ECW ogłasza udzielenie 2 mln $ dotacji dla dzieci dotkniętych klęską powodzi w Pakistanie

Dotacja w ramach interwencji kryzysowej (First Emergency Response) dotrze do 34 483 uczniów za pośrednictwem lokalnego konsorcjum pod kierownictwem Sieci Programów Wsparcia Obszarów Wiejskich.

NOWY JORK, 8 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundusz Education Cannot Wait (ECW) ogłosił dzisiaj uruchomienie dotacji w ramach interwencji kryzysowej w wysokości 2 mln $, aby spełnić najpilniejsze potrzeby dzieci dotkniętych niszczycielskimi powodziami monsunowymi w Pakistanie.

Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.

Dwunastomiesięczna dotacja zostanie udzielona przez Sieć Programów Wsparcia Obszarów Wiejskich (Rural Support Programmes Network, RSPN) przy współpracy z konsorcjum lokalnych i ogólnokrajowych organizacji, w tym z Krajowym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich (NRSP, National Rural Support Programme), Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich Sahrad, SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) i Fundacją PAGE.

„RSPN z dumą kontynuuje swoje partnerstwo z Education Cannot Wait i z rządem Pakistanu, aby zapewnić, że każde dziecko, w szczególności dziewczęta, przesiedleńcy wewnętrzni i dzieci z niepełnosprawnościami dotknięte przez ostatnie powodzie w Sialkot, Narowal, Jhang i Swat, będą mieć dostęp do bezpiecznej, pozbawionej dyskryminacji i wysokiej jakości edukacji - powiedział Bashir Anjum, dyrektor generalny RSPN. - Dzięki tej współpracy, zamierzamy pomóc społecznościom w tych regionach w odbudowie odpornych systemów edukacji, przywróceniu nadziei i wsparciu dzieci w zakresie powrotu do nauki w bezpiecznym i pełnym troski otoczeniu. Razem zmienimy marzenia w możliwości i przekształcimy edukację w trwałą nadzieję dla osób w największej potrzebie".

Ta kierowana lokalnie odpowiedź zapewni ratujące życie wsparcie edukacyjne dla 34 000 dziewcząt i chłopców z dotkniętych powodzią prowincji Pakistanu.

Zgodnie z wynikami ewaluacji edukacyjnej, ponad 367 000 dzieci w wieku szkolnym zostało obecnie pozbawionych dostępu do kształcenia w dotkniętych powodzią regionach, przy czym w ponad 1 800 szkołach zgłoszono zniszczenia.

Inwestycja ECW zostanie przeznaczona na remont zniszczonych szkół, budowę tymczasowych miejsc nauki, zapewnienie materiałów edukacyjnych uwrażliwiających na kwestie dyskryminacji i równości płci, przywrócenie usług wodno-kanalizacyjnych i wdrożenie środków ochronnych. Działania interwencyjne są spójne z Pakistańskim Planem Pomocy Humanitarnej i uzupełniają bieżące prewencyjne działania wyprzedzające ECW, w ramach których materiały trafiły w miejsca docelowe jeszcze przed powodzią.

