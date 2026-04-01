A Eightco (NASDAQ: ORBS) divulga um patrimônio total de US$ 326 milhões, incluindo quase 280 milhões de Worldcoin e mais de 11.000 ETH

A ORBS oferece aos investidores do mercado de capitais exposição às empresas privadas mais inovadoras, incluindo a OpenAI e a Beast Industries

A ORBS preenche uma lacuna importante entre investidores públicos e tecnologias transformadoras

A OpenAI responde por aproximadamente 30% da posição total de tesouraria da ORBS

A empresa recebe apoio de um grupo de investidores estratégicos e institucionais, incluindo: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR e outros

EASTON, Pensilvânia, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" ou a "Empresa") anunciou hoje uma atualização de suas participações totais, destacando o crescimento de sua posição em ativos digitais e investimentos estratégicos em empresas privadas líderes no setor de tecnologia.

Às 13h (horário da costa leste dos EUA) do dia 30 de março de 2026, as participações da ORBS consistem em 277.222.975 Worldcoin (WLD) a US$ 0,28 por WLD (segundo a Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), um investimento indireto de US$ 90 milhões na OpenAI, um investimento de US$ 25 milhões na Beast Industries e US$ 109 milhões em dinheiro e stablecoins, totalizando participações de aproximadamente US$ 326 milhões.

A OpenAI responde por aproximadamente 30% da posição total de tesouraria da ORBS. A ORBS detém quase 9% de toda a oferta atual de WLD em circulação, posicionando a empresa como a maior participante do mercado público no ecossistema Worldcoin.

"A estratégia da ORBS consiste em oferecer aos investidores do mercado de capitais a oportunidade de investir em algumas das empresas privadas mais importantes que estão definindo o futuro da tecnologia", afirmou Kevin O'Donnell, diretor executivo da Eightco ($ORBS). "Por meio de nossos investimentos em empresas altamente influentes, como a OpenAI e a Beast Industries, estamos desenvolvendo um conjunto de investimentos envolvendo inteligência artificial, identidade digital e ecossistemas de consumo de última geração."

Recentemente, a empresa anunciou novos compromissos de financiamento no valor de US$ 130 milhões, com destaque para um investimento de US$ 80 milhões da Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), além da participação da ARK Invest e da Payward, empresa controladora da Kraken, cada uma investindo US$ 25 milhões. Esse capital permite que a ORBS aumente o ritmo de seus investimentos em tecnologias transformadoras nas áreas de inteligência artificial, infraestrutura de blockchain e plataformas digitais globais voltadas para o consumidor.

"A ORBS está abrindo uma porta para que as empresas na vanguarda da era da IA entrem no mercado de capitais", afirmou Brett Winton, futurista-chefe da ARK Invest e consultor do conselho da ORBS. "Ao ampliar o acesso a empresas privadas altamente influentes, a ORBS está ajudando a preencher uma lacuna importante entre investidores públicos e tecnologias transformadoras."

SOBRE A EIGHTCO HOLDINGS INC.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está ampliando sua estratégia para adquirir participações no OpenAI, um dos principais modelos de IA, e no MrBeast e na Beast Industries, criadores de conteúdo de destaque. Valendo-se de investimentos estratégicos e parcerias, a ORBS trabalha na interseção entre infraestrutura de blockchain, inteligência artificial e plataformas de consumo de última geração. A empresa está empenhada em criar valor a longo prazo para os acionistas, alocando recursos financeiros em soluções tecnológicas transformadoras que definirão o futuro da humanidade.

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Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanecer", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. As declarações prospectivas se baseiam nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de vários fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não seja acionista controladora; o risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação que impactem negativamente os ativos digitais ou a adoção de inteligência artificial; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Dados esses riscos e incertezas, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2025 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são da data do comunicado, e a Eightco não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões de quaisquer dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)