ECW объявляет о гранте в размере US$2 млн для детей, пострадавших от наводнения в Пакистане

News provided by

Education Cannot Wait

Nov 10, 2025, 19:23 ET

Грант на экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях (First Emergency Response) охватит 34 483 учащихся и будет распределяться через местный консорциум под руководством Сети программ поддержки сельских районов (Rural Support Programmes Network)

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Организация «Education Cannot Wait» (Образование не может ждать) (ECW) объявила сегодня о выделении гранта в размере US$2 млн на экстренную помощь для решения неотложных вопросов в области образования для детей, пострадавших от разрушительных муссонных наводнений в Пакистане.

Continue Reading
Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.
Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.

12-месячный грант будет распределяться Сетью поддержки программ сельских районов (RSPN) в партнерстве с консорциумом местных и национальных организаций, включая Национальную программу поддержки сельских районов (National Rural Support Programme) (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) и фонд PAGE Foundation.

«RSPN гордится тем, что продолжает сотрудничать с организацией «Education Cannot Wait» и правительством Пакистана, чтобы обеспечить каждому ребенку, особенно девочкам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и детям-инвалидам, пострадавшим от недавних наводнений в Сиалкоте, Наровале, Джанге и Свате, доступ к безопасным, инклюзивным и качественным возможностям обучения», — сказал Башир Анджум (Bashir Anjum), главный операционный директор RSPN. «С помощью этого сотрудничества мы стремимся помочь общинам пострадавших районов восстановить устойчивые системы образования, вернуть надежду и поддержать детей в возвращении к обучению в безопасных и благоприятных условиях. Вместе мы превращаем мечты в возможности, а образование в надежду на лучшее будущее для наиболее уязвимых слоев населения».

В рамках принимаемых на местном уровне мер реагирования 34 000 девочек и мальчиков из пострадавших от наводнения провинций Пакистана получат жизненно необходимую образовательную поддержку.

Оценки в области образования показывают, что более 367 000 детей школьного возраста в настоящее время не имеют доступа к образованию в районах, пострадавших от наводнений, при этом сообщается о повреждении более 1 800 школ.

Инвестиции ECW будут направлены на восстановление поврежденных школ, создание временных учебных пространств, предоставление инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты учебных материалов, восстановление объектов водоснабжения и санитарных помещений, а также внедрение защитных мер. Мероприятия соответствуют Плану гуманитарного реагирования Пакистана и дополняют текущий пилотный проект ECW по упреждающим действиям, в рамках которого еще до наводнения были созданы соответствующие запасы материалов.

Примечание для редакторов 

Об организации «Education Cannot Wait»: 
Education Cannot Wait (ECW) — это глобальный фонд поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах при Организации Объединенных Наций. Мы занимаемся вопросами предоставления качественного образования беженцам, внутренне перемещенным лицам и другим девочкам и мальчикам, находящимся в кризисной ситуации, чтобы никто не остался без внимания. ECW работает через многостороннюю систему как для повышения скорости реагирования на кризисные ситуации, так и для связи с организациями оказания экстренной помощи и проведения долгосрочных мероприятий посредством многолетних совместных программ. ECW работает в тесном партнерстве с правительствами, государственными и частными донорами, учреждениями ООН, организациями гражданского общества и другими субъектами гуманитарной помощи и помощи в целях развития, чтобы повысить эффективность и положить конец изолированным мерам реагирования. ECW настоятельно призывает доноров из государственного и частного секторов расширить меры поддержки, чтобы охватить еще более уязвимых детей и подростков.

В сети X/Twitter подписывайтесь, пожалуйста, на аккаунты: @EduCannotWait  @KentPage

Дополнительная информация доступна по адресу: www.educationcannotwait.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2816226/Education_Cannot_Wait.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ECW oznamuje grant krizové pomoci ve výši 3,5 milionu USD pro Bangladéš

ECW oznamuje grant krizové pomoci ve výši 3,5 milionu USD pro Bangladéš

Organizace Education Cannot Wait (ECW) společně se svými strategickými partnery z řad dárců dnes oznámila poskytnutí grantu ve výši 3,5 milionu...
Фонд ECW объявляет о выделении первого гранта на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Бангладеш в размере 3,5 млн долларов США.

Фонд ECW объявляет о выделении первого гранта на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Бангладеш в размере 3,5 млн долларов США.

Фонд Education Cannot Wait (ECW) и его стратегические партнеры-доноры сегодня объявили о выделении гранта в размере 3,5 млн долларов США на...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Not For Profit

Not For Profit

Licensing

Licensing

News Releases in Similar Topics