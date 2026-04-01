Eightco (NASDAQ: ORBS) Melaporkan Total Kepemilikan $326 Juta, Termasuk Hampir 280 Juta Worldcoin dan Lebih dari 11.000 ETH

EASTON, Pa., 1 April 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan pembaruan pada total kepemilikannya, menyoroti posisinya yang semakin meluas di seluruh aset digital dan investasi strategis di perusahaan teknologi swasta terkemuka.

Pada tanggal 30 Maret 2026, pukul 13:00 ET, kepemilikan ORBS meliputi 277.222.975 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,28 per WLD (per Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), investasi $90 juta secara tidak langsung di OpenAI, investasi $25 juta di Beast Industries, dan $109 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, dengan total kepemilikan sekitar $326 juta.

OpenAI mewakili sekitar 30% dari total posisi treasury ORBS. ORBS memegang hampir 9% dari seluruh pasokan WLD yang beredar saat ini, memposisikan perusahaan sebagai peserta pasar publik terbesar dalam ekosistem Worldcoin.

"Di ORBS, strategi kami berpusat pada penyediaan eksposur bagi investor pasar publik terhadap beberapa perusahaan swasta terpenting yang membentuk masa depan teknologi," kata Kevin O'Donnell, Chief Executive Officer Eightco ($ORBS). "Melalui investasi kami di perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh seperti OpenAI dan Beast Industries, kami membangun portofolio di persimpangan antara kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekosistem konsumen generasi mendatang."

Sebelumnya Perusahaan mengumumkan komitmen pendanaan baru sebesar $130 juta, yang dipimpin oleh investasi sebesar $80 juta dari Bitmine Immersion Technologies, Inc (NYSE: BMNR), dengan partisipasi tambahan dari ARK Invest dan Payward, perusahaan induk Kraken, yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar $25 juta. Modal ini memposisikan ORBS untuk dapat mempercepat strateginya dalam berinvestasi dalam teknologi transformatif di seluruh kecerdasan buatan, infrastruktur blockchain, dan platform konsumen digital global.

"ORBS sedang membangun pasar publik untuk perusahaan-perusahaan yang mendorong era AI," kata Brett Winton, Kepala Futuris di ARK Invest dan Penasihat Dewan ORBS. "Dengan memperluas akses ke perusahaan-perusahaan swasta yang sangat berpengaruh, ORBS membantu menjembatani kesenjangan kritis antara investor publik dan teknologi transformatif."

TENTANG EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) memperluas misinya untuk memiliki saham di model AI terkemuka, yaitu OpenAI; dan pembuat konten terkemuka, MrBeast and Beast Industries. Melalui investasi dan kemitraan strategis, ORBS berada di antara infrastruktur blockchain, kecerdasan buatan, dan platform konsumen generasi berikutnya. Perusahaan ini berfokus untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui penyelarasan modal dengan teknologi transformatif yang membentuk masa depan umat manusia.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital atau penggunaan kecerdasan buatan; perubahan sikap publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri terkait kecerdasan buatan. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2025 pengajuan berikutnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan ini kepada publik untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

