선도적인 기술 기획과 혁신을 추진하기 위한 연구개발 시스템 간 긴밀한 협업을 강조했다. 지리, 링크 & 코(Lynk & Co), 지커(Zeekr)의 세 자동차 연구소는 글로벌 시장을 겨냥한 주요 모델과 향후 제품 계획을 공유했다. 이러한 통합적이고 협력적인 접근 방식은 '원 지리' 전략 프레임워크를 지속적으로 강화하며 고품질 글로벌 성장을 위한 강력한 동력을 제공하고 있다.

2026 Geely Auto International Business Partner Conference

지리의 글로벌 비전은 강력한 실적에 기반하고 있다. 2025년 지리홀딩그룹(Geely Holding Group)은 연간 총판매량 400만 대를 처음으로 돌파하며 세계 10대 자동차 제조사에 진입했고, 성장률에서도 선두를 기록했다. 지리자동차그룹(Geely Auto Group) 단독으로는 302만 5000대를 판매해 전년 대비 39% 증가했다. 앞으로 지리 홀딩은 '원 지리, 혁신과 통합을 통한 선도(One Geely, Leading through Innovation and Integration)'라는 2030 전략 목표 달성을 추진한다. 이는 상용차를 포함한 글로벌 판매량 650만 대 이상, 물량 기준 글로벌 톱5 진입, 신에너지차 비중 약 75%, 해외 판매 비중 3분의 1 이상을 목표로 한다.

2026년에 들어서도 지리자동차그룹은 빠른 성장세를 유지하며 1분기 기준 70만 9400대 판매라는 신기록을 세웠으며, 수출은 20만 대를 돌파하며 전년 대비 126% 증가했다. 글로벌 자동차 산업 구조 재편이 가속화되는 가운데, 지리자동차의 제리 간(Jerry Gan) 최고경영자는 "지리는 지속적으로 기반을 강화하고 핵심 역량을 정교화하고 있다. 글로벌 자동차 산업 최상의 역량과 우리의 강점을 결합해 세계적 수준의 자동차 생태계를 구축하고 있다"고 밝혔다.

상생 협력 철학을 바탕으로 지리는 국제 파트너십을 지속적으로 강화하는 동시에 현지화된 글로벌 운영 체계를 구축하고 있다. 2030 전략에 맞춰 지리자동차그룹 부사장이자 지리자동차 인터내셔널 코퍼레이션(Geely Auto International Corporation)의 최고경영자인 알렉스 난(Alex Nan)은 글로벌 사업 발전을 위한 명확한 로드맵을 제시했다. 그는 내연기관차(ICE)와 전기차를 아우르는 멀티 에너지 전략을 강조하며, 사용자 가치에 기반한 지속 가능한 경쟁력 구축에 집중하겠다고 밝혔다. 현재까지 지리는 100개 이상의 국가 및 지역에 1800개 이상의 판매 및 서비스 네트워크를 구축했으며, 전 세계 2000만 명 이상의 고객을 보유하고 있다.

전략 세션 외에도 이번 콘퍼런스에서는 글로벌 파트너들에게 지리 글로벌 안전 센터(Geely Global Safety Center), 지커 스마트 공장(Zeekr Intelligent Factory) 방문 및 첨단 지능형 주행 기술의 몰입형 시연을 통해 '원 지리'의 전방위적인 역량을 직접 확인할 기회를 제공한다. 안전, 제조 및 지능형 모빌리티 분야에서의 핵심 역량을 선보임으로써 지리는 파트너 신뢰를 강화하고 다음 단계의 글로벌 성장 기반을 구축할 계획이다.

지리자동차그룹 소개

지리자동차그룹은 중국 항저우에 본사를 둔 글로벌 자동차 기업이다. 1986년 설립됐으며 저장지리홀딩그룹(Zhejiang Geely Holding Group)의 계열사로 지리, 링크 & 코, 지커 브랜드를 통해 승용차를 개발 및 생산하고 있다.

지리자동차는 2025년에 전년 대비 39% 성장한 누적 판매량 302만 4567대를 기록하며 연간 판매 목표를 초과 달성했다. 신에너지차(NEV) 판매량은 168만 7767대로 전년 대비 90% 증가했다.

기술 혁신, 전동화 및 지속 가능한 모빌리티에 중점을 두고 있는 지리자동차그룹은 중국, 유럽 및 주요 글로벌 시장에서 세계적 수준의 연구개발 센터와 생산 시설을 운영하고 있다. 또한 하이브리드 파워트레인, 순수 전기 플랫폼, 스마트 커넥티비티, 자율주행 시스템 등 첨단 기술을 기반으로 안전하고 고품질의 지능형 차량을 제공하는 데 주력하고 있다.

글로벌 기업으로서 지리자동차그룹은 전략적 파트너십, 현지화된 운영, 업계를 선도하는 플랫폼을 통해 국제 시장에서의 입지를 지속적으로 확대하고 있다. 지리는 더 친환경적이고 스마트하며 접근성 높은 모빌리티 솔루션을 창출해 지속 가능한 교통의 미래를 이끌어가고자 한다.

SOURCE Geely Auto