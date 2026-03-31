Eightco (NASDAQ : ORBS) déclare des avoirs totaux de 326 millions de dollars, dont près de 280 millions de Worldcoin et plus de 11 000 ETH.

ORBS offre une exposition au marché public des sociétés privées les plus innovantes, dont OpenAI et Beast Industries

ORBS comble un fossé critique entre les investisseurs publics et les technologies de transformation

OpenAI représente environ 30 % de la position de trésorerie totale d'ORBS.

L'entreprise est soutenue par un groupe d'investisseurs stratégiques et institutionnels, en particulier : Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, et d'autres encore

EASTON, Pennsylvanie, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) (« ORBS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui une mise à jour de l'ensemble de ses participations, soulignant sa position croissante dans les actifs numériques et les investissements stratégiques dans des sociétés technologiques privées de premier plan.

Au 30 mars 2026, à 13h00 ET, les avoirs d'ORBS comprennent 277 222 975 Worldcoin (WLD) à 0,28 $ le WLD (par Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH), un investissement indirect de 90 millions de dollars dans OpenAI, un investissement de 25 millions de dollars dans Beast Industries et 109 millions de dollars en espèces et en stablecoins, pour des avoirs totaux d'environ 326 millions de dollars.

OpenAI représente environ 30 % de la position de trésorerie totale d'ORBS. ORBS détient près de 9 % de l'offre actuelle de WLD en circulation, ce qui fait d'elle le plus grand acteur du marché public dans l'écosystème du Worldcoin.

« Chez ORBS, notre stratégie a pour objectif principal de fournir aux investisseurs du marché public une exposition à certaines des plus importantes sociétés privées qui façonnent l'avenir de la technologie », a déclaré Kevin O'Donnell, directeur général d'Eightco ($ORBS). « Grâce à nos investissements dans des entreprises très influentes comme OpenAI et Beast Industries, nous mettons en place un portefeuille à l'intersection de l'intelligence artificielle, de l'identité numérique et des écosystèmes de consommation de nouvelle génération. »

La société a précédemment annoncé 130 millions de dollars de nouveaux engagements de financement, avec en tête un investissement de 80 millions de dollars de Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR), avec la participation supplémentaire d'ARK Invest et de Payward, la société mère de Kraken, qui s'engagent chacun à hauteur de 25 millions de dollars. Ce capital permet à ORBS d'être en mesure d'accélérer sa stratégie d'investissement dans les technologies transformatrices à travers l'intelligence artificielle, l'infrastructure de chaîne de blocs et les plateformes numériques mondiales de consommation.

« ORBS construit une rampe d'accès au marché public vers les entreprises au cœur de l'ère de l'IA », a déclaré Brett Winton, Futuriste en chef chez ARK Invest et conseiller du conseil d'administration d'ORBS. « En élargissant l'accès à des sociétés privées très influentes, ORBS contribue à combler le fossé critique entre les investisseurs publics et les technologies de transformation. »

À PROPOS D'EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) élargit sa mission en prenant des participations dans OpenAI, un modèle d'IA de premier plan, et dans MrBeast et Beast Industries, deux créateurs de contenu de premier plan. Grâce à des investissements et des partenariats stratégiques, ORBS se situe à l'intersection de l'infrastructure blockchain, de l'intelligence artificielle et des plateformes grand public de nouvelle génération. L'entreprise se concentre sur la création d'une valeur actionnariale à long terme en alignant le capital sur les technologies de transformation qui façonnent l'avenir de l'humanité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/iamhuman_orbs

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « étendre », « avancer », « développer », « croire », « orientation », « cibler », « peut », « rester », « projeter », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait » et d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de l'entreprise à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dont l'entreprise n'est pas un actionnaire majoritaire ; le risque de perte ou de démarque des investissements stratégiques de l'entreprise ; la capacité de l'entreprise à se conformer aux exigences du Nasdaq en matière de maintien de la cotation ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de l'entreprise ou retardent autrement le déploiement du capital ; l'incapacité à mobiliser des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur l'adoption des actifs numériques ou de l'intelligence artificielle ; et l'évolution des positions publiques et gouvernementales sur les actifs numériques ou les industries liées à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2025. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

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