Eightco (NASDAQ: ORBS) 公佈總持倉為 3.26 億美元，當中包括接近 2.8 億枚 Worldcoin 及逾 11,000 枚 ETH

ORBS 為公開市場提供投資於最破格創新私營公司的機會，包括 OpenAI 及 Beast Industries

ORBS 填補公開市場投資者與顛覆性技術之間的重要缺口

OpenAI 約佔 ORBS 總庫存持倉的 30%

支持公司的策略及機構投資者陣容強大，包括：Bitmine Immersion Technologies (BMNR)、MOZAYYX、ARK Invest、Payward、World Foundation、Coinfund、Discovery Capital Management、FalconX、Pantera、GSR 等

賓夕法尼亞州伊斯頓2026年4月2日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「ORBS」或「本公司」）今日宣佈其總持倉的最新情況，強調其在數碼資產及領先私營科技公司策略投資方面的持倉不斷擴大。

截至 2026 年 3 月 30 日下午 1:00 （美國東部時間），ORBS 的持倉包括 277,222,975 枚 Worldcoin（世界幣，簡稱 WLD）（根據 Coinbase 報價，每枚 WLD 價值 0.28 美元）、11,068 枚 Ethereum（以太幣，簡稱 ETH）、間接投資於 OpenAI 的 9,000 萬美元、投資於 Beast Industries 的 2,500 萬美元，以及總額達 1.09 億美元的現金與穩定幣，合計總持倉約為 3.26 億美元。

OpenAI 約佔 ORBS 總庫存持倉的 30% ORBS 持有目前 WLD 流通總供應量近 9% 的份額，這令公司成為 Worldcoin 生態系統內最大的公開市場參與者。

Eightco ($ORBS) 行政總裁 Kevin O'Donnell 表示：「ORBS 的策略重點，在於讓公開市場投資者能夠涉足正在塑造科技未來的重要私營公司。 透過投資於 OpenAI 和 Beast Industries 等影響力深遠的企業，我們正於人工智能、數碼身份與新一代消費生態系統的交匯領域，構建投資組合。

公司早前宣佈獲得 1.3 億美元的新一輪融資承諾，領投方為 Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) 的 8,000 萬美元投資，而 ARK Invest 以及 Kraken 的母公司 Payward 亦各承諾投入 2,500 萬美元。 這筆資金讓 ORBS 加速推行其策略，將資金投向人工智能、區塊鏈基礎設施及全球數碼消費者平台等顛覆性技術領域。

ARK Invest 首席未來學家兼 ORBS 董事會顧問 Brett Winton 表示：「ORBS 正為推動人工智能時代的公司構建通往公開市場的途徑。 透過讓投資者更易接觸極具影響力的私營公司，ORBS 正致力填補大眾投資者與顛覆性技術之間的關鍵差距。」

關於 EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 正致力拓展其使命，目標是持有頂尖人工智能模型 OpenAI，以及頂尖內容創作者 MrBeast 與 Beast Industries 的股權。 透過策略投資與合作夥伴關係，ORBS 成功立足於區塊鏈基礎設施、人工智能與下一代消費平台的交匯之處。 公司專注將資本投向那些正在塑造人類未來的顛覆性技術，以此為股東創造長遠價值。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有聲明，均可被視為前瞻性陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其非控股股東的私營企業的管理或營運；公司策略投資遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；對數碼資產或人工智能應用產生負面影響的監管變化、未來立法和規則制定；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定因素，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2025 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)