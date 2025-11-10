ECW anuncia subvención de 2 millones de dólares para niños afectados por las inundaciones en Pakistán

La primera financiación para dar respuesta a emergencias llegará a 34.483 estudiantes mediante un consorcio local dirigido por la Rural Support Programmes Network (Red de Programas de Apoyo Rural)

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) anunció hoy un primer financiamiento de 2 millones de dólares para dar respuesta a emergencias y así abordar las necesidades educativas urgentes de los niños afectados por las devastadoras inundaciones monzónicas de Pakistán.

Las evaluaciones en el sector educativo revelan que más de 367.000 niños en edad escolar no tienen acceso actualmente a la educación en los distritos afectados por las inundaciones, y se han informado daños en más de 1.800 escuelas. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

La subvención de 12 meses será entregada por la Rural Support Programmes Network (RSPN) en asociación con un consorcio de organizaciones locales y nacionales, que incluyen el National Rural Support Programme (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) y PAGE Foundation.

"RSPN se enorgullece de continuar su asociación con Education Cannot Wait y el gobierno de Pakistán para asegurar que todo niño, en especial las niñas, las personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés) y los niños con discapacidades afectados por las recientes inundaciones en Sialkot, Narowal, Jhang y Swat, puedan acceder a oportunidades de aprendizaje seguras, inclusivas y de calidad", señaló Bashir Anjum, director de Operaciones de RSPN. "Mediante esta colaboración, nuestro objetivo es ayudar a las comunidades en estos distritos a reconstruir sistemas educativos resilientes, restaurar la esperanza y apoyar a los niños para que regresen al aprendizaje en entornos seguros y acogedores. Juntos, transformamos sueños en oportunidades y convertimos la educación en una esperanza duradera para los más vulnerables".

La respuesta dirigida a nivel local proporcionará apoyo educativo de emergencia a 34.000 niñas y niños afectados por las inundaciones en las provincias de Pakistán.

Las evaluaciones en el sector educativo revelan que más de 367.000 niños en edad escolar no tienen acceso actualmente a la educación en los distritos afectados por las inundaciones, y se han informado daños en más de 1.800 escuelas.

La inversión de ECW rehabilitará escuelas dañadas, establecerá espacios de aprendizaje temporales, proporcionará materiales de aprendizaje inclusivos y con perspectiva de género, restaurará las instalaciones de agua y saneamiento, e implementará medidas de protección. Las intervenciones están alineadas con el Plan de Respuesta Humanitaria de Pakistán y complementan el proyecto piloto en curso de acción anticipatoria de ECW, el cual ya había reunido materiales antes de las inundaciones.

Nota para los editores

Acerca de Education Cannot Wait:

Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencias y crisis prolongadas en las Naciones Unidas. Apoyamos resultados educativos de calidad para niñas y niños refugiados, desplazados internos y otros afectados por crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja mediante un sistema multilateral para aumentar la rapidez de las respuestas en situaciones de crisis y conectar con un alivio inmediato e intervenciones a largo plazo mediante una programación conjunta multianual. ECW trabaja en estrecha colaboración con gobiernos, donantes públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de sociedad civil y otros actores de ayuda humanitaria y desarrollo, para aumentar la eficacia y acabar con las respuestas aisladas. ECW hace un llamado urgente a los donantes del sector público y privado para obtener mayor apoyo y llegar a aún más niños y adolescentes en situaciones vulnerables.

En X/Twitter, siga a: @EduCannotWait@KentPage

Encuentre información adicional en: www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816349/Education_Cannot_Wait.jpg

FUENTE Education Cannot Wait