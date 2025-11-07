ECW ohlasuje grant vo výške 2 milióny USD pre deti zasiahnuté povodňami v Pakistane
Nov 07, 2025, 18:58 ET
Prvý grant krízovej pomoci fondu First Emergency Response sa dostane k 34 483 študentom prostredníctvom miestneho konzorcia pod vedením Siete programov na podporu vidieka
NEW YORK, 8. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Fond Education Cannot Wait (ECW) dnes ohlásil grant First Emergency Response vo výške 2 miliónov USD na riešenie naliehavých vzdelávacích potrieb detí zasiahnutých ničivými monzúnovými záplavami v Pakistane.
Dvanásťmesačný grant bude distribuovať Sieť programov podpory vidieka (RSPN) v spolupráci s konzorciom miestnych a národných organizácií vrátane Národného programu podpory vidieka (NRSP), Programu podpory vidieka Sarhad (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) a Nadácie PAGE.
„Sieť RSPN je hrdá na to, že môže pokračovať vo svojom partnerstve s organizáciou Education Cannot Wait a pakistanskou vládou s cieľom zaistiť, aby každé dieťa, najmä dievčatá, vnútorne vysídlené osoby (IDP) a deti so zdravotným postihnutím zasiahnuté nedávnymi povodňami v oblastiach Sialkot, Narowal, Jhang a Swat, malo k dispozícii bezpečné, inkluzívne a kvalitné vzdelávanie," povedal Bashir Anjum, prevádzkový riaditeľ RSPN. „Prostredníctvom tejto spolupráce sa snažíme pomôcť komunitám v týchto okresoch znovu vybudovať odolné vzdelávacie systémy, obnoviť nádej a podporiť deti v návrate k vzdelávaniu v bezpečnom a podnetnom prostredí. Spoločne premieňame sny na príležitosti a vzdelávanie na trvalú nádej pre tých najzraniteľnejších."
Iniciatíva pod lokálnym vedením poskytne životne dôležitú podporu vzdelávania 34 000 dievčatám a chlapcom v provinciách zasiahnutých záplavami v Pakistane.
Posúdenie vzdelávania ukazuje, že viac ako 367 000 detí školského veku aktuálne nemá prístup k vzdelaniu v okresoch zasiahnutých povodňami, pričom škody boli hlásené vo viac ako 1800 školách.
Vďaka investícii ECW sa zrekonštruujú poškodené školy, zriadia dočasné vzdelávacie priestory, zabezpečia inkluzívne a rodovo citlivé vzdelávacie materiály, obnovia vodovodné a hygienické zariadenia a zavedú ochranné opatrenia. Tieto intervencie sú v súlade s pakistanským plánom humanitárnej reakcie a dopĺňajú prebiehajúci pilotný projekt ECW pod názvom Anticipatory Action (Predbežné opatrenia), v rámci ktorého boli materiály pripravené ešte pred povodňami.
