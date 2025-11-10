ECW объявляет о гранте в размере US$2 млн для детей, пострадавших от наводнения в Пакистане

Грант на экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях (First Emergency Response) охватит 34 483 учащихся и будет распределяться через местный консорциум под руководством Сети программ поддержки сельских районов (Rural Support Programmes Network)

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Организация «Education Cannot Wait» (Образование не может ждать) (ECW) объявила сегодня о выделении гранта в размере US$2 млн на экстренную помощь для решения неотложных вопросов в области образования для детей, пострадавших от разрушительных муссонных наводнений в Пакистане.

Education assessments reveal that over 367,000 school-aged children currently lack access to education in flood-affected districts, with damage reported in over 1,800 schools.

12-месячный грант будет распределяться Сетью поддержки программ сельских районов (RSPN) в партнерстве с консорциумом местных и национальных организаций, включая Национальную программу поддержки сельских районов (National Rural Support Programme) (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) и фонд PAGE Foundation.

«RSPN гордится тем, что продолжает сотрудничать с организацией «Education Cannot Wait» и правительством Пакистана, чтобы обеспечить каждому ребенку, особенно девочкам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и детям-инвалидам, пострадавшим от недавних наводнений в Сиалкоте, Наровале, Джанге и Свате, доступ к безопасным, инклюзивным и качественным возможностям обучения», — сказал Башир Анджум (Bashir Anjum), главный операционный директор RSPN. «С помощью этого сотрудничества мы стремимся помочь общинам пострадавших районов восстановить устойчивые системы образования, вернуть надежду и поддержать детей в возвращении к обучению в безопасных и благоприятных условиях. Вместе мы превращаем мечты в возможности, а образование в надежду на лучшее будущее для наиболее уязвимых слоев населения».

В рамках принимаемых на местном уровне мер реагирования 34 000 девочек и мальчиков из пострадавших от наводнения провинций Пакистана получат жизненно необходимую образовательную поддержку.

Оценки в области образования показывают, что более 367 000 детей школьного возраста в настоящее время не имеют доступа к образованию в районах, пострадавших от наводнений, при этом сообщается о повреждении более 1 800 школ.

Инвестиции ECW будут направлены на восстановление поврежденных школ, создание временных учебных пространств, предоставление инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты учебных материалов, восстановление объектов водоснабжения и санитарных помещений, а также внедрение защитных мер. Мероприятия соответствуют Плану гуманитарного реагирования Пакистана и дополняют текущий пилотный проект ECW по упреждающим действиям, в рамках которого еще до наводнения были созданы соответствующие запасы материалов.

