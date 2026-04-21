Persidangan Rakan Niaga Antarabangsa Geely Auto 2026 Dibuka di Hangzhou, Strategi "One Geely" Percepat Pembangunan Global

HANGZHOU, China, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Geely Auto menganjurkan Persidangan Rakan Niaga Antarabangsa 2026 di Hangzhou dari 21 hingga 23 April. Persidangan ini menghimpunkan lebih 1,000 wakil pengedar dari lebih 100 negara dan wilayah, termasuk kumpulan runcit automotif terkemuka dunia, bagi menggariskan strategi perniagaan antarabangsa Geely di bawah kerangka "One Geely" serta mengesahkan sekali lagi komitmen syarikat untuk memperluas jejak globalnya di samping rakan kongsinya.

Sepanjang persidangan, kepimpinan kanan Geely mempersembahkan gambaran menyeluruh pelan hala tuju strategi global kumpulan, dengan menonjolkan penyelarasan rapat sistem penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk memacu perancangan dan inovasi teknologi berorientasikan masa depan. Tiga institut penyelidikan kenderaan Geely, Lynk & Co, dan Zeekr berkongsi model utama serta pelan produk masa depan untuk pasaran antarabangsa. Pendekatan bersepadu dan kolaboratif ini memperkukuh kerangka strategik "One Geely", sekali gus menyediakan momentum kukuh untuk pertumbuhan global yang berkualiti tinggi.

Cita-cita global Geely disokong oleh prestasi yang mantap. Pada 2025, Geely Holding Group melepasi 4 juta unit bagi jumlah jualan tahunan buat pertama kali, sekali gus tersenarai dalam kalangan sepuluh pembuat automotif terkemuka dunia serta mendahului dari segi pertumbuhan. Geely Auto Group sahaja menghantar 3.025 juta kenderaan, meningkat 39% tahun ke tahun. Memandang ke hadapan, Geely Holding menyasarkan matlamat strategik 2030 "One Geely, Leading through Innovation and Integration" ("One Geely, Menerajui melalui Inovasi dan Integrasi"): jualan global melebihi 6.5 juta unit termasuk kenderaan komersial, kedudukan lima teratas dalam kalangan pembuat automotif global berdasarkan volum, kira-kira 75% campuran kenderaan tenaga baharu, dan jualan luar negara menyumbang lebih satu pertiga daripada jumlah keseluruhan.

Memasuki tahun 2026, Geely Auto Group mengekalkan trajektori pertumbuhan pesat dengan mencipta rekod suku pertama baharu dengan 709,400 unit terjual, dengan eksport melangkaui 200,000 unit - peningkatan 126% tahun ke tahun. Di tengah-tengah pembentukan semula landskap automotif global yang semakin pesat, Jerry Gan, Ketua Pegawai Eksekutif Geely Auto, menyatakan bahawa "Geely terus memperkukuh asasnya dan memperhalusi keupayaan teras. Dengan mengintegrasikan yang terbaik daripada industri automotif global dengan kekuatan kami sendiri, kami sedang membina ekosistem automotif bertaraf dunia."

Berpandukan falsafah kerjasama saling menguntungkan, Geely terus mempererat perkongsian dengan rakan kongsi antarabangsa sambil membina sistem kendalian global setempat. Sejajar dengan strategi 2030, Alex Nan, Naib Presiden Geely Auto Group dan Ketua Pegawai Eksekutif Geely Auto International Corporation, menggariskan pelan hala tuju yang jelas untuk pembangunan perniagaan global. Beliau menekankan pendekatan pelbagai tenaga merangkumi enjin pembakaran dalaman (ICE) dan juga kenderaan elektrik, dengan fokus kepada membina kelebihan daya saing mampan yang berpaksikan nilai pengguna. Setakat ini, Geely telah menubuhkan lebih 1,800 outlet jualan dan servis di lebih 100 negara dan wilayah, menawarkan perkhidmatan kepada lebih 20 juta pengguna di seluruh dunia.

Selain sesi strategik, persidangan ini turut menawarkan rakan kongsi global dengan pandangan langsung terhadap keupayaan spektrum penuh di sebalik "One Geely" melalui lawatan ke Geely Global Safety Center, Zeekr Intelligent Factory serta demonstrasi imersif teknologi pemanduan pintar termaju. Dengan mempamerkan kekuatan teras dalam aspek keselamatan, pembuatan dan mobiliti pintar, Geely menyasarkan untuk memperkukuh kepercayaan rakan kongsi serta membina momentum untuk babak pertumbuhan global seterusnya.

Latar Belakang Geely Auto Group

Geely Auto Group ialah syarikat automotif global terkemuka yang beribu pejabat di Hangzhou, China. Ditubuhkan pada 1986 dan merupakan sebahagian daripada Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group membangunkan dan mengeluarkan kenderaan penumpang di bawah jenama Geely, Lynk & Co dan Zeekr.

Geely Auto mencapai jualan kumulatif sebanyak 3,024,567 unit pada 2025, melebihi sasaran jualan sepanjang tahun dengan pertumbuhan 39% tahun ke tahun. Jualan kenderaan tenaga baharu (NEV) mencecah 1,687,767 unit, peningkatan 90% tahun ke tahun.

Dengan fokus kukuh terhadap inovasi teknologi, elektrifikasi dan mobiliti mampan, Geely Auto Group mengendalikan pusat R&D bertaraf dunia serta kemudahan pembuatan di China, Eropah dan pasaran antarabangsa utama. Kumpulan ini komited untuk menyediakan kenderaan selamat, berkualiti tinggi dan pintar yang didayakan oleh teknologi canggih seperti rangkaian kuasa hibrid, seni bina elektrik sepenuhnya, kesalinghubungan pintar serta sistem pemanduan autonomi.

Sebagai sebuah syarikat global, Geely Auto Group terus memperluas kehadiran antarabangsanya melalui kerjasama strategik, operasi tempatan dan platform terkemuka dalam industri. Geely berusaha mencipta penyelesaian mobiliti yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih mudah diakses, bagi memacu masa depan pengangkutan lestari.

