صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" يعلن عن منحة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي للأطفال المتضررين من الفيضانات في باكستان

أول منحة للاستجابة الطارئة ستصل إلى 34.483 طالبًا من خلال ائتلاف محلي تقوده شبكة برامج دعم الريف

نيويورك، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلن صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" (ECW) اليوم عن تقديم منحة للاستجابة الطارئة الأولية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة للأطفال المتضررين من فيضانات الرياح الموسمية المدمرة في باكستان.

سيتم تقديم المنحة التي تبلغ مدتها 12 شهرًا بواسطة شبكة برامج دعم الريف ( RSPN ) بالشراكة مع ائتلاف من المنظمات المحلية والوطنية، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الريف ( NRSP )، وبرنامج سرحد لدعم الريف ( SRSP )، وإدارة التعليم والتوعية ( ITA )، ومؤسسة بيج التعليمية ( PAGE Foundation ).

وقال بشير أنجم، كبير مسؤولي التشغيل في شبكة برامج دعم الريف: "تفخر شبكة برامج دعم الريف بمواصلة شراكتها مع صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" وحكومة باكستان لضمان أن كل طفل، وخاصة الفتيات والنازحين داخليًا والأطفال ذوي الإعاقة المتضررين من الفيضانات الأخيرة في سيالكوت وناروال وجانغ وسوات؛ بإمكانهم الوصول إلى فرص تعلم آمنة وشاملة وعالية الجودة". وأضاف: "نهدف من خلال هذا التعاون إلى مساعدة المجتمعات في هذه المقاطعات على إعادة بناء أنظمة تعليمية قادرة على الصمود، واستعادة الأمل ودعم الأطفال في العودة إلى التعلم في بيئات آمنة ورعاية. نعمل معًا على تحويل الأحلام إلى فرص وتحويل التعليم إلى أمل دائم للفئات الأكثر ضعفًا."

ستوفر هذه الاستجابة التي يقودها المجتمع المحلي دعمًا تعليميًا منقذًا للحياة لـ 34.000 فتى وفتاة في جميع أنحاء المقاطعات المتضررة من الفيضانات في باكستان.

تكشف التقييمات التعليمية أن أكثر من 367.000 طفل في سن الدراسة يفتقرون حاليًا إلى التعليم في المناطق المتضررة من الفيضانات، مع الإبلاغ عن أضرار في أكثر من 1.800 مدرسة.

سيعمل استثمار صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" على إعادة تأهيل المدارس المتضررة وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة، وتوفير مواد تعليمية شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي وترميم مرافق المياه والصرف الصحي وتنفيذ تدابير الحماية. تتماشى التدخلات مع خطة الاستجابة الإنسانية لباكستان وتكمل المبادرة التجريبية المستمرة للعمل الاستباقي لصندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، والتي قامت بالفعل بوضع المواد مسبقًا قبل حدوث الفيضانات.

