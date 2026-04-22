Ouverture de l'édition 2026 de la conférence internationale des partenaires commerciaux de Geely Auto à Hangzhou, la stratégie « One Geely » accélère le développement mondial

HANGZHOU, Chine, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Geely Auto organise l'édition 2026 de sa conférence internationale des partenaires commerciaux à Hangzhou du 21 au 23 avril. La conférence réunit plus de 1 000 représentants de concessionnaires venus de plus de 100 pays et régions, y compris les principaux groupes de vente au détail d'automobiles dans le monde, afin de présenter la stratégie commerciale internationale de Geely dans le cadre de l'initiative « One Geely » et de réaffirmer la volonté de l'entreprise d'étendre son empreinte mondiale aux côtés de ses partenaires.

2026 Geely Auto International Business Partner Conference

Lors de la conférence, les dirigeants de Geely ont présenté une vue d'ensemble complète de la feuille de route de la stratégie globale du groupe, soulignant l'étroite coordination de ses systèmes de R&D afin d'assurer une planification technologique et une innovation tournées vers l'avenir. Les trois instituts de recherche automobile Geely, Lynk & Co et Zeekr ont partagé leurs modèles clés et leurs futurs plans produits pour les marchés internationaux. Cette approche intégrée et collaborative continue de renforcer le cadre stratégique « One Geely » et donne une forte impulsion à une croissance mondiale de haute qualité.

Les ambitions mondiales de Geely sont étayées par de solides performances. En 2025, le groupe Geely Holding a dépassé pour la première fois les 4 millions d'unités de ventes annuelles totales, se classant parmi les dix premiers constructeurs automobiles mondiaux et en tête de la croissance. À lui seul, le groupe Geely Auto a livré 3 025 millions de véhicules, soit une hausse de 39 % en glissement annuel. Pour l'avenir, Geely Holding vise son objectif stratégique 2030 « One Geely, Leading through Innovation and Integration » (Un Geely, leader par l'innovation et l'intégration) : des ventes mondiales dépassant les 6,5 millions d'unités, y compris les véhicules commerciaux, une position parmi les cinq premiers constructeurs automobiles mondiaux en volume, environ 75 % de véhicules à énergie nouvelle, et des ventes à l'étranger représentant plus d'un tiers du volume total.

À l'aube de 2026, Geely Auto Group a maintenu sa trajectoire de croissance rapide, établissant un nouveau record de 709 400 unités vendues au premier trimestre, avec des exportations dépassant les 200 000 unités, soit une hausse de 126 % en glissement annuel. Dans un contexte de restructuration accélérée du paysage automobile mondial, Jerry Gan, PDG de Geely Auto, a souligné que « Geely renforce continuellement ses fondations et affine ses compétences de base. En intégrant le meilleur de l'industrie automobile mondiale à nos propres forces, nous construisons un écosystème automobile de classe mondiale ».

Guidé par une philosophie de collaboration gagnant-gagnant, Geely continue d'approfondir ses partenariats avec des partenaires internationaux tout en construisant un système d'exploitation mondial localisé. Conformément à la stratégie 2030, Alex Nan, vice-président de Geely Auto Group et PDG de Geely Auto International Corporation, a présenté une feuille de route claire pour le développement des activités mondiales. Il a insisté sur une approche multi-énergie couvrant à la fois les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques, mettant l'accent sur la création d'avantages concurrentiels durables ancrés dans la valeur pour l'utilisateur. À ce jour, Geely a établi plus de 1 800 points de vente et de service dans plus de 100 pays et régions, au service de plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde.

Au-delà des sessions stratégiques, la conférence offre également aux partenaires mondiaux un aperçu direct de l'ensemble des capacités qui se cachent derrière « One Geely », grâce à des visites du Geely Global Safety Center, de l'usine intelligente Zeekr et à des démonstrations immersives de la technologie de conduite intelligente avancée. En présentant ses principales forces en matière de sécurité, de fabrication et de mobilité intelligente, Geely vise à renforcer la confiance de ses partenaires et à donner un élan au prochain chapitre de la croissance mondiale.

À propos de Geely Auto Group

Geely Auto Group est une entreprise automobile mondiale de premier plan dont le siège se trouve à Hangzhou, en Chine. Fondée en 1986 et faisant partie du Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group développe et fabrique des véhicules de tourisme sous les marques Geely, Lynk & Co et Zeekr.

Geely Auto a réalisé des ventes cumulées de 3 024 567 unités en 2025, dépassant l'objectif de ventes pour l'ensemble de l'année avec une croissance de 39 % en glissement annuel. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont atteint 1 687 767 unités, soit une hausse de 90 % en glissement annuel.

En mettant l'accent sur l'innovation technologique, l'électrification et la mobilité durable, Geely Auto Group exploite des centres de R&D et des usines de fabrication de classe mondiale en Chine, en Europe et sur les principaux marchés internationaux. Le groupe s'emploie à fournir des véhicules sûrs, de haute qualité et intelligents grâce à des technologies avancées telles que les groupes motopropulseurs hybrides, les architectures entièrement électriques, la connectivité intelligente et les systèmes de conduite autonome.

En tant qu'entreprise mondiale, Geely Auto Group continue d'étendre sa présence internationale grâce à des partenariats stratégiques, des opérations localisées et des plateformes à la pointe du secteur. Geely s'efforce de créer des solutions de mobilité plus écologiques, plus intelligentes et plus accessibles, et de faire avancer l'avenir du transport durable.

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