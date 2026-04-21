2026吉利汽車國際商業夥伴大會圓滿召開，「一個吉利」戰略加速全球佈局

強勁的業績表現是吉利全球化發展的堅實基礎。2025年，吉利控股集團全年總銷量首次突破400萬輛，躋身全球前十汽車集團且增速領跑；其中吉利汽車集團銷量達302.5萬輛，同比增長39%。面向未來，吉利控股集團將錨定「一個吉利、全面領先」的2030戰略目標，力爭屆時全球總銷量突破650萬輛（含商用車），躋身全球車企銷量前五，新能源銷量占比達到約75%，海外銷量占比超三分之一。

進入2026年，吉利汽車集團延續迅猛發展的態勢，一季度銷量再創新高，達70.94萬輛，其中出口銷量突破20萬輛，同比增長126%。面對全球汽車產業格局加速重構、行業競爭持續加劇，吉利汽車集團CEO淦家閱表示，「吉利不斷地打基礎、練內功，把世界汽車的優勢產業基因與吉利汽車融合，形成有世界級水平根基的吉利汽車產業群。」

秉持合作共贏的理念，吉利持續深化與海外優質夥伴的戰略合作，加快構建本土化全球運營體系。圍繞2030戰略目標，吉利汽車集團副總裁、吉利汽車國際公司總經理南聖良對全球業務進行系統部署，明確將堅持油電並舉的多能源佈局，圍繞用戶價值打造可持續的核心競爭力。截至目前，吉利已在全球100多個國家和地區佈局1800多家銷售與服務網點，通過完善的本土化服務網絡，為全球2000萬用戶提供優質服務。

本次大會期間，全球合作夥伴不僅深入瞭解吉利全球化戰略方向，更將通過實地探訪直觀感受「一個吉利」的全體系硬實力。從極氪工廠的全球領先黑燈工廠，到吉利全域安全中心的世界級安全技術底蘊，再到高階智駕的沉浸式體驗，全方位展現了吉利在製造、安全、智能化領域的核心優勢，進一步凝聚了全球夥伴攜手前行的信心，為吉利全球化高質量發展築牢根基。

SOURCE Geely Auto