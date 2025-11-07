ECW annonce une subvention de deux millions USD pour les enfants touchés par les inondations au Pakistan

La subvention pour la première intervention d'urgence couvrira 34 483 étudiants par l'intermédiaire d'un consortium local dirigé par le Rural Support Programmes Network

NEW YORK, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW, Éducation sans délai) annonce aujourd'hui une subvention de deux millions USD au titre de la première intervention d'urgence pour répondre aux besoins en matière d'éducation des enfants touchés par les inondations dévastatrices de la mousson au Pakistan.

Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.

La subvention de 12 mois sera octroyée par le Rural Support Programmes Network (RSPN) en partenariat avec un consortium d'organisations locales et nationales, dont le National Rural Support Programme (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) et PAGE Foundation.

« RSPN est fier de poursuivre son partenariat avec Education Cannot Wait et le gouvernement pakistanais pour s'assurer que chaque enfant, en particulier les filles, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les enfants handicapés touchés par les récentes inondations à Sialkot, Narowal, Jhang et Swat puissent avoir accès à des opportunités d'apprentissage sûres, inclusives et de qualité », déclare Bashir Anjum, Chief Operating Officer, RSPN. « Grâce à cette collaboration, nous souhaitons aider les communautés de ces districts à reconstruire des systèmes éducatifs résilients, à redonner de l'espoir et à aider les enfants à reprendre le chemin de l'apprentissage dans des environnements sûrs et stimulants. Ensemble, nous transformons les rêves en opportunités et l'éducation en un espoir durable pour les plus vulnérables. »

L'intervention menée au niveau local permettra d'apporter un soutien éducatif vital à 34 000 filles et garçons dans les provinces du Pakistan touchées par les inondations.

Les évaluations révèlent que plus de 367 000 enfants en âge d'être scolarisés n'ont pas accès à l'éducation dans les districts touchés par les inondations, et que plus de 1 800 écoles ont été endommagées.

L'investissement d'ECW permettra de restaurer les écoles endommagées, de créer des espaces d'apprentissage temporaires, de fournir du matériel pédagogique inclusif et sensible au genre, de restaurer les installations d'eau et d'assainissement et de mettre en œuvre des mesures de protection. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du plan de réponse humanitaire du Pakistan et complètent le projet pilote Anticipatory Action d'ECW, qui avait prédéployé du matériel avant les inondations.

