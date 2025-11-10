A ECW anuncia uma doação de US$ 2 milhões para crianças afetadas pelas enchentes no Paquistão
10 nov, 2025, 19:37 GMT
A subvenção de Primeira Resposta de Emergência chegará a 34.483 estudantes através de um consórcio local liderado pela Rural Support Programmes Network
NEW YORK, 10 de novembro 2025 /PRNewswire/ -- A Education Cannot Wait (ECW) anunciou hoje uma doação de US$ 2 milhões de subvenção de Primeira Resposta de Emergência, com o objetivo de atender às necessidades educacionais urgentes das crianças afetadas pelas devastadoras enchentes causadas pelas monções no Paquistão.
A subvenção de 12 meses será concedida pela Rural Support Programmes Network (Rede de Programas de Apoio Rural, RSPN) em parceria com um consórcio de organizações locais e nacionais, incluindo o National Rural Support Programme (NRSP), o Sarhad Rural Support Programme (SRSP), a Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) e a PAGE Foundation.
"A RSPN tem orgulho de continuar sua parceria com a Education Cannot Wait e o governo do Paquistão para garantir que todas as crianças, especialmente meninas, pessoas deslocadas internamente (internally displaced persons, IDPs) e crianças com deficiência afetadas pelas recentes enchentes em Sialkot, Narowal, Jhang e Swat tenham acesso a oportunidades de aprendizagem seguras, inclusivas e de qualidade", disse Bashir Anjum, diretor de operações da RSPN. "Por meio dessa colaboração, pretendemos ajudar as comunidades desses distritos a reconstruir sistemas educacionais resilientes, restaurar a esperança e apoiar as crianças no retorno ao aprendizado em ambientes seguros e estimulantes. Juntos, estamos transformando sonhos em oportunidades e convertendo a educação em esperança duradoura para os mais vulneráveis."
A resposta liderada localmente fornecerá apoio educacional vital a 34.000 meninas e meninos em províncias afetadas pelas enchentes no Paquistão.
Avaliações educacionais revelam que mais de 367.000 crianças em idade escolar atualmente não têm acesso à educação em distritos afetados pelas enchentes, com danos relatados em mais de 1.800 escolas.
O investimento da ECW irá reabilitar escolas danificadas, criar espaços de aprendizagem temporários, fornecer materiais didáticos inclusivos e sensíveis às questões de gênero, restaurar instalações de água e saneamento e implementar medidas de proteção. As intervenções estão alinhadas com o Plano de Resposta Humanitária do Paquistão e complementam o projeto-piloto de Ação Antecipada da ECW, que já posicionou materiais antes das enchentes.
Sobre a Education Cannot Wait:
a Education Cannot Wait (ECW) é o fundo global para a educação em situações de emergência e crises prolongadas das Nações Unidas. Apoiamos resultados educacionais de qualidade para meninas e meninos refugiados, deslocados internamente e outros afetados por crises, para que ninguém seja deixado para trás. A ECW trabalha através do sistema multilateral para aumentar a rapidez das respostas em situações de crise e ligar a ajuda imediata às intervenções a longo prazo através de programas conjuntos plurianuais. A ECW trabalha em estreita parceria com governos, doadores públicos e privados, agências da ONU, organizações da sociedade civil e outros agentes de ajuda humanitária e de desenvolvimento para aumentar a eficiência e acabar com respostas isoladas. A ECW apela urgentemente aos doadores dos setores público e privado para que ampliem o apoio, a fim de alcançar ainda mais crianças e adolescentes vulneráveis.
FONTE Education Cannot Wait
