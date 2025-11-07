Organizace ECW oznamuje příspěvek ve výši 2 milionů USD pro děti zasažené povodněmi v Pákistánu

News provided by

Education Cannot Wait

Nov 07, 2025, 16:44 ET

První příspěvek na pomoc v nouzi dostane 34.483 studentů prostřednictvím místního konsorcia vedeného sítí Rural Support Programmes Network

NEW YORK, 7. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Organizace Education Cannot Wait (ECW) dnes oznámila první příspěvek na pomoc v nouzi ve výši 2 milionů USD, jehož cílem je řešit naléhavé vzdělávací potřeby dětí zasažených ničivými monzunovými povodněmi v Pákistánu.

Grant na 12 měsíců bude realizován sítí Rural Support Programmes Network (RSPN) ve spolupráci s konsorciem místních a národních organizací, jako jsou National Rural Support Programme (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) a PAGE Foundation.

Continue Reading
Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.
Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.

„RSPN je hrdá, že může pokračovat ve spolupráci s organizací Education Cannot Wait a vládou Pákistánu, aby všechny děti, zejména dívky, vnitřně vysídlené osoby (VVO) a děti se zdravotním postižením, které byly zasaženy nedávnými povodněmi v Sialkotu, Narowalu, Jhang a Swatu měly přístup k bezpečnému, inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání," uvedl Bashir Anjum, provozní ředitel RSPN. „Prostřednictvím této spolupráce se snažíme pomoci komunitám v těchto okresech vybudovat odolné vzdělávací systémy, obnovit naději a podpořit děti v návratu ke vzdělávání v bezpečném a podporujícím prostředí. Společně měníme sny v příležitosti a proměňujeme vzdělávání v trvalou naději pro ty nejzranitelnější."

Pomoc vedená místními obyvateli poskytne 34.000 dívkám a chlapcům v provinciích Pákistánu, které zasáhly povodně, život zachraňující vzdělávací podporu.

Hodnocení vzdělávání ukazují, že více než 367.000 školou povinných dětí v povodněmi zasažených okresech v současnosti nemá přístup ke vzdělávání. Poničeno bylo více než 1800 škol.

Investice organizace ECW umožní obnovu poškozených škol, zřízení dočasných učebních prostor, poskytnutí inkluzivních a genderově citlivých výukových materiálů, obnovení vodních a hygienických zařízení a zavedení ochranných opatření. Tyto zásahy jsou v souladu s pákistánským humanitárním plánem Pakistan Humanitarian Response Plan a doplňují probíhající pilotní projekt ECW Anticipatory Action, v rámci něhož byly již před povodněmi předem rozmístěny materiály.

Poznámka pro redakce 

O organizaci Education Cannot Wait: 
Organizace Education Cannot Wait (ECW) je globální fond pro vzdělávání ve stavech nouze a v dlouhotrvajících krizích při Organizaci spojených národů. Podporujeme kvalitní vzdělávací výsledky pro dívky a chlapce, kteří jsou uprchlíci, vnitřně vysídlené osoby nebo jsou jinak zasaženi krizí, aby nikdo nezůstal opomenut. ECW působí prostřednictvím multilaterálního systému, aby zrychlila pomoc v krizích a zároveň propojila okamžitou pomoc s dlouhodobějšími zásahy prostřednictvím víceletých společných programů. ECW úzce spolupracuje s vládami, veřejnými a soukromými dárci, agenturami OSN, organizacemi občanské společnosti a dalšími humanitárními a rozvojovými aktéry, aby zvýšila efektivitu a ukončila izolovanou pomoc. ECW naléhavě vyzývá dárce z veřejného i soukromého sektoru k další podpoře, aby bylo možné pomoct ještě více zranitelným dětem a dospívajícím.

Sledujte organizaci ECW na síti X/Twitteru: @EduCannotWait  @KentPage

Další informace najdete na webu:  www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816226/Education_Cannot_Wait.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Put Children's Education at the Heart of Discussions at COP30 in Brazil

Put Children's Education at the Heart of Discussions at COP30 in Brazil

Members of the Geneva Global Hub for Education in Emergencies (EiE Hub), including Education Cannot Wait (ECW), are calling on world leaders and...
ECW Announces US$2 Million Grant for Flood-Affected Children in Pakistan

ECW Announces US$2 Million Grant for Flood-Affected Children in Pakistan

Education Cannot Wait (ECW) announced today a US$2 million First Emergency Response grant to address the urgent education needs of children affected...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Not For Profit

Not For Profit

Licensing

Licensing

News Releases in Similar Topics