Eightco (NASDAQ: ORBS) meldet einen Gesamtbestand von 326 Millionen US-Dollar, darunter fast 280 Millionen Worldcoin und mehr als 11.000 ETH

ORBS bietet Anlegern Zugang zu den innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

ORBS schließt eine entscheidende Lücke zwischen öffentlichen Anlegern und transformativen Technologien

OpenAI macht etwa 30 % der gesamten Eigenbestände von ORBS aus

Das Unternehmen wird von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, und andere mehr

EASTON, Pennsylvania, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („ORBS" oder das „Unternehmen") gab heute einen Überblick über seinen Gesamtbestand und hob dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervor.

Stand: 30. März 2026, 13:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS 277.222.975 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,28 USD pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), eine indirekte Investition in Höhe von 90 Millionen USD in OpenAI, eine Investition in Höhe von 25 Millionen USD in Beast Industries sowie insgesamt 109 Millionen USD an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtwert von rund 326 Millionen USD entspricht.

OpenAI macht etwa 30 % der gesamten Treasury-Position von ORBS aus. ORBS hält fast 9 % des gesamten derzeit im Umlauf befindlichen WLD-Bestands, was das Unternehmen zum größten öffentlichen Marktteilnehmer im Worldcoin-Ökosystem macht.

„Bei ORBS konzentriert sich unsere Strategie darauf, Anlegern am öffentlichen Markt Zugang zu einigen der wichtigsten privaten Unternehmen zu verschaffen, die die Zukunft der Technologie prägen", sagte Kevin O'Donnell, Chief Executive Officer von Eightco ($ORBS). „Durch unsere Investitionen in äußerst einflussreiche Unternehmen wie OpenAI und Beast Industries bauen wir ein Portfolio an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, digitaler Identität und Verbraucher-Ökosystemen der nächsten Generation auf."

Das Unternehmen hatte zuvor neue Finanzierungszusagen in Höhe von 130 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, angeführt von einer Investition in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), mit zusätzlicher Beteiligung von ARK Invest und Payward, der Muttergesellschaft von Kraken, die jeweils 25 Millionen US-Dollar zusagten. Dieses Kapital versetzt ORBS in die Lage, seine Strategie der Investitionen in transformative Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, Blockchain-Infrastruktur und globale digitale Verbraucherplattformen zu beschleunigen.

„ORBS baut eine öffentliche Marktzugangsrampe für die Unternehmen, die das KI-Zeitalter vorantreiben", sagte Brett Winton, Chief Futurist bei ARK Invest und Vorstandsberater von ORBS. „Durch die Erweiterung des Zugangs zu einflussreichen Privatunternehmen hilft ORBS dabei, eine entscheidende Lücke zwischen öffentlichen Investoren und transformativen Technologien zu schließen."

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) erweitert sein Engagement und erwirbt Anteile an dem führenden KI-Modell OpenAI sowie an den führenden Content Creatorn MrBeast und Beast Industries. Durch strategische Investitionen und Partnerschaften befindet sich ORBS an der Schnittstelle von Blockchain-Infrastruktur, künstlicher Intelligenz und Verbraucherplattformen der nächsten Generation. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines langfristigen Shareholder Value, indem es sein Kapital auf die transformativen Technologien ausrichtet, die die Zukunft der Menschheit gestalten.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Management oder den Betrieb privater Unternehmen zu leiten, bei denen das Unternehmen kein Mehrheitsaktionär ist; das Risiko von Verlusten oder Abschlägen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, angemessenes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder seiner strategischen Investitionen zu beschaffen; regulatorische Änderungen, künftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf die Einführung digitaler Vermögenswerte oder künstlicher Intelligenz auswirken; sich ändernde öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder mit künstlicher Intelligenz verbundenen Branchen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten wird darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den von Eightco bei der Securities and Exchange Commission (SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der Risikofaktoren und anderer Angaben im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren öffentlich zugänglichen SEC-Unterlagen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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