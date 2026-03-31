Eightco (NASDAQ: ORBS) báo cáo tổng số vốn nắm giữ là 326 triệu đô la, trong đó có gần 280 triệu Worldcoin và hơn 11.000 ETH

EASTON, Pensilvania, Ngày 1 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" hoặc "Công ty") hôm nay đã công bố những cập nhật mới nhất về tổng số tài sản hiện đang nắm giữ, trong đó đáng chú ý vị thế đang mở rộng của công ty đối với các tài sản kỹ thuật số và các khoản đầu tư chiến lược vào các công ty công nghệ tư nhân hàng đầu.

Tính đến 13:00 giờ ET ngày 30 tháng 3 năm 2026, tài sản của ORBS bao gồm 277.222.975 Worldcoin (WLD) với giá 0,28 đô la Mỹ/WLD (theo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), khoản đầu tư gián tiếp 90 triệu đô la Mỹ vào OpenAI, khoản đầu tư 25 triệu đô la Mỹ vào Beast Industries, và tổng cộng 109 triệu đô la Mỹ tiền mặt và stablecoin, với tổng giá trị tài sản nắm giữ khoảng 326 triệu đô la Mỹ.

OpenAI chiếm khoảng 30% tổng ngân sách của ORBS. ORBS nắm giữ gần 9% tổng nguồn cung WLD hiện đang lưu hành, đưa công ty trở thành nhà tham gia thị trường công khai lớn nhất trong hệ sinh thái Worldcoin.

"Tại ORBS, chiến lược của chúng tôi là tập trung cung cấp cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán công khai cơ hội tiếp cận một số công ty tư nhân quan trọng nhất đang định hình tương lai của công nghệ," Kevin O'Donnell, Giám đốc Điều hành Eightco ($ORBS) cho biết. "Thông qua các khoản đầu tư vào những công ty có tầm ảnh hưởng lớn như OpenAI và Beast Industries, chúng tôi đang xây dựng một danh mục đầu tư nằm tại giao điểm giữa trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và hệ sinh thái người tiêu dùng thế hệ mới."

Trước đó, Công ty đã công bố các khoản cam kết tài trợ mới trị giá 130 triệu đô la, trong đó dẫn đầu là khoản đầu tư 80 triệu đô la đến từ Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), đồng thời thu hút thêm sự tham gia của ARK Invest và Payward, công ty mẹ của Kraken, mỗi bên cam kết 25 triệu đô la. Nguồn vốn này giúp ORBS có thể đẩy nhanh chiến lược đầu tư vào các công nghệ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng blockchain và các nền tảng kỹ thuật số toàn cầu dành cho người tiêu dùng.

"ORBS đang xây dựng một kênh tiếp cận thị trường công khai đến các công ty đang dẫn đầu kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo." - Brett Winton, chuyên gia dự báo tương lai tại ARK Invest và cố vấn hội đồng quản trị của ORBS, cho biết. "Thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận với các công ty tư nhân có tầm ảnh hưởng lớn, ORBS đang giúp thu hẹp khoảng cách quan trọng giữa các nhà đầu tư công khai và các công nghệ mang tính đột phá."

GIỚI THIỆU VỀ EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) đang mở rộng sứ mệnh của mình thông qua việc sở hữu cổ phần tại đơn vị phát triển mô hình AI hàng đầu OpenAI và nhà sáng tạo nội dung số một thế giới MrBeast cùng Beast Industries. Thông qua các khoản đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược, ORBS hoạt động tại giao điểm của hạ tầng blockchain, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng tiêu dùng thế hệ mới. Công ty tập trung vào việc kiến tạo giá trị dài hạn cho cổ đông thông qua việc phân bổ nguồn vốn vào các công nghệ mang tính chuyển đổi đang định hình tương lai nhân loại.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Mọi tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ những tuyên bố về lịch sử, đều có thể được coi là mang tính dự báo. Các từ như "theo kế hoạch", "dự kiến", "sẽ", "dự đoán", "tiếp tục", "mở rộng", "trước", "phát triển", "tin rằng", "hướng dẫn", "mục tiêu", "có thể", "vẫn sẽ", "dự án", "triển vọng", "có ý định", "ước tính", "có thể", "nên" cũng như các từ và thuật ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự đều nhằm chỉ ra các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều có chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, có thể gặp rủi ro hay bất ổn và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc Công Ty không có quyền điều hành quản lý hoặc hoạt động tại các doanh nghiệp tư nhân mà Công ty không phải là cổ đông kiểm soát; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị ghi sổ đối với các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty; khả năng duy trì tuân thủ các điều kiện niêm yết liên tục trên sàn Nasdaq; các chi phí hoặc khoản chi bất ngờ làm suy giảm nguồn lực vốn hoặc gây trì hoãn việc triển khai vốn của Công Ty; việc không thể huy động đủ nguồn vốn cần thiết để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư chiến lược; các thay đổi về quy định, luật pháp và việc ban hành quy tắc trong tương lai gây tác động tiêu cực đến tiến trình ứng dụng tài sản số hoặc trí tuệ nhân tạo; và sự thay đổi quan điểm của công chúng cũng như chính phủ đối với các ngành công nghiệp liên quan đến tài sản số hoặc trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên quá tin tưởng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2025 cùng các hồ sơ công khai liên quan sau đó. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

