Geely Auto inaugura su International Business Partner Conference 2026 en Hangzhou, la estrategia "One Geely" impulsa el desarrollo global

HANGZHOU, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Auto celebrará su International Business Partner Conference 2026 en Hangzhou, del 21 al 23 de abril. La conferencia reúne a más de 1.000 representantes de concesionarios de más de 100 países y regiones, entre los que se encuentran los principales grupos minoristas del sector automotor a nivel mundial, con el fin de trazar la estrategia comercial internacional de Geely bajo el marco "One Geely" y ratificar el compromiso de la empresa de ampliar su presencia mundial junto a sus aliados.

International Business Partner Conference 2026 de Geely Auto (PRNewsfoto/Geely Auto)

Durante la conferencia, los directivos de Geely presentaron una visión general exhaustiva del plan estratégico del grupo a nivel mundial, en el que destacan la estrecha coordinación de sus sistemas de investigación y desarrollo (I + D) para impulsar una planificación tecnológica y la innovación con visión de futuro. Los tres institutos de investigación sobre vehículos de Geely, Lynk & Co y Zeekr compartieron modelos clave y planes futuros sobre productos para los mercados internacionales. Este enfoque integrado y colaborativo sigue reforzando el marco estratégico "One Geely", lo que ofrece un gran impulso al crecimiento mundial de alta calidad.

Las ambiciones a nivel mundial de Geely se sustentan en sólidos resultados. En 2025, Geely Holding Group superó por primera vez los 4 millones de unidades en ventas anuales totales, lo que la ubicó entre los diez principales fabricantes de automóviles del mundo y como líder en crecimiento. Solo Geely Auto Group entregó 3,025 millones de vehículos, lo que supone un aumento del 39 % con respecto al año anterior. De cara al futuro, Geely Holding se centrará en su objetivo estratégico "One Geely, Leading through Innovation and Integration" (Un Geely para liderar mediante la innovación y la integración), que es superar los 6,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo para 2030, incluidos los vehículos comerciales; situarse entre los cinco primeros fabricantes de automóviles del mundo por volumen; alcanzar una cuota de vehículos de nueva energía de aproximadamente el 75 %; y que las ventas en el extranjero representen más de un tercio del volumen total.

A principios de 2026, Geely Auto Group mantuvo su rápida trayectoria de crecimiento y batió un nuevo récord en el primer trimestre con 709.400 unidades vendidas y exportaciones que superaron las 200.000 unidades, lo que supone un aumento interanual del 126 %. En medio de una transformación cada vez más rápida del panorama automovilístico mundial, Jerry Gan, director ejecutivo de Geely Auto señaló: "Geely fortalece continuamente sus cimientos y perfecciona sus competencias clave. Al combinar lo mejor del sector automotor mundial con nuestras propias fortalezas, estamos creando un ecosistema automovilístico de primer nivel".

Guiados por una filosofía de colaboración en la que todos salen ganando, Geely sigue estrechando sus lazos con aliados internacionales a la vez que desarrolla un sistema operativo mundial adaptado a cada mercado. En consonancia con la estrategia 2030, Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group y director ejecutivo de Geely Auto International Corporation, esbozó un plan claro para el desarrollo empresarial a nivel mundial. Nan destacó un enfoque multienergético que abarca tanto los vehículos con motor de combustión interna como los eléctricos y se centra en generar ventajas competitivas sostenibles basadas en el valor para el usuario. Para la fecha, Geely ha establecido más de 1.800 puntos de venta y servicio en más de 100 países y regiones y presta servicio a más de 20 millones de usuarios en todo el mundo.

Además de las sesiones estratégicas, la conferencia ofrece a los socios internacionales la oportunidad de conocer de primera mano todas las capacidades detrás de "One Geely" mediante visitas al centro global de seguridad de Geely, la fábrica inteligente Zeekr y demostraciones inmersivas de tecnología avanzada de conducción inteligente. Al destacar sus puntos fuertes fundamentales en materia de seguridad, fabricación y movilidad inteligente, Geely tiene como objetivo reforzar la confianza de los socios e impulsar el siguiente capítulo del crecimiento mundial.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es una empresa automotriz líder a nivel mundial con sede en Hangzhou, China. Fundada en 1986 y parte de Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group desarrolla y fabrica automóviles bajo las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr.

Geely Auto alcanzó ventas acumuladas de 3.024.567 unidades en 2025 y superó el objetivo de ventas anual con un crecimiento interanual del 39 %. Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) alcanzaron las 1.687.767 unidades, lo que supone un aumento interanual del 90 %.

Con un marcado enfoque en la innovación tecnológica, la electrificación y la movilidad sostenible, Geely Auto Group cuenta con centros de I + D y plantas de fabricación de primer nivel en China, Europa y los principales mercados internacionales. El grupo se compromete a ofrecer vehículos seguros, de alta calidad e inteligentes, equipados con tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión híbridos, arquitecturas totalmente eléctricas, conectividad inteligente y sistemas de conducción autónoma.

Como empresa internacional, Geely Auto Group sigue ampliando su presencia internacional mediante alianzas estratégicas, operaciones adaptadas a cada mercado y plataformas líderes en el sector. Geely se esfuerza por crear soluciones de movilidad más ecológicas, inteligentes y accesibles, e impulsa el futuro del transporte sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961878/2026_Geely_Auto_International_Business_Partner_Conference.jpg

FUENTE Geely Auto