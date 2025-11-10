A ECW anuncia uma doação de US$ 2 milhões para crianças afetadas pelas enchentes no Paquistão

A subvenção de Primeira Resposta de Emergência chegará a 34.483 estudantes através de um consórcio local liderado pela Rural Support Programmes Network

NEW YORK, 10 de novembro 2025 /PRNewswire/ -- A Education Cannot Wait (ECW) anunciou hoje uma doação de US$ 2 milhões de subvenção de Primeira Resposta de Emergência, com o objetivo de atender às necessidades educacionais urgentes das crianças afetadas pelas devastadoras enchentes causadas pelas monções no Paquistão.

Avaliações educacionais revelam que mais de 367.000 crianças em idade escolar atualmente não têm acesso à educação em distritos afetados pelas enchentes, com danos relatados em mais de 1.800 escolas. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

A subvenção de 12 meses será concedida pela Rural Support Programmes Network (Rede de Programas de Apoio Rural, RSPN) em parceria com um consórcio de organizações locais e nacionais, incluindo o National Rural Support Programme (NRSP), o Sarhad Rural Support Programme (SRSP), a Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) e a PAGE Foundation.

"A RSPN tem orgulho de continuar sua parceria com a Education Cannot Wait e o governo do Paquistão para garantir que todas as crianças, especialmente meninas, pessoas deslocadas internamente (internally displaced persons, IDPs) e crianças com deficiência afetadas pelas recentes enchentes em Sialkot, Narowal, Jhang e Swat tenham acesso a oportunidades de aprendizagem seguras, inclusivas e de qualidade", disse Bashir Anjum, diretor de operações da RSPN. "Por meio dessa colaboração, pretendemos ajudar as comunidades desses distritos a reconstruir sistemas educacionais resilientes, restaurar a esperança e apoiar as crianças no retorno ao aprendizado em ambientes seguros e estimulantes. Juntos, estamos transformando sonhos em oportunidades e convertendo a educação em esperança duradoura para os mais vulneráveis."

A resposta liderada localmente fornecerá apoio educacional vital a 34.000 meninas e meninos em províncias afetadas pelas enchentes no Paquistão.

O investimento da ECW irá reabilitar escolas danificadas, criar espaços de aprendizagem temporários, fornecer materiais didáticos inclusivos e sensíveis às questões de gênero, restaurar instalações de água e saneamento e implementar medidas de proteção. As intervenções estão alinhadas com o Plano de Resposta Humanitária do Paquistão e complementam o projeto-piloto de Ação Antecipada da ECW, que já posicionou materiais antes das enchentes.

Sobre a Education Cannot Wait:

a Education Cannot Wait (ECW) é o fundo global para a educação em situações de emergência e crises prolongadas das Nações Unidas. Apoiamos resultados educacionais de qualidade para meninas e meninos refugiados, deslocados internamente e outros afetados por crises, para que ninguém seja deixado para trás. A ECW trabalha através do sistema multilateral para aumentar a rapidez das respostas em situações de crise e ligar a ajuda imediata às intervenções a longo prazo através de programas conjuntos plurianuais. A ECW trabalha em estreita parceria com governos, doadores públicos e privados, agências da ONU, organizações da sociedade civil e outros agentes de ajuda humanitária e de desenvolvimento para aumentar a eficiência e acabar com respostas isoladas. A ECW apela urgentemente aos doadores dos setores público e privado para que ampliem o apoio, a fim de alcançar ainda mais crianças e adolescentes vulneráveis.

