Geely Auto เปิดฉากประชุมพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2569 ณ เมืองหางโจว ชูกลยุทธ์ "One Geely" เร่งเครื่องขยายการเติบโตสู่ระดับสากล
News provided byGeely Auto
21 Apr, 2026, 22:24 CST
หางโจว, จีน, 21 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Geely Auto จัดงานประชุมพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2569 ณ เมืองหางโจว ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของตัวแทนผู้จำหน่ายกว่า 1,000 ราย จากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงกลุ่มธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจของ Geely ในระดับสากล ภายใต้กรอบการทำงาน "One Geely" พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรุกขยายฐานธุรกิจสู่ระดับโลกไปพร้อมกับพันธมิตร
ภายในงานประชุมนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของ Geely ได้นำเสนอรายละเอียดของแผนโรดแมปกลยุทธ์ระดับโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การผนึกกำลังระบบวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างใกล้ชิด เพื่อวางรากฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต นอกจากนี้ สถาบันวิจัยยานยนต์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ Geely, Lynk & Co และ Zeekr ยังได้เผยโฉมรถยนต์รุ่นเรือธงพร้อมแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งการทำงานแบบบูรณาการเช่นนี้ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างกลยุทธ์ "One Geely" และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพในเวทีโลก
ความสำเร็จในระดับสากลของ Geely นั้น สะท้อนให้เห็นผ่านผลประกอบการที่โดดเด่น โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา Geely Holding Group มียอดขายรวมต่อปีทะลุ 4 ล้านคันเป็นครั้งแรก ขึ้นแท่นท็อป 10 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกและมีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยเฉพาะในส่วนของ Geely Auto Group เพียงแห่งเดียวมียอดส่งมอบรถยนต์สูงถึง 3.025 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับเป้าหมายในอนาคตนั้น Geely Holding เดินหน้าตามกลยุทธ์ปี 2573 ตามแนวคิด "One Geely, Leading through Innovation and Integration" โดยตั้งเป้าทำยอดขายรวมทั่วโลกให้ได้เกิน 6.5 ล้านคัน รวมรถเพื่อการพาณิชย์ ก้าวสู่ตำแหน่งท็อป 5 ค่ายรถยนต์ระดับโลกเมื่อวัดจากปริมาณยอดขาย เพิ่มสัดส่วนรถยนต์พลังงานใหม่ให้ได้ประมาณ 75% และยอดขายจากตลาดต่างประเทศจะต้องมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของยอดขายทั้งหมด
สำหรับปี 2569 Geely Auto Group ยังคงเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยในไตรมาสแรกได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายรวมสูงถึง 709,400 คัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นยอดส่งออกกว่า 200,000 คัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 126% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก คุณ Jerry Gan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Geely Auto กล่าวว่า "Geely มุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐานและยกระดับขีดความสามารถหลักขององค์กรฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผสานรวมจุดแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกเข้ากับศักยภาพของเรา เพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์มาตรฐานระดับสากล"
Geely ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เน้นความสำเร็จร่วมกัน พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั่วโลก และสร้างระบบปฏิบัติการระดับโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละท้องถิ่น โดยคุณ Alex Nan รองประธาน Geely Auto Group และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Geely Auto International Corporation ได้เผยโรดแมปการพัฒนาธุรกิจทั่วโลกที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ปี 2573 และได้เน้นย้ำกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) และรถยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่มีคุณค่าของผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ ปัจจุบัน Geely มีเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการกว่า 1,800 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มีมากกว่า 20 ล้านคน
นอกเหนือจากการประชุมแผนกลยุทธ์แล้ว พันธมิตรจากทั่วโลกยังมีโอกาสสัมผัสศักยภาพแบบครบวงจรตามแนวคิด "One Geely" ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์ความปลอดภัยระดับโลกของ Geely, โรงงานอัจฉริยะของ Zeekr ตลอดจนร่วมทดสอบเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง โดยการนำเสนอความโดดเด่นในด้านความปลอดภัย การผลิต และนวัตกรรมการเดินทางอัจฉริยะในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตร และสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการเติบโตต่อไปในระดับสากล
เกี่ยวกับ Geely Auto Group
Geely Auto Group คือผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน Geely Auto Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และเป็นส่วนหนึ่งของ Zhejiang Geely Holding Group โดยเป็นผู้พัฒนาและผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์ Geely, Lynk & Co และ Zeekr
เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา Geely Auto ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายสะสมรวมสูงถึง 3,024,567 คัน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ที่สูงถึง 1,687,767 คัน หรือเติบโตขึ้นถึง 90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
Geely Auto Group มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า และโซลูชันการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน โดยเป็นเจ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงฐานการผลิตมาตรฐานระดับโลกครอบคลุมทั้งในจีน ยุโรป และตลาดสำคัญทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบยานยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยความปลอดภัย คุณภาพ และความอัจฉริยะ ผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งกำลังไฮบริด โครงสร้างสถาปัตยกรรมไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ และระบบขับขี่อัตโนมัติ
Geely Auto Group ในฐานะบริษัทระดับสากล ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก โดยอาศัยการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในท้องถิ่น และการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับแถวหน้าของวงการ Geely มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์นิยามใหม่แห่งการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาญฉลาด และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของการขนส่งที่ยั่งยืน
SOURCE Geely Auto
Share this article