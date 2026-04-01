Eightco (NASDAQ: ORBS) informa unas tenencias totales de 326 millones de dólares, que incluyen casi 280 millones de Worldcoin y más de 11.000 ETH

ORBS ofrece exposición al mercado público a las empresas privadas más innovadoras, entre las que se incluyen OpenAI y Beast Industries

ORBS cierra una brecha fundamental entre los inversores públicos y las tecnologías transformadoras

OpenAI representa aproximadamente el 30 % de la posición total de tesorería de ORBS

La empresa cuenta con el respaldo de un grupo selecto de inversionistas estratégicos e institucionales, entre los que se incluyen: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR y muchos otros

EASTON, Pensilvania, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "empresa") anunció hoy una actualización de su cartera total, en la que destaca la creciente posición en el ámbito de los activos digitales y sus inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

Al 30 de marzo de 2026 a la 1:00 p. m., hora del Este, las tenencias de ORBS incluyen 277.222.975 Worldcoin (WLD) a 0,28 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), una inversión indirecta de 90 millones de dólares en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries y 109 millones de dólares en efectivo y monedas estables, lo que suma un total de tenencias de aproximadamente 326 millones de dólares.

OpenAI representa aproximadamente el 30 % de la posición total de tesorería de ORBS. ORBS posee casi el 9 % del suministro actual de WLD en circulación, lo que posiciona a la empresa como el mayor participante del mercado público en el ecosistema de Worldcoin.

"En ORBS, nuestra estrategia se centra en proporcionar a los inversionistas del mercado público la oportunidad de invertir en algunas de las empresas privadas más importantes que están dando forma al futuro de la tecnología", afirmó Kevin O'Donnell, director ejecutivo de Eightco ($ORBS). "Mediante nuestras inversiones en empresas de gran influencia, como OpenAI y Beast Industries, estamos creando una cartera que se sitúa en la intersección entre la inteligencia artificial, la identidad digital y los ecosistemas de consumo de próxima generación".

La empresa anunció previamente nuevos compromisos de financiación por valor de 130 millones de dólares, encabezados por una inversión de 80 millones de dólares de Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), con la participación adicional de ARK Invest y Payward, la empresa matriz de Kraken, que aportaron 25 millones de dólares cada una. Este capital permite a ORBS acelerar su estrategia de inversión en tecnologías transformadoras en los ámbitos de la inteligencia artificial, la infraestructura de cadenas de bloque y las plataformas de consumo digital a nivel mundial.

"ORBS está creando una vía de acceso al mercado público para las empresas que impulsan la era de la IA", afirmó Brett Winton, futurólogo jefe de ARK Invest y asesor de la junta directiva de ORBS. "Al ampliar el acceso a empresas privadas de gran influencia, ORBS está ayudando a cerrar una brecha fundamental entre los inversionistas públicos y las tecnologías transformadoras".

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está ampliando su misión para adquirir participaciones en OpenAI, el principal modelo de IA y en MrBeast y Beast Industries, los principales creadores de contenido. A través de inversiones y asociaciones estratégicas, ORBS se sitúa en la intersección de la infraestructura de cadenas de bloque, la inteligencia artificial y las plataformas de consumo de próxima generación. La empresa se centra en la creación de valor a largo plazo para los accionistas mediante la alineación del capital con las tecnologías transformadoras que determinan el futuro de la humanidad.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, salvo aquellas que se refieren a hechos históricos, se pueden considerar prospectivas. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores, por ejemplo: la imposibilidad de la empresa de dirigir la gestión o las operaciones de negocios privados cuando la empresa no es uno de los accionistas controladores; riesgo de pérdidas o reducciones en las inversiones estratégicas de la empresa; la capacidad de la empresa de mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; cambios normativos, legislación futura y reglamentación que afecte de manera negativa los activos digitales o la adopción de la inteligencia artificial; y cambio de postura del público y del gobierno con respecto a los activos digitales o los sectores relacionados con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difirieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluyendo los factores de riesgo y otras comunicaciones contenidas en su informe anual en el formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)